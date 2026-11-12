Erstes EU-Verbot für Russland-LNG verpufft: Importe sinken nur um 1,2 Prozent

Seit April sind kurzfristige LNG-Verträge mit Russland verboten. Trotzdem importierte die EU 6,42 Millionen Tonnen. Der Wert stieg auf 4,1 Milliarden Euro.

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Das erste EU-Verbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) hat den Handel nahezu unberührt gelassen. In den sechs Monaten seit Inkrafttreten sanken die Einfuhren lediglich um 1,2 Prozent. Gleichzeitig stieg der Wert der Lieferungen wegen höherer Preise um rund ein Drittel.



Das zeigt eine Analyse des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Organisation verglich die russischen LNG-Exporte in die EU vom 25. April bis zum 25. Oktober 2026 mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.



CREA wurde in Helsinki gegründet, untersucht Energie- und Klimafragen und unterstützt mit seinen Analysen unter anderem Regierungen, Unternehmen und Umweltorganisationen. Nach eigenen Angaben finanziert es sich aus philanthropischen Fördermitteln und Auftragsforschung.

Laut der neuesten Oktober-Analyse importierten die EU-Staaten in diesen sechs Monaten 6,42 Millionen Tonnen russisches LNG im Wert von 4,1 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 6,50 Millionen Tonnen für 3,1 Milliarden Euro. Obwohl die Menge geringfügig sank, erhöhte sich der Wert damit um etwa 32 Prozent.



Auch die Zahl der Lieferungen veränderte sich kaum: Statt 90 LNG-Ladungen erreichten 89 die europäischen Häfen. Sämtliche Tanker hatten ihr Gas an der russischen Anlage Yamal LNG aufgenommen, die mehrheitlich dem privaten Konzern und LNG-Exporteur Novatek gehört.

Die Anlage Yamal LNG in der russischen Arktis. © Yamal LNG

EU-Verbot erfasst laufende LNG-Importe kaum

Bereits seit dem 25. April verbietet die EU russische LNG-Lieferungen aus kurzfristigen Verträgen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr. Für langfristige Verträge gilt dagegen eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2027.

Genau diese Aufteilung erklärt nach Einschätzung von CREA, weshalb die erste Verbotsstufe kaum Wirkung entfaltet. Das Forschungszentrum verweist auf Angaben der europäischen Energieregulierungsagentur ACER: Zwischen Januar und Anfang Juni 2026 wurde demnach kein Antrag für einen Import über einen kurzfristigen Vertrag gestellt. Alle genehmigten Einfuhren beruhten auf langfristigen Verträgen.

Diese Verträge sichern laut ACER jährliche Liefermengen von insgesamt 20 bis 32 Milliarden Kubikmetern. Die EU untersagte im April somit eine Vertragsform, die für die laufenden russischen LNG-Importe praktisch keine Rolle spielte.

Vor den ersten Fristen waren die Lieferungen sogar gestiegen. Zwischen Mitte März und Ende Mai lagen die russischen LNG-Importe laut ACER 17 Prozent über dem Vorjahreswert. Käufer hatten offenbar Lieferungen vorgezogen.

Russland-LNG wechselt zwischen Europas Häfen

Statt aus dem europäischen Markt zu verschwinden, wurden die russischen Ladungen vor allem zwischen den Mitgliedstaaten verschoben. Frankreich blieb in den sechs untersuchten Monaten mit 2,65 Millionen Tonnen der größte Abnehmer. Das waren lediglich drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Spanien steigerte seine Einfuhren dagegen um 53 Prozent auf 1,45 Millionen Tonnen und löste Belgien als zweitgrößten Abnehmer ab. Besonders deutlich war der Anstieg im Hafen von Bilbao: Dort erhöhte sich die Zahl russischer LNG-Lieferungen von vier auf elf.

Belgien senkte seine Importe um 30 Prozent auf 1,38 Millionen Tonnen. Von August bis Oktober erreichte kein russischer LNG-Tanker einen belgischen Hafen. Gleichzeitig nahmen andere Länder mehr ab: Die niederländischen Einfuhren stiegen um zehn Prozent auf 810.000 Tonnen, Portugal verdoppelte sie auf 150.000 Tonnen.



Frankreich, Spanien und Belgien erhielten zusammen 85 Prozent des russischen LNG, das die EU im untersuchten Zeitraum importierte. Der Rückgang in einzelnen Ländern bedeutete daher keinen entsprechenden Rückgang für die EU insgesamt.

EU bleibt Russlands größter LNG-Kunde

Auch die jüngsten Monatszahlen zeigen, wie wichtig der europäische Markt für Russland bleibt. Im Oktober importierte die EU russisches LNG im Wert von 606 Millionen Euro. Davon entfielen 424 Millionen Euro auf Frankreich und 118 Millionen Euro auf Spanien.

Die EU ist nach der CREA-Auswertung weiterhin der weltweit größte Käufer russischen Flüssigerdgases. Auf sie entfallen 47 Prozent der russischen LNG-Exporte. China folgt mit 26 Prozent vor Japan mit 18 Prozent und Südkorea mit sechs Prozent.

Russlands gesamte Einnahmen aus LNG-Exporten stiegen im Oktober um drei Prozent auf durchschnittlich 77 Millionen Euro pro Tag. Das war der höchste Wert seit Januar 2023. Die ausgelieferten Mengen gingen zwar um vier Prozent zurück, zugleich erhöhten sich aber die Verladungen an den russischen Terminals um fünf Prozent.

An der Yamal-Anlage wurden 17 Prozent mehr LNG verladen als im September. Beim sanktionierten Projekt Arctic LNG 2 stiegen die Verladungen sogar um 20 Prozent. China nahm im Oktober so viel LNG von Arctic LNG 2 ab wie noch nie zuvor in einem Monat.

Langfristiges LNG-Verbot wird zum eigentlichen Test

Vom 1. Januar 2027 an dürfen dann auch Lieferungen aus langfristigen russischen LNG-Verträgen nicht mehr in die EU eingeführt werden. Erst dann wird die Vertragsgrundlage erfasst, auf der bislang nahezu sämtliche Einfuhren beruhen.

CREA bezeichnet diese zweite Stufe deshalb als eigentlichen Test für den europäischen Ausstieg. Bis dahin könnten die russischen LNG-Lieferungen annähernd auf ihrem bisherigen Niveau bleiben. Das Forschungszentrum fordert die Behörden der Mitgliedstaaten auf, Änderungen und Verlängerungen bestehender Verträge genau zu prüfen. So soll verhindert werden, dass alte Vereinbarungen umetikettiert werden und russisches LNG auch nach dem Jahreswechsel weiter in die EU gelangt.

Das vollständige Verbot trifft Europa in einer angespannten Versorgungslage. Deutschlands Gasspeicher sind derzeit nur zu rund 58 Prozent gefüllt. Zugleich warnt der Speicherverband Ines bei extremer Kälte vor möglichen Versorgungslücken ab Januar. Die EU muss daher jene russischen LNG-Mengen ersetzen, die ihr erstes Verbot kaum verringert hat.

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