„Es ist doch irre“: Detlef Soost über Wahlfrust und was in der deutschen Politik schief läuft

Der Berliner Tänzer und Choreograf Detlef Soost macht seinem Unmut über leere Wahlversprechen Luft und beschreibt einen wiederkehrenden politischen Zyklus der Enttäuschung.

Es sind politisch bewegte Zeiten. Das merkt man auch daran, dass sich immer mehr Prominente aus der unpolitischen Komfortzone wagen und sich öffentlich zu Themen äußern, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Unzufriedenheit wächst, die allgemeine wirtschaftliche Lage überall spürbar ist.



Jedenfalls zählte der Berliner Choreograf und Fitness-Coach Detlef Soost in der Vergangenheit nicht zu den Polit-Influencern des Landes. In der Öffentlichkeit konzentriert sich der 56-Jährige, der mit der Castingshow „Popstars“ bekannt wurde, eher auf seine Arbeit im Entertainment- und Fitnessbereich, auf Workshops in seiner Tanzschule in Mitte sowie auf seine persönliche Lebensgeschichte.

Die Regierung macht nicht das, wofür sie gewählt wurde

Umso überraschender nun das Video, das er mit seinen 155.000 Followern auf Instagram teilt. Soost, der 1970 in Ost-Berlin zur Welt kam, sitzt darin im Sportdress vor einer Hantelbank und fragt, untermalt von dramatischer Musik: „Weißt du, was mir in diesem Land so richtig auf den Sack geht?“

Zustimmung wird geprüft...

Dann führt er aus, was ihn so unzufrieden macht. Egal, welche Partei wo in der Regierung sei, egal, welche Partei gewählt werde – wie gerade in Sachsen-Anhalt: „Es ist doch irre, dass zum Schluss die Parteien seit zehn Jahren nicht mal im Ansatz das tun, was wir von Ihnen erwarten. Dass die Regierung nicht das macht, wofür wir sie gewählt haben.“

Politiker würden vor der Wahl A sagen und nach der Wahl B umsetzen – „dabei wollten wir B nie haben“, beklagt der Choreograf, der die Horst-Viedt-Oberschule in Lichtenberg besucht und in Marzahn eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker absolviert hat.

Er kriege das wirklich nicht auf die Reihe, sagt Detlef Soost – und beschreibt einen Zyklus aus „wählen gehen, hoffen, enttäuscht werden. Wieder und wieder.“ Auch an seine Follower gerichtet fragt er: „Wann haben Politiker eigentlich aufgehört, das umzusetzen, wofür sie gewählt wurden?“

In den Kommentaren bekommt Soost viel Zuspruch, etliche User teilen seine Einschätzung. „Sehe ich ähnlich. Verstehe auch die Leute, die auswandern“, heißt es da. Andere äußern ihre Fassungslosigkeit in Sachen Friedrich Merz: „Der verliert mit seiner ach so tollen CDU eine Wahl nach der anderen, sinkt in den Umfragewerten und bleibt dann noch im Amt und meint, dass sein Kurs der richtige wäre.“

Tatsächlich zeigen Umfragen nach wie vor, dass die Zufriedenheit mit der Bundesregierung auf einem sehr niedrigen Niveau verharrt. Nur 17 Prozent der Wahlberechtigten bewerten laut dem Ipsos-Politikmonitor von Anfang September die Arbeit der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD positiv. 83 Prozent sind unzufrieden. Damit bleibt die Regierungszufriedenheit gegenüber der vorherigen Erhebung im Juli unverändert. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erreicht lediglich 17 Prozent Zustimmung.

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