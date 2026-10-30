„Erster X-Weltkrieg“: Wie ein SpongeBob-Meme Chinesen und Türken gegeneinander aufbrachte

Was als Meme-Streit zwischen chinesischen und türkischen Nutzern begann, zieht auf X immer weitere Kreise. Inzwischen kämpfen auch Deutsche mit.

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Ein Bild aus friedlicheren Zeiten: Erdoğan und Xi Jinping beim Treffen in Tianjin. Vom bevorstehenden Twitter-Weltkrieg ahnten sie offenbar noch nichts.

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Ein Fallschirm, ein Halbmond und ein rosafarbener Seestern – damit wird auf der Plattform X seit mehr als einer Woche ein digitaler Krieg ausgetragen. China und die Türkei stehen sich gegenüber, Japan, Griechenland, Indien und weitere Länder haben sich inzwischen eingemischt.

Statt Raketen fliegen Memes, historische Anspielungen und Beleidigungen. Im Netz ist längst vom „Ersten Twitter-Weltkrieg“ die Rede. Ein eigenes Kriegsarchiv gibt es mittlerweile auch.

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Wie ein Seestern den Weltkrieg auslöste

Als Auslöser des viralen Meme-Schlagabtauschs gilt ein Bild des rosafarbenen Seesterns Patrick aus der Zeichentrickserie „SpongeBob Schwammkopf“. Am 19. Oktober reagierte ein chinesischer Nutzer auf den Beitrag eines türkischen Accounts, der eine chinesische Katze mit den Worten „Chinesen benutzen Twitter“ gepostet hatte.

Seine Antwort: eine Montage, auf der Patrick an einem Fallschirm neben der türkischen Flagge schwebt. „Man sagt, die türkische Flagge sei auf diese Weise entworfen worden. Stimmt das?“, schrieb er dazu.

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Von SpongeBob zur Weltpolitik

Türkische Accounts konterten mit Bildern der Chinesischen Mauer und der Behauptung, China habe diese einst aus Angst vor türkischen Kriegern errichtet. Chinesische Nutzer wiederum stellten die Abstammung der heutigen Türken von den historischen Steppenvölkern infrage.

Bald ging es auch um die Inflation in der Türkei, die Abwertung der Lira und die wirtschaftlichen Errungenschaften beider Länder.

Später mischten sich japanische, taiwanesische, griechische und indische Nutzer ein. Es kursieren inzwischen fiktive Militärbündnisse, Kriegserklärungen und Karten mit imaginären Frontverläufen.

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Auch für die Nachwelt ist gesorgt: Auf der Website PATFLAG werden Memes, Screenshots und Ereignisse des digitalen Weltkriegs bereits archiviert.

Die Uiguren-Frage

Doch der Streit begann offenbar bereits vor dem Patrick-Star-Meme. Wie die singapurische Zeitung Lianhe Zaobao berichtet, hatte ein türkischer Nutzer zuvor von einer Begegnung mit einer Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang erzählt.

Er fragte sie, ob sie sich aufgrund ihrer turksprachigen Herkunft als Türkin betrachte. Als sie erklärte, sie sei Chinesin, habe er sie aufgefordert, zu ihren Wurzeln zurückzukehren.

Uiguren sind eine überwiegend muslimische, turksprachige Bevölkerungsgruppe, die von manchen türkischen Nationalisten als Teil einer gemeinsamen „türkischen Welt“ betrachtet wird.

Die chinesische Regierung steht wegen ihres Vorgehens in Xinjiang im Westen in der Kritik. Menschenrechtsorganisationen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass seit 2017 Hunderttausende, nach manchen Schätzungen mehr als eine Million, Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten in Lagern festgehalten wurden. Das UN-Menschenrechtsbüro kam 2022 zu dem Schluss, dass dort möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden. Peking weist die Anschuldigungen zurück und spricht von Berufsbildungszentren zur Bekämpfung von Extremismus.

Deutschland zwischen Demokratie und Bahnverspätung

Auch deutsche Nutzer mischen inzwischen im X-Krieg mit. Auf die Frage eines Deutschen, wie Chinesen die Einschränkung ihrer politischen Freiheiten hinnehmen könnten, entgegnete ein chinesischer Account, Freiheit bemesse sich nicht allein an demokratischen Rechten, sondern auch an Wohlstand, Sicherheit und Lebensqualität. Die westliche Demokratie bezeichnete er als schwer krank.

„Die Deutschen sind zweifellos das edelste Volk der Welt: Sie brachten den Marxismus nach China, lieferten Lenin nach Russland, schickten Trumps Großvater nach Amerika und behielten einen Kunststudenten für sich“, schreibt folgender Nutzer auf X.

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Andere Beiträge nehmen deutsche Alltagsprobleme aufs Korn. Ein chinesischsprachiger Nutzer erklärte, er verzichte lieber auf Milch, als stundenlang auf einen verspäteten Zug der Deutschen Bahn zu warten.

Zwischen Staatspropaganda und Bot-Vorwürfen

Inzwischen haben sich sogar chinesische Staatsmedien eingeschaltet. Die staatliche Zeitung Global Times deutete den Schlagabtausch als Gelegenheit, westlichen Darstellungen über China und insbesondere Xinjiang entgegenzutreten. Der Austausch habe ausländischen Nutzern ein anderes Bild des Landes vermittelt.

Ob hinter einzelnen Beiträgen koordinierte Kampagnen stecken, ist bislang nicht belegt. Das türkische Nachrichtenportal Türkiye Today berichtete jedoch über den Verdacht einiger Nutzer, chinesische Accounts könnten massenhaft KI-generierte Kommentare verbreiten.

Während sich im Netz immer neue Fronten bilden, setzen die Regierungen auf Zusammenarbeit. Erst Mitte Oktober trafen sich die Außenminister Chinas und der Türkei, um über Investitionen, Tourismus und wirtschaftliche Kooperation zu sprechen.

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