Erster Schnee nach Stunden weg: Diese Bauernregel nennt den ganzen Winter jetzt einen „Geck“

Erster Schnee in Deutschland: Bleibt er nicht liegen, ist der Winter laut Bauernregel ein Geck. Was der Spruch bedeutet und was der DWD jetzt sagt.

Eingeplustert gegen die Kälte: Eine Taube trotzt dem Schneetreiben (Symbolbild). Der erste Schnee der Saison fiel am 10. November östlich von Berlin und taute schnell wieder weg.

Der erste Schnee der Saison ist im deutschen Flachland gefallen und war nach wenigen Stunden fast überall wieder weg. Der Deutsche Wetterdienst sagt für das Wochenende Nachtfrost bis minus 5 Grad voraus. Für Schnee, der im Matsch endet, hat der Volksmund ein freches Urteil über den ganzen Winter parat – und gleich danach ein zweites, das dem ersten widerspricht.

Erster Schnee am 10. November: Wochen zu früh

Am Dienstagmorgen wirbelten die Flocken östlich von Berlin bis an die Oder. Ein Meteorologe des Wetterdienstes berichtete von einer dünnen Neuschneedecke.



Im ostdeutschen Flachland ist das sonst ein Thema für Ende November oder Anfang Dezember, wie Dominik Jung vom Portal wetter.net vorrechnet. Der Winter war also gut zwei bis drei Wochen zu früh dran.



Lange gehalten hat er nicht. Die Flocken fielen auf nassen Boden, und der weiße Film auf Autos und Wiesen taute weg, bevor jemand den Schlitten aus dem Keller holen konnte.



Ob es vor der eigenen Haustür glatt wird, zeigen die amtlichen Warnungen des DWD für jeden Landkreis einzeln.

„Schnee in den Dreck“: Das Urteil der Bauernregel

Der Spruch für diesen Fall ist alt und nicht gerade höflich: „Fällt der erste Schnee in den Dreck, ist der ganze Winter ein Geck.“



Ein Geck ist ein Narr, einer, der sich aufplustert und dann nicht liefert. Auf das Wetter übertragen: Bleibt der erste Schnee nicht liegen, wird der Winter launisch, wechselhaft und eher mild.



Die Beobachtung dahinter ist simpel. Schnee schmilzt sofort, solange der Boden nicht gefroren ist, und Mitte November ist er das im Flachland selten.

Martinstag: Die zweite Regel sagt das Gegenteil

Einen Tag später behauptet der Volksmund schon wieder etwas anderes. Am 11. November war Martinstag, und dafür gilt: „St. Martin kommt nach alten Sitten gern auf dem Schimmel geritten.“



Der Schimmel steht für Schnee rund um den Martinstag. In diesem Jahr kam er fast auf den Tag genau.



Eine weitere Martinsregel legt nach: „Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart.“ Wer will, findet also für jede Wetterlage den passenden Reim.



Hinzu kommt ein Kalenderproblem. Viele dieser Sprüche sind älter als die gregorianische Kalenderreform von 1582, die Lostage sind seither um rund zehn Tage verrutscht.

Winter-Prognose: Warum der erste Schnee nichts verrät

Jung taugt der erste Schnee nicht als Orakel. Ob Dezember, Januar und Februar mild oder eisig ausfallen, lasse sich Mitte November noch nicht seriös vorhersagen.



Über den Winter entscheidet nicht die erste Flocke, sondern die Großwetterlage. Die zeigt sich erst Wochen später.



Messen lässt sich dagegen der Trend: Schnee bis ins Flachland ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich seltener geworden, auch in Brandenburg. Gerade deshalb fällt ein Wintergruß im November so auf.



Dass er kommen könnte, hatten die Wettermodelle schon vor einer Woche gezeigt. Die Berliner Zeitung berichtete da über Schnee bis ins Flachland und 16 Grad wenige Tage später.

Frost bis minus 5 Grad: So geht es jetzt weiter

Den Flocken vom Dienstag gab Jung von Anfang an keine Chance. Er sprach im Nachrichtenportal t-online von einem „kurzen Gastspiel“, in Brandenburg werde es in den nächsten Tagen grau, neblig und nass.



Neuschnee ist dem Bericht zufolge erst wieder in der Nacht zum Freitag in Sicht, und zwar in den Alpen. Dort sind 10 bis 20 Zentimeter möglich.



Für Autofahrer zählt ohnehin weniger der Schnee als die Glätte. Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte schreibt Paragraf 2 der Straßenverkehrsordnung Winterreifen vor, anerkannt sind nur noch Reifen mit dem Alpine-Symbol. Wer ohne erwischt wird, zahlt 60 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg.



Der Geck macht derweil seinem Namen Ehre. Für die kommende Woche erwartet der DWD zunehmend unbeständiges und mildes Wetter, am Sonntag sind am Oberrhein schon wieder 14 Grad drin.



Vorher wird es noch einmal kalt. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen abseits des Nordens auf plus 1 bis minus 5 Grad.

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