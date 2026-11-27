Zwischen Netanjahu-Kritik, religiösen Spannungen und der Angst vor neuen Angriffen ringen Israelis um die Zukunft ihres Landes. Begegnungen in einem Land, dessen politische Zukunft offen ist.

An den Fenstergittern einer Wohnung in Jerusalems Altstadt hängt ein Banner mit der Aufschrift: „Mach Gaza wieder jüdisch.“ Direkt darunter, in einem kleinen Café, sitzen Männer, die zur traditionellen Kippa moderne Alltagskleidung tragen. Am Nachbartisch hat eine jüdisch-orthodoxe Familie Platz genommen und direkt daneben, unter dem Banner, sitzt eine Gruppe Araber. Über ihren Köpfen wird eine territoriale Forderung erhoben, während alle zusammen unten auf engem Raum zusammensitzen.

Die Wohnung, an der das Banner hängt, liegt neben der Sidna-Omar-Moschee, nahe der Hurva-Synagoge im jüdischen Viertel. Direkt vor dem muslimischen Gotteshaus steht ein siebenarmiger, goldglänzender Leuchter unter einer gewölbten Glashaube. Eine Menora. Für Besucher ist sie ein Motiv, vor dem man heute stehen bleibt und ein Erinnerungsfoto knipst. Ihre Erbauer haben sie für einen anderen Zweck geschaffen.

Verschwimmende Grenzen zwischen den Lebenswelten

Das Jerusalemer Tempelinstitut ließ den bronzenen Leuchter mit einer dicken Schicht Gold überziehen. Nach eigenen Angaben ist er für den Gebrauch in einem künftigen jüdischen Tempel bestimmt. In dem geschützten Schaustück steckt damit auch eine Vorstellung davon, wie die Zukunft dieses Ortes aussehen soll. Moschee, Synagoge, Menora und Banner liegen hier nur wenige Schritte auseinander. Religiöse Überlieferung und politische Ansprüche gehören ebenso zum Straßenbild wie die Tische des Cafés.

Wer durch Jerusalem geht, begegnet solchen Nachbarschaften immer wieder. An der Klagemauer drücken junge Frauen ihre Gesichter in Gebetbücher, manche weinen. 50 Meter weiter, im muslimischen Viertel, riecht es nach Weihrauch, der Ruf des Muezzins ist zu hören. In den Gassen sind offen getragene Waffen zu sehen. Wenige Schritte weiter führen Wege zu einer evangelischen Kirche, in der ein original Herrnhuter Stern aus der sächsischen Oberlausitz in hellem Gelb über dem Altar baumelt.

Die Wege zwischen diesen Orten sind kurz. Doch die Nähe sagt wenig darüber aus, wie viel die Menschen miteinander verbindet. Jerusalem lässt ihre Besucher die Grenzen zwischen diesen Lebenswelten ständig überschreiten. Wie durchlässig sie für ihre Bewohner sind, ist eine andere Frage.

Jerusalem hat inzwischen mehr als eine Million Einwohner. Nach Angaben des israelischen Statistikamts gehörten Ende 2025 rund 38 Prozent der Bevölkerung zur arabischen Bevölkerungsgruppe. Knapp 57 Prozent erfasst die Behörde als „Juden und andere“ – eine Kategorie, zu der auch nichtarabische Christen und Menschen ohne religiöse Zuordnung zählen. Weitere knapp fünf Prozent sind ausländische Einwohner. Ultraorthodoxe Juden machen nach einer gesonderten Schätzung rund 29 Prozent der gesamten Stadtbevölkerung aus. Sie sind damit eine große Gruppe innerhalb des jüdischen Jerusalems, aber keineswegs mit ihm gleichzusetzen.

Wie das Zusammenleben dieser unterschiedlichen religiösen und nichtreligiösen Gruppen auch in Zukunft politisch organisiert werden soll, ist wenige Wochen nach der Parlamentswahl vom 27. Oktober noch immer offen. Benjamin Netanjahus Lager hat seine Mehrheit verloren. Doch auch die vier Parteien, die ihn unter Führung des früheren Generalstabschefs Gadi Eisenkot ablösen wollen, können nicht allein regieren. Sie verfügen über 48 der 120 Sitze in der Knesset, Netanjahus bisherige Verbündete über 53. Die übrigen 19 Mandate halten zwei arabisch geführte Listen.

Israels Präsident Isaac Herzog (r.) beauftragt Gadi Eisenkot (l.), den Vorsitzenden der Partei Yashar, in der Residenz des Präsidenten offiziell mit der Bildung einer neuen Regierung. © Haim Zach/Israel Gpo/imago

Damit könnten Parteien entscheidend werden, die vor allem die arabischen Bürger Israels vertreten. Die Gemeinsame Liste vereint linke und palästinensisch-nationalistische Kräfte; Ra’am unter Mansour Abbas stammt aus der islamischen Bewegung und gehörte bereits der Regierung von Naftali Bennett und Jair Lapid an. Eine Zusammenarbeit könnte durch eine Koalition oder die Unterstützung einer Minderheitsregierung erfolgen. Doch selbst unter Netanjahus Gegnern ist umstritten, ob sie sich auf arabische Parteien stützen wollen. Eisenkot sucht zugleich nach anderen Mehrheiten, inzwischen auch in Gesprächen mit Netanjahus Likud.

Jana Vilensky führt Besucher durch die unterschiedlichen Lebenswelten Jerusalems. Sie arbeitet für die Jerusalem Foundation, ist nebenbei als Stadtführerin tätig und engagiert sich für jüdisch-arabisches Zusammenleben. Die Frage, die nun die Regierungsbildung prägt, beschäftigt auch sie. Über eine mögliche Koalition mit arabischen Parteien sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung: „Noch immer habe ich selbst für mich nicht verstanden, ob das eine Katastrophe ist oder eine Chance für den Frieden.“

Vilensky ist als Jüdin in Russland geboren, hat in Deutschland gelebt und sich schließlich für Israel entschieden. Ihre Mutter lebt noch in Düsseldorf. Sie selbst fühlt sich hier zugehörig, unter Menschen, deren Familien ebenfalls aus anderen Ländern gekommen sind. „Du musst hier niemandem was erklären“, sagt sie. „Du bist einer von allen.“

Die Sprache des Terrors

Doch seit dem 7. Oktober 2023, als die Hamas und andere bewaffnete Gruppen Israel angriffen, rund 1200 Menschen töteten und 251 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten, ist vieles schwieriger geworden – auch das Zusammenleben, für das Vilensky sich engagiert. Sie selbst habe kein Problem damit, beispielsweise zu einem arabischen Arzt zu gehen. „Was sollte er mir tun?“, sagt sie. Bei anderen aber sei das Misstrauen groß. Selbst Kinder für das Erlernen der arabischen Sprache zu gewinnen, werde schwieriger. Die Sprache werde mit Terror verbunden.

Während Vilensky über die großen und kleinen geopolitischen Fragen spricht, die in Jerusalem mehr oder minder den Alltag bestimmen, wird deutlich, dass es keine einfachen Antworten gibt. Einerseits lehnt sie die Forderung ab, die arabische Bevölkerung zu vertreiben. Wer solle das ausführen, fragt sie. Ihr Kind als Soldat? Gleichzeitig fürchtet sie einen weiteren Angriff wie den vom 7. Oktober. Eine Trennung zwischen Israelis und Palästinensern könnte eine Lösung sein, sagt sie. Doch ein palästinensischer Staat würde aus ihrer Sicht zugleich neue Sicherheitsrisiken schaffen. Sie findet keinen überzeugenden Ausweg aus dieser aussichtslosen Lage.

Netanjahu müsse trotzdem gehen, das sei für sie klar. Vilensky erkennt seine früheren Leistungen an, wirft ihm aber vor, sich für den Machterhalt mit Parteien verbündet zu haben, deren Positionen sie als faschistisch bezeichnet. Besonders deren Vertreibungsforderungen empören sie. „Das ist eine Schande für mich als Jüdin und Israelin“, sagt sie.

Von einem Regierungswechsel erwartet sie dennoch keine schnelle Besserung. Auch eine andere Regierung hätte dieselben Feinde, dieselben Sicherheitsprobleme und müsste mit den ultraorthodoxen Parteien zurechtkommen. Es ist diese Gleichzeitigkeit, die ihr politisches Urteil prägt: die Überzeugung, dass Netanjahu gehen muss, und die Unsicherheit darüber, was danach möglich wäre.

Besonders die Zukunft ihres Sohnes bereitet Jana Vilensky Sorgen. Er wird bald 17, in etwa anderthalb Jahren soll er seinen Wehrdienst in der israelischen Armee antreten. Weil er gesund und sehr sportlich sei, rechnet sie damit, dass er in eine Kampfeinheit kommen könnte. Sie kennt Eltern, deren Kinder gefallen sind. „Ich weiß nicht, wie die Mütter schlafen“, sagt sie.

Manchmal habe sie ein schlechtes Gewissen. Die Familie hätte in Deutschland bleiben können. Sie aber habe entschieden, ihre Kinder nach Israel zu bringen. Hier fühlt sie sich zugehörig. Nun fürchtet sie, welchen Preis ihr Sohn dafür zahlen könnte.

Befreiung von der Wehrpflicht für orthodoxe Juden

Aus dieser Sorge entsteht auch Vilenskys Wut über die ungleiche Verteilung der Lasten. Gerade weil sie seine Gefährdung ihres eigenen Kindes fürchtet, empfindet sie die Ausnahmen für ultraorthodoxe Religionsstudenten, den Wehrdienst abzuleisten, als ungerecht.

Deren Befürworter verstehen das Thora-Studium als religiöse Verpflichtung und als eigenen Beitrag zum Schutz des jüdischen Volkes. Hinzu kommt die Sorge, der Militärdienst könnte junge Männer ihrer religiösen Lebensweise entfremden. Vilensky und viele andere Israelis überzeugt das nicht. Sie verweist auf zusätzlich geschaffene Einheiten, die auf religiöse Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Doch all das scheint den meisten orthodoxen Juden nicht zu reichen.

Dieser Konflikt ist nicht neu und reicht bis in die laufende Regierungsbildung. Eisenkot und seine Partner haben versprochen, die weitreichenden Ausnahmen zu beenden. Doch die ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes Thora-Judentum könnten ihnen zusammen genau jene 13 zusätzlichen Mandate verschaffen, die für eine Mehrheit von 61 Sitzen fehlen. Eine Einigung über den Wehrdienst könnte damit den Regierungswechsel ermöglichen. Sie könnte aber auch diejenigen enttäuschen, die von diesem Wechsel eine gerechtere Verteilung der Pflichten erwarten. Über eine neue Regelung wird bereits verhandelt. Eine Einigung liegt bislang nicht vor.

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) umfassen rund 170.000 aktive Soldatinnen und Soldaten sowie etwa 465.000 Reservistinnen und Reservisten. © imago stock&people

Was es bedeutet, sich auf den Schutz dieses Staates verlassen zu müssen und jede Sekunde damit rechnen zu müssen, getötet zu werden, hat Noa Kalash am 7. Oktober erfahren. Auf dem Gelände des Nova-Festivals erzählt sie dieser Zeitung, wie sie im Morgengrauen ankam, ihre Freundin Noam umarmte und mit ihr zur Tanzfläche lief. Sie erinnert sich an die aufgehende Sonne, an die Gesichter der anderen, an das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. „Ich habe mich hier so sicher gefühlt.“

Als die ersten Festivalbesucher am Himmel Raketen entdeckten, wollten einige zunächst nur wegfahren und anderswo weitertanzen. Doch dann hörte Kalash die Warnungen vor Terroristen, sprang mit weiteren Freunden in ihr Auto und versuchte, zu fliehen. Es war jedoch unmöglich, das Gelände während des beginnenden Chaos zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch einige IDF-Soldaten und Rettungskräfte auf dem Festival. Trotz ihrer Panik glaubte sie noch immer, dass sie dort geschützt sei. Bis ein Polizist sie ansah und sagte: „Wir können euch nicht retten. Raus aus den Autos, rennt auf die Felder, rennt einfach weg!“

Kalash und ein Freund, der mit ihr flüchtete, versteckten sich schließlich in einem dichten Busch. Acht Stunden lagen sie dort, eng aneinandergepresst. Sie hörte immer wieder Terroristen sprechen und vorbeigehen. Irgendwann, in dem festen Glauben, sie werde sterben, nahm sie mit ihrem Handy ein Abschiedsvideo auf.

„Wir verdienen ein bisschen Frieden“

Aber Kalash überlebte das Massaker. Heute spricht sie über die Hilfe, die Überlebende brauchen, um weiterleben zu können. Die Regierung müsse zumindest die grundlegende Unterstützung von sich aus leisten. Seit dem Angriff habe sie fünf weitere Freunde verloren, erzählt sie. Sie seien bei den Kämpfen in Gaza ums Leben gekommen.

„Wir verdienen ein bisschen Frieden. Wir verdienen es, uns sicher zu fühlen“, sagt sie. Sie denkt dabei auch an die Kinder, die sie einmal haben möchte. Weggehen will sie nicht. „Das ist unser Land. Wir haben keinen anderen Ort, an den wir gehen könnten.“

Kalash nennt an dieser Stelle keine Partei und keinen Namen. Ihre Erwartung an die Politik ist konkreter: Unterstützung für die Verletzten und Hinterbliebenen, Sicherheit für diejenigen, die hier ihre Zukunft sehen. Der Angriff liegt drei Jahre zurück und ist trotzdem jeden Tag präsent.

Auch eine andere Überlebende blickt im Gespräch mit dieser Zeitung auf die politische Zukunft Israels: die 96-jährige Eva Erben. Als Elfjährige wurde sie mit ihren Eltern nach Theresienstadt deportiert, später nach Auschwitz verschleppt. Sie überlebte die Lager und einen Todesmarsch. Nach dem Krieg kehrte sie nach Prag zurück, ließ sich zur Krankenschwester ausbilden und wanderte 1949 nach Israel aus.

Heute verbindet Erben ihre Hoffnung auf Veränderung ausdrücklich mit einem anderen Regierungschef. Ob sie Gadi Eisenkot zutraue, das Land aus seiner Krise zu führen? „Ja, ich hoffe es. Lieber Gott im Himmel“, antwortet sie. Der Mann, auf den Erben hofft, diente 41 Jahre in der israelischen Armee. Von 2015 bis 2019 war er Generalstabschef unter Ministerpräsident Netanjahu.

Heute fordert er seinen früheren Regierungschef politisch heraus. Aber auch Eisenkot steht für einen sicherheitspolitisch harten Kurs. Seine Ablehnung Netanjahus ist nicht mit einer grundsätzlichen Abkehr von militärischer Gewalt gleichzusetzen.

„Netanjahu ist wirklich ein Unglück“

Der Krieg, der nach dem 7. Oktober ausbrach, hat auch Gadi Eisenkots Familie getroffen. Sein Sohn Gal und zwei Neffen wurden bei den Kämpfen getötet. Eisenkot verbindet damit die Erfahrung eines früheren Oberbefehlshabers mit der eines trauernden Vaters. Ob er aus dem Vertrauen, das Menschen wie Erben ihm entgegenbringen, eine tragfähige Regierung bilden kann, ist noch offen.

Und trotzdem fällt das Urteil von Eva Erben mit Blick auf den amtierenden Ministerpräsidenten deutlich aus: „Netanjahu ist wirklich ein Unglück.“ Auf die Frage, was sich unter Eisenkot zuerst ändern müsse, nennt sie die Außenpolitik. Ihre Gedanken führen aber auch nach Jerusalem und Tel Aviv, zu unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie man leben möchte. Tel Aviv steht in ihrer Schilderung für Musik, Kultur und Modernität. Für die religiösen Lebenswelten Jerusalems bringt sie deutlich weniger Verständnis auf. Man könnte Israel in Kantone aufteilen, wie die Schweiz, schlägt sie vor.

Es ist ein Gedanke, in dem sich die Sehnsucht ausdrückt, die Konflikte innerhalb der Gesellschaft durch größere Eigenständigkeit ihrer Teile zu entschärfen. Doch auch Erben kommt im Gespräch auf die Frage zurück, wie Israelis und Palästinenser miteinander leben könnten. Sie wünsche sich einen palästinensischen Staat unter Aufsicht der Vereinten Nationen, sagt sie. Das Leid der Palästinenser bezeichnet sie als Tragödie. „Dabei könnte man so gut zusammenleben“, sagt Erben.

Eva Erben ist eine Holocaust-Überlebende und Schriftstellerin, die als Zeitzeugin auftritt. © imago stock&people

Während Jana Vilensky angesichts eines palästinensischen Staates vor allem mit ihren Sicherheitsbedenken ringt, formuliert Erben diesen Wunsch ausdrücklich. Ihre Ablehnung Netanjahus führt die beiden Frauen politisch zusammen. Wie eine andere Zukunft aussehen könnte, bleibt auch zwischen ihnen offen.

Bis zum 6. Dezember hat Eisenkot zunächst Zeit, eine Regierung zu bilden. Präsident Isaac Herzog könnte ihm weitere zwei Wochen gewähren. Eine Einigung ist damit nicht garantiert. Eisenkot verhandelt mit dem Likud und wirbt zugleich um ultraorthodoxe Parteien. Scheitern diese Bemühungen, will er eine Minderheitsregierung zur Abstimmung stellen. Sie wäre voraussichtlich auf die Unterstützung oder Enthaltung arabischer Parteien angewiesen – ein Weg, gegen den sich auch Partner seines eigenen Lagers stellen.

Dass Netanjahu gehen müsse, ist in den Gesprächen, die diese Zeitung in Jerusalem geführt hat, eine wiederkehrende Forderung. Doch dieselben Eigenschaften, die seine Gegner als Starrsinn und Machtbesessenheit beschreiben, begründen für andere das Vertrauen in ihn: dass er sich nicht beirren lässt, Druck aushält und seinen Kurs durchsetzt. So zumindest sieht es ein jüdischer Juwelier, der unterhalb der Altstadt von Jerusalem einen kleinen Laden hat und selbstgemachten Schmuck verkauft.

„Ich kann nicht sagen, das sind schlechte Menschen“

Im Gespräch mit dieser Zeitung lobt er die Durchsetzungsfähigkeit von Benjamin Netanjahu. Der Ministerpräsident vertrete seine Position auch gegen Widerstände – eine Eigenschaft, die seiner Meinung nach bei Politikern eine Seltenheit sei. Zudem rechnet er ihm die wirtschaftliche Entwicklung des Landes an, die sich in den letzten Jahren deutlich verbessert habe. Auch die harte militärische Reaktion auf den 7. Oktober hält er für richtig. Für die zivilen Opfer in Gaza macht er die Hamas verantwortlich, die Palästinenser an der Flucht gehindert und diese als Schutzschild benutzt haben sollen.

Ein Freund des Juweliers, ein orthodoxer Jude, berichtet dagegen von zunehmender Ablehnung auf seinen Geschäftsreisen. Er führt seine Erfahrungen auf die Außenpolitik Netanjahus zurück und betont, dass das Ansehen Israels im Ausland sich deutlich verschlechtert habe. Mittlerweile reise er deshalb nur noch ungern.

Auch Stadtführerin Jana Vilensky reist nur noch selten nach Deutschland. Mit leuchtenden Augen erzählt sie von der Atmosphäre vor dem Schabbat, von Menschen, die einkaufen, und vom Geruch des Brotes. Und trotz aller Kritik an den ultraorthodoxen Gemeinden, deren politische Forderungen sie empören, sagt sie: Von ihrem Zusammenhalt könne man lernen. „Ich kann nicht sagen, das sind schlechte Menschen.“

Auf ihren Rundgängen begegnet sie den Menschen, über deren Zusammenleben sie sich so viele Gedanken macht. Sie führt durch ihre Viertel, vorbei an ihren Gotteshäusern und Geschäften – und an jenem Café, über dem das Banner hängt. Dort sitzen Juden und Araber an benachbarten Tischen. Über ihnen steht die Forderung, Gaza wieder jüdisch zu machen. Wie die Zukunft aussehen soll, ist umstritten. Den Platz in der Gegenwart teilen sie bereits. „Es ist schrecklich schwer, hier zu leben“, sagt Vilensky. Auf die Frage, ob sie trotzdem noch Hoffnung habe, antwortet sie: „Ich gebe nicht auf.“

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