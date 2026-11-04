Erst Vorwürfe, nun auch Anzeige eines sexuellen Übergriffs gegen Boris Palmer

Gegen Boris Palmer liegt eine Anzeige wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs vor. Der Tübinger Oberbürgermeister legte eine Funktion nieder, weist die Vorwürfe aber zurück.

Der Staatsanwaltschaft Tübingen liegt eine Anzeige gegen Palmer wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs vor. Das teilte ein Behördensprecher nach Angaben von Focus online auf Anfrage des Portals mit. Die Anzeige stamme von einer unbeteiligten Person und sei am 4. November eingegangen, berichtete Focus unter Berufung auf den Sprecher. Es bestehe der Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens, weshalb der Sachverhalt von Amts wegen geprüft werde. Eine Anzeige der betroffenen Frau liege nicht vor. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Palmer wies die Anschuldigungen in einer Stellungnahme zurück. „Die Vorwürfe sind haltlos“, erklärte der 54-Jährige. „Ich werde mich hiergegen zur Wehr setzen und lasse rechtliche Schritte prüfen.“ Bis zur Aufklärung lasse er sein Ehrenamt für Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung ruhen. Aus dem Staatsministerium in Stuttgart hieß es laut Focus, Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) habe Palmer darum gebeten. Für Palmer gilt die Unschuldsvermutung.

Ehemalige Stadträtin erhebt Vorwürfe

Die Anschuldigungen erhebt die ehemalige Tübinger Gemeinderätin Samantha Hilsdorf (Die Partei). In einem 17-seitigen Onlinestatement wirft sie dem Oberbürgermeister vor, ihr gegen ihren Willen an die Brüste gefasst zu haben. Nach ihren Angaben habe sich der Kontakt der beiden von einer politischen Beziehung über eine Freundschaft zu einem geheim gehaltenen Verhältnis entwickelt.

Palmer war zu Beginn seiner Karriere Landtagsabgeordneter und ist seit 2007 Rathauschef von Tübingen. 2023 trat er nach mehreren Auseinandersetzungen bei den Grünen aus. Nach der Landtagswahl wurde der parteilose Oberbürgermeister für zwei Jahre beauftragt, als ehrenamtlicher Berater die Bürokratie in Baden-Württemberg abzubauen. Bezahlt wird er dafür nicht, die Aufgabe übernimmt er zusätzlich zu seinem Amt im Rathaus.

Özdemir und Palmer kennen sich nach Angaben von Focus seit vielen Jahren auch privat. Özdemir habe Palmer jüngst anlässlich seiner Hochzeit als Freund der Familie bezeichnet.

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