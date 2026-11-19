Die Fans mussten 13 Jahre auf das Computerspiel GTA 6 warten. Nun ist es da – und einige nehmen dafür sogar extra Urlaub. Wir fragen in Berlin nach.

Seit Jahren warten Millionen von Spielern auf GTA 6. Die Erwartungen sind riesig, die Vorfreude bei vielen kaum noch zu bremsen. Für einige geht die Begeisterung sogar so weit, dass sie sich extra Urlaub nehmen, um direkt zum Start spielen zu können. Andere bleiben gelassener und wollen zunächst abwarten. Auch in Berlin gehen die Meinungen auseinander.



Es ist ein Spiel, auf das Fans außergewöhnlich lange warten mussten. Seit der Veröffentlichung von GTA 5 sind inzwischen mehr als 13 Jahre vergangen. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit rund um den Nachfolger. Immer wieder wurde über GTA 6 gesprochen, spekuliert und diskutiert. Das Spiel soll dem Entwicklerstudio Rockstar Games nicht nur Milliardenumsätze bescheren, es wird auch spekuliert, ob es durch seine Sogwirkung sogar Nutzungsmuster in der gesamten Unterhaltungsindustrie umwälzen könnte. Trotz der teilweise gewaltverherrlichenden Inhalte ist derzeit viel überschwängliches Lob zu hören.



Doch wie weit geht die Begeisterung in Berlin tatsächlich? Nehmen sich Menschen extra Urlaub, planen sie ihren Tag rund um den Release schon Monate im Voraus oder können sie dem Hype entkommen?

Eine Woche Urlaub für GTA 6

Für Kevin, 31, steht diese Woche offenbar alles im Zeichen von GTA 6. Gleich die komplette Woche hat er sich Urlaub genommen – schließlich soll möglichst keine Spielminute verloren gehen. Am Mittwoch hat er dann erst einmal ausgeschlafen, „ein bisschen vorgeschlafen“, wie er selbst sagt. Um 23.30 Uhr war er dann pünktlich einsatzbereit. Denn um Mitternacht wollte er zur Veröffentlichung wach sein. Dann saß er bis 4 Uhr vor dem Bildschirm und tauchte in die Spielwelt ein. Danach gönnte er sich gerade einmal fünf Stunden Schlaf, bevor es weiterging. Seither wird gezockt, wann immer es geht. An ein Ende ist offenbar noch lange nicht zu denken: „Wenn Tage überhaupt ausreichen. Ich überlege mir, nächste Woche auch noch Urlaub zu nehmen.“



Kevin ist kaum zu bremsen. „Es ist absurd geil“, sagt er über seine ersten Eindrücke. Besonders die vielen Details haben es ihm angetan: das Wetter, die Spiegelungen in den Scheiben, die Schatten und die unterschiedlichen Verhaltensweisen in der Spielwelt. Er sei bereits vom Besten ausgegangen, doch selbst diese Erwartungen seien noch übertroffen worden.

„Fast alle, die ich kenne, nehmen sich Urlaub“

Vincent, 21, gehört eher zur gegensätzlichen Gruppe. Er wartet auf die PC-Version und hat dem Spiel zwar schon eine Weile entgegengefiebert, möchte sich aber noch gedulden. „Ich warte lieber, bis das Spiel ein bisschen weiter ausgereift ist und nicht mehr so viele Fehler drin sind“, sagt er. Trotzdem bekommt er mit, wie groß die Begeisterung in seinem Umfeld ist. Viele seiner Bekannten fiebern dem Release entgegen. Einige haben sich sogar extra dafür freigenommen. Auf die Frage, wie viele Menschen er kennt, die ihren Urlaub nach dem Spiel richten, antwortet er: „Fast alle, die ich kenne.“



Dass manche Fans dafür sogar schon Monate im Voraus planen, überrascht angesichts der langen Wartezeit auf GTA 6 kaum. Drei Monate vorher sollen sich einige bereits mit ihrer Urlaubsplanung beschäftigt haben. Zwei Personen aus dem Bekanntenkreis eines befragten Mitarbeiters haben sich ebenfalls extra freigenommen. Andere haben sich das Spiel sogar schon vor dem eigentlichen Release besorgt.

Auch Martin B. interessiert sich für GTA 6. Er möchte dem neuen Spiel eine Chance geben, da ihm GTA 5 nicht allzu gut gefallen hat. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Nicht jeder lässt sich vom GTA-6-Hype mitreißen

Doch nicht jeder lässt sich von der Begeisterung anstecken. Martin B., 39, war gerade erst bei Saturn, um sich GTA 6 zumindest schon einmal anzuschauen. Spielen konnte er es vor Ort allerdings noch nicht. Das möchte er später nachholen: Kaufen will er sich das Spiel auf jeden Fall. Extra Urlaub zu nehmen, kam für ihn aber nicht infrage. Auch in seinem Bekanntenkreis kennt er niemanden, der sich dafür freigenommen hat.



Seine Erwartungen sind dabei eher zurückhaltend. GTA 5 hat er bereits gespielt, wirklich überzeugen konnte ihn der Vorgänger allerdings nicht. Mit GTA 6 möchte er dem Spiel trotzdem noch einmal eine Chance geben. Ob eingefleischter Fan, neugieriger Käufer oder jemand, der erst einmal abwartet: GTA 6 sorgt schon vor dem eigenen Spielerlebnis für Gesprächsstoff.

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