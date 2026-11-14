Es ist nicht die Stromsteuer: Was Deutschland wirklich bewegt und spaltet

Die Unterstützung der Ukraine spaltet die Menschen in Deutschland 2026 stärker als jedes andere Thema – sowohl ideologisch als auch emotional. Das zeigt das zweite Polarisierungsbarometer des Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM) an der Technischen Universität Dresden (TUD). MIDEM hat gemeinsam mit YouGov 19.693 Personen in acht EU-Ländern befragt, allein in Deutschland 2785 Menschen. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren.



Auch wenn der Ukraine-Krieg die Menschen im Land am meisten spaltet: Das wichtigste Thema hingegen ist für die Deutschen die wirtschaftliche Lage. Der Ukraine-Krieg folgt dicht dahinter. Dann kommen soziale Ungleichheit und Zuwanderung. In Sachen gesellschaftlicher Spaltung hat der Ukraine-Krieg aber laut MIDEM-Studie sogar das Thema Migration abgelöst.