Erste Kader-Kontroverse? Diese Klopp-Entscheidung wirft Fragen auf

Eigentlich hatte Jürgen Klopp alles richtig gemacht. Zumindest kam kaum bis überhaupt keine Kritik auf. Der Bundestrainer hatte vergangene Woche den Kader verkündet, den er für die anstehenden Spiele in der Nations League am Freitag (13.11.) in Serbien und am kommenden Montag (16.11.) gegen die Niederlande zusammengestellt hatte, und alle waren erst mal einverstanden.



Die wenigen Entscheidungen, über die man diskutieren könnte, hatte er in einem Video des DFB erklärt. Statt etwa hinter Philipp Treu noch einen zweiten gelernten Rechtsverteidiger mitzunehmen, Ridle Baku wäre die logische Option gewesen, lud er Finn Jeltsch ein. Der kann zwar beim VfB Stuttgart nicht auf den besten Start in die neue Saison zurückblicken, aber: „Finn hat bei uns im Trainingslager einen wahnsinnig guten Eindruck gemacht“, sagte der Bundestrainer. Und er wolle ihn eben mal rechts hinten sehen.



Das war nachvollziehbar, zumal Klopp auch sportliche Argumente vorbrachte. „Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man die Position interpretieren kann“, sagte Klopp. Und er wolle eben verschiedene Profile auf den Außenverteidigerpositionen haben, im Aufbauspiel dadurch flexibler sein.



Was er sagte, ergab Sinn. Aber haben seine Worte noch Bestand?

Klopp nominiert Baku nach - und sorgt für Verwunderung

Am vergangenen Sonntag sagte Innenverteidiger Waldemar Anton für das anstehende DFB-Camp ab. Klopp nominierte Ridle Baku nach. Und die Frage ist: Warum?



Es ist vielleicht die erste Entscheidung, die eben doch keinen offensichtlichen Sinn ergibt. Ein Innenverteidiger fällt aus und Klopp holt einen weiteren Rechtsverteidiger dazu. Und der besitzt auch noch ein ähnliches Profil wie Philipp Treu. Genau das hatte Klopp doch vermeiden wollen.



Und was bedeutet die Wahl für Jeltsch? Welche Rolle soll er nun spielen, da zwei andere Rechtsverteidiger im Kader stehen?

Finn Jeltsch musste sich beim VfB Stuttgart zuletzt meist hinten anstellen. Beim DFB erhält er weiter den Vorzug. © IMAGO/DeFodi.de

Die logische Folge wäre, dass Klopp den Stuttgarter jetzt doch auf seiner gelernten Position als Innenverteidiger einplant. Da herrscht ohne Anton ansonsten bei nur noch drei verbleibenden Spielern ein kleiner Engpass.



Aber hat Jeltsch sich eine Einladung als Innenverteidiger verdient? Dass Klopp ihn rechts hinten ausprobieren wollte, stieß noch auf Verständnis. Die Auswahl, die der Bundestrainer auf dieser Position hat, ist eingeschränkt. Baku teilt sich den Job im Verein mit Benjamin Henrichs. Viele gelernte Rechtsverteidiger aus Deutschland, die für das Nationalteam infrage kämen, gibt es darüber hinaus nicht.

Klopp entscheidet sich erneut gegen Bisseck

In der Innenverteidigung sieht das anders aus. „Bisseck spielt alles und ist nicht dabei. Das gehört zu diesen Diskussionen, die erstens legitim sind und zweitens nur dann geführt werden, wenn man mehr Qualität hat, als man eigentlich mitnehmen darf“, erklärte Klopp noch, warum er auf Yann Aurel Bisseck verzichtet hat, der immerhin bei Inter Mailand zum Stammpersonal zählt.

Yann Aurel Bisseck (l.) steht mit Inter Mailand auf Platz zwei der Serie A. Für Klopp spielt er aktuell keine Rolle. © IMAGO/Luca Rossini

Dass Malick Thiaw den Vorzug erhielt, war für Außenstehende nach dessen Auftritten im Nationaltrikot während der ersten Länderspielpause der Saison aber verständlich. Jeltsch wiederum hat beim DFB nur im Training sein Können gezeigt. Beim VfB Stuttgart hat er zuletzt seinen Platz verloren. In der Champions League und im DFB-Pokal kam er zuletzt gar nicht zum Einsatz, in der Liga zweimal als Joker.



Klopp selbst sagte über den 20-Jährigen: „Jetzt geht es vielleicht mal gerade nicht so leicht von der Hand im Verein, aber wir haben ihn langfristig im Blick.“ Gerade mit Blick auf die Langfrist aber ist schwer nachzuvollziehen, warum der 28-jährige Baku neu dazukommt, weswegen Jeltsch als Innenverteidiger gebraucht wird und sich eben nicht als Rechtsverteidiger zeigen kann. Insbesondere weil mit dem 25-jährigen Bisseck eine Option mit nachgewiesener internationaler Klasse bereitgestanden hätte.



Am Ende geht es bei dieser Wahl natürlich nur darum, wer Treu rechts hinten oder einen der drei anderen Innenverteidiger ersetzen könnte, sollte jemand ausfallen. Wenn sich jemand verletzt, kann Klopp nochmal einen Spieler nachnominieren. Trotzdem ist diese Entscheidung die erste der Ära Klopp, die Fragen aufwirft und zur Kritik einlädt. Für eine echte Kontroverse ist die Nominierung des vielleicht falschen Back-ups wahrscheinlich nicht groß genug. Ein Kontroverschen ist es aber schon.

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