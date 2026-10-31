Erstmals zum Black Friday: Fehlt dieser Knopf, dürfen Kunden bis zu ein Jahr widerrufen

Widerrufsbutton zum Black Friday 2026: Erstmals gilt die Pflicht im Online-Shop. So widerrufen Kunden in zwei Klicks, und das gilt, wenn er fehlt.

Black Friday 2026: Erstmals müssen Online-Shops einen Widerrufsbutton anbieten – fehlt er, kann sich die Widerrufsfrist auf bis zu ein Jahr verlängern. (Symbolbild)

Zum Black Friday am 27. November müssen Online-Shops erstmals einen eigenen Knopf zum Widerrufen anbieten. Fehlt er, haben Kunden unter Umständen nicht 14 Tage Zeit, die Bestellung rückgängig zu machen, sondern bis zu ein Jahr.



Die Pflicht gilt seit dem 19. Juni 2026. Black Week und Cyber Monday vom 23. bis 30. November sind damit die erste große Rabattschlacht, in der sie greift.



Für Kunden heißt das: Wer zu Hause merkt, dass die reduzierten Kopfhörer enttäuschen, muss nicht mehr nach Formularen, Adressen oder versteckten Links im Kundenkonto suchen.

Widerrufsbutton: Was seit Juni 2026 gilt

Grundlage ist der neue Paragraf 356a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der eine EU-Richtlinie umsetzt. Der Widerruf soll so einfach sein wie der Kauf.



Die Pflicht gilt für alle Verträge, die über eine Website oder App geschlossen werden und für die ein Widerrufsrecht besteht. Neben Online-Shops trifft sie etwa Buchungsportale und digitale Dienste.



Das Widerrufsrecht selbst bleibt laut Verbraucherzentrale Bundesverband unverändert. Der Button macht es nur leichter, es auszuüben.

So funktioniert der Widerruf in zwei Klicks

Erster Klick: ein gut sichtbarer Knopf oder Link mit der Aufschrift „Vertrag widerrufen“ oder einer ähnlich eindeutigen Formulierung. Er führt zu einem kurzen Formular.



Dort geben Kunden laut Europäischem Verbraucherzentrum ihren Namen, Angaben zur Bestellung und eine E-Mail-Adresse für die Bestätigung an.



Zweiter Klick: ein Knopf mit der Aufschrift „Widerruf bestätigen“. Erst damit ist der Widerruf abgeschickt. Wer innerhalb der Frist klickt, hat rechtzeitig widerrufen, eine Begründung braucht es nicht.

Vor dem Kauf prüfen: Hat der Shop den Button?

Der Button muss laut Gesetz während der ganzen Widerrufsfrist verfügbar, hervorgehoben platziert und leicht erreichbar sein. Wer vor dem Bestellen nach „Vertrag widerrufen“ oder „Widerruf“ auf der Seite sucht, weiß in Sekunden, woran er ist.



Ein Login darf laut Verbraucherzentrale Bundesverband nur verlangt werden, wenn er auch für den Kauf nötig war. Wer als Gast bestellt, muss also auch als Gast widerrufen können.



Laut Verbraucherzentrale Bremen sind versteckte Schaltflächen und unnötige Pflichtangaben ebenfalls unzulässig.

Fehlt der Widerrufsbutton, verlängert sich die Frist

Fehlt der Button oder ist er so versteckt, dass man ihn nicht finden kann, kann sich die Widerrufsfrist laut Verbraucherzentrale Niedersachsen auf bis zu zwölf Monate und 14 Tage verlängern.



Widerrufen können Kunden dann trotzdem, zum Beispiel per E-Mail. Funktioniert der Button nicht, zählt der Widerruf nach Angaben der Verbraucherschützer, sobald er nachweislich abgeschickt wurde.



Wer auf einen Shop ohne Button stößt, sollte die Seite per Screenshot festhalten. Im Streit um eine verspätete Rücksendung ist das der Beleg.

Eingangsbestätigung: Diese E-Mail aufheben

Nach dem zweiten Klick muss der Händler den Eingang sofort bestätigen, meist per E-Mail. Laut Stiftung Warentest stehen darin Datum und Uhrzeit des Widerrufs.



Kommt keine Bestätigung, rät das Europäische Verbraucherzentrum, den Widerruf zusätzlich per E-Mail zu erklären.



Die Mail belegt allerdings nur, dass der Widerruf angekommen ist. Ob er wirksam ist, etwa weil der Artikel überhaupt widerrufen werden kann, steht damit noch nicht fest.

Shops außerhalb der EU: Pflicht gilt auch für sie

Die Pflicht trifft nicht nur deutsche Händler. Laut der Kanzlei Rödl & Partner gilt sie auch für Unternehmen außerhalb der EU, wenn sie sich gezielt an Kunden in der EU richten.



Bei Shops, die man nicht kennt, lohnt der Blick nach dem Button vor der Bestellung deshalb doppelt.

Widerruf nach dem Black Friday: Fristen und Erstattung

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt bei Waren erst mit der Lieferung. Wer am 27. November bestellt und das Paket am 1. Dezember erhält, kann bis einschließlich 15. Dezember widerrufen.



Danach haben Kunden 14 Tage Zeit, die Ware zurückzuschicken. Der Händler muss den Kaufpreis ebenfalls binnen 14 Tagen erstatten, so das Europäische Verbraucherzentrum.



Ausprobieren ist erlaubt, ausgiebiges Benutzen nicht. Wer die Ware über einen Test hinaus nutzt, muss unter Umständen Wertersatz zahlen.



Wer die Rücksendekosten trägt, regelt die Widerrufsbelehrung des Shops. Ein Blick hinein vor dem Kauf erspart später Ärger.

Ausnahmen: Diese Black-Friday-Käufe lassen sich nicht widerrufen

Auch mit dem neuen Knopf ist nicht jeder Kauf widerrufbar. Ausgenommen sind etwa Waren, die nach Kundenwunsch angefertigt wurden, zum Beispiel ein bedrucktes Fotobuch.



Versiegelte Hygieneartikel wie Kosmetik fallen heraus, sobald das Siegel geöffnet ist. Gleiches gilt für entsiegelte Software, Spiele und Filme auf Datenträgern.

Ratenkauf zum Black Friday: neue Regeln ab 20. November

Eine Woche vor dem Black Friday ändert sich auch das Bezahlen in Raten. Ab dem 20. November gelten Ratenkäufe per App rechtlich als Kredit, Anbieter wie Klarna müssen dann auch bei kleinen Beträgen die Bonität prüfen. Details stehen in unserem Überblick zu Ratenkauf, Kfz-Versicherung und Krankenkasse.

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