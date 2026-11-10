Es begann nachts in einer Bar in Taipeh: Wie der Nvidia-Chef an eine mutmaßliche Spionin geriet

Nvidia-Skandal: Vom Bar-Treffen 2024 in Taipeh bis zur Kongress-Anhörung – die Chronologie um Jensen Huang und die mutmaßliche Spionin Alice Huang.

Nvidia-Chef Jensen Huang (Archivbild): Der 63-Jährige hat einen Seitensprung eingestanden. US-Geheimdienste halten eine frühere Nvidia-Kundin laut Berichten für eine Spionin Chinas.

„Ich war meiner Frau untreu.“ Diesen Satz hat Jensen Huang am Sonntag an alle Beschäftigten von Nvidia geschickt. Der Konzern hat die Mail selbst veröffentlicht.



Ein Seitensprung wäre Privatsache. Doch US-Geheimdienste halten die Frau, um die es laut Medienberichten geht, für eine Spionin Chinas. Und Huang, 63, führt den Konzern, ohne dessen Chips im KI-Wettrennen zwischen Washington und Peking nichts läuft.



Angeklagt ist bis heute niemand. An der Börse hat der Fall Nvidia trotzdem schon fast 200 Milliarden Dollar gekostet. Die Chronologie.

Wer ist Alice Huang, die mutmaßliche Spionin?

Alice Huang, auch Huang Le genannt, ist Chinesin und war Top-Managerin bei Megaspeed. Die Rechenzentrumsfirma aus Singapur gehörte zu den größten Kunden von Nvidia.



Mit Jensen Huang ist sie nicht verwandt. Huang ist einer der häufigsten chinesischen Familiennamen. Öffentlich geäußert hat sie sich nicht, ihr Aufenthaltsort ist laut Al Jazeera unbekannt.

Juni 2024: Jensen Huang und Alice Huang in einer Bar in Taipeh

Eine Bar in Taipeh, weit nach Mitternacht. Alice Huang sitzt mit Tech-Chefs zusammen und wettet, sie könne den Nvidia-Chef herholen. Minuten später steht er im Raum.



So schildert es ein Augenzeuge in der New York Times. Ein Foto des Abends landet auf LinkedIn. Laut Insidern war Huang ohnehin zu dem Treffen eingeplant.



Zu dieser Zeit prüfen US-Behörden bereits, ob Megaspeed China half, an Nvidias stärkste KI-Chips zu kommen. Die dürfen wegen der US-Exportkontrollen nicht ohne Genehmigung dorthin.

Mai 2025: Computex-Dinner und Nvidia-Chips für Milliarden

Am 22. Mai 2025 lädt Huang während der Tech-Messe Computex in Taipeh zum Abendessen. Videoaufnahmen eines taiwanischen Senders zeigen Alice Huang unter den Gästen.



Im selben Jahr soll Megaspeed Chips für rund zwei Milliarden Dollar bestellt haben, fasst SiliconANGLE zusammen. Insgesamt geht es um Käufe von etwa 4,8 Milliarden Dollar.

Ende 2025: Trump wird gebrieft, Huang nicht gewarnt

Bei der Überwachung von Alice Huang stoßen US-Geheimdienstler auf ihre enge Beziehung zum Nvidia-Chef. Sie unterrichten Präsident Donald Trump.



Huang selbst wird nicht gewarnt, obwohl das in solchen Fällen üblich ist. Ein möglicher Grund: Die Überwachung der Frau sollte nicht auffliegen. Damals glaubten die Beamten, Huang ahne nichts.



Im Frühjahr 2026 kursiert unter Spitzenbeamten ein Memo. Chinas Ministerium für Staatssicherheit habe Alice Huang angeworben, um den Nvidia-Chef auszuforschen, heißt es darin.

29. Oktober: Spionageverdacht um Nvidia-Chef wird öffentlich

Die US-Zeitung enthüllt den Fall. Nvidia wiegelt ab: Kundentreffen gehörten zum Job eines Konzernchefs, die Kontakte seien nicht ungewöhnlich.



Huang nennt das Geschäft mit Megaspeed im Gespräch mit Bloomberg normal. Nvidia habe jeden dort eingesetzten Chip gezählt. Trump nennt seinen Berater brillant, will den Fall aber prüfen lassen.

Anfang November: Kongress lädt Jensen Huang vor

Drei republikanische Ausschusschefs im Repräsentantenhaus wollen Huang am 18. November hinter verschlossenen Türen befragen. Bis zum 11. November soll er zusagen, berichtet The Next Web.



Am 7. November meldet die Financial Times, das Geheimmemo unterstelle den beiden eine Liebesbeziehung. Huangs Tochter Madison, selbst Managerin bei Nvidia, sagt kurzfristig eine Südkorea-Reise ab. Offizielle Begründung: familiäre Gründe.

8. November: Jensen Huang gesteht Seitensprung

Dann die Mail an die Belegschaft. „Ich schulde meiner Familie und Euch allen eine Entschuldigung“, schreibt Huang. Einen Namen nennt er nicht.



Der Verwaltungsrat startet eine unabhängige Untersuchung. Nationale Sicherheit und Firmengeheimnisse sehe man nicht gefährdet, teilt das Gremium mit. Huang bleibt Chef.

9. November: Nvidia-Aktie verliert fast 200 Milliarden Dollar

Die Aktie schließt in New York 4,3 Prozent im Minus bei 178,67 Dollar. Bei einem Börsenwert von rund 4,5 Billionen Dollar sind das rechnerisch fast 200 Milliarden an einem Tag.



Peking nennt die Vorwürfe eine Verleumdung. Trump sagt, Huang habe ihm am Telefon versichert, nichts von einer Spionin gewusst zu haben. Auch das FBI befasse sich mit dem Fall, so der Präsident.

10. November: Nvidia-Aktie erholt sich leicht

An deutschen Handelsplätzen notiert die Aktie am Vormittag bei rund 162 Euro, etwa 1,5 Prozent im Plus. Die Bank of America bleibt bei „Kaufen“, streicht Nvidia aber von ihrer Liste der Favoriten.

Warum der Nvidia-Skandal auch deutsche Anleger trifft

Huang hat jahrelang in Washington dafür geworben, KI-Chips nach China verkaufen zu dürfen. Ende 2025 erlaubte Trump den Export des leistungsstarken H200, der Staat kassiert ein Viertel der Erlöse.



Genau diese Politik steht jetzt auf dem Prüfstand. Kommen schärfere Exportregeln, spüren das auch deutsche Sparer: Nvidia steckt in vielen Depots, direkt oder über Welt-ETFs.

Was jetzt kommt: Frist, Quartalszahlen, Anhörung

Am 11. November muss Huang dem Kongress antworten. Am 17. November legt Nvidia Quartalszahlen vor, einen Tag später wäre die Befragung.



Die heikelste Frage geht dabei nicht an Huang, sondern an die Regierung: Warum hat ein Jahr lang niemand den wichtigsten Chip-Manager des Landes gewarnt?

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