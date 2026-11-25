Vera Gräfin von Lehndorff starb im Alter von 87 Jahren in Berlin. Sie galt zeitweise als weltweit bestverdienendes Model.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Das erste deutsche Supermodel Vera Gräfin von Lehndorff, bekannt unter ihrem Künstlerinnennamen Veruschka, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das bestätigte das Unternehmen ihrer Schwester Catharina Kappelhoff-Wulff am Mittwoch, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Laut der Mitteilung auf der Webseite des Unternehmens Gräfin von Lehndorff starb die Künstlerin am 24. November 2026 in Berlin. „Wir trauern um eine außergewöhnliche Frau, um Catharinas Schwester und um eine Künstlerin, die unser Haus von Anfang an geprägt hat“, heißt es dort.

Weltweit erfolgreiches Model

AFP zufolge galt von Lehndorff zeitweise als weltweit bestverdienendes Model. Auf der Unternehmenswebseite wird sie als eines der ersten internationalen Supermodels beschrieben. In den 1960er- und 70er-Jahren prägte sie demnach die Mode-, Kunst- und Fotowelt und arbeitete unter anderem mit Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld und Valentino zusammen.

Geboren wurde sie am 14. Mai 1939 als eine von vier Töchtern des ostpreußischen Gutsbesitzers Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort. Wie AFP berichtet, gehörte ihr Vater zu den Widerstandskämpfern um Claus Schenk Graf von Stauffenberg und wurde nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 hingerichtet. Ihre Mutter kam in Haft. Ihre Kindheit bezeichnete von Lehndorff dem Bericht zufolge später als „apokalyptische Geschichte“.

AFP zufolge zierte Veruschka in den 1960er-Jahren zahlreiche Titelblätter renommierter Zeitschriften, darunter „Vogue“ und „Time Magazine“. Zusammen mit der britischen Modelikone Twiggy galt sie als Vertreterin einer neuen Generation von Supermodels, die nicht nur Mode präsentierten, sondern auch für das neue Selbstbewusstsein von Frauen standen.

Rückzug und spätere Auftritte

Ihren internationalen Durchbruch erlebte von Lehndorff laut AFP durch die Bilder ihres damaligen Lebensgefährten Franco Rubartelli und ihre Rolle im Film „Blow Up“. Später etablierte sie sich als Bodypaintingkünstlerin und arbeitete dabei mit ihrem neuen Lebensgefährten, dem Künstler Holger Trülzsch, zusammen.

Ab 2005 lebte von Lehndorff AFP zufolge eher zurückgezogen in Berlin. Gelegentlich stand sie weiterhin vor der Kamera: 2006 übernahm sie eine kleine Rolle im James-Bond-Film „Casino Royale“, 2018 modelte sie im Alter von 78 Jahren für das Label Acne Studios. (mit AFP)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema