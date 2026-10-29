Ausgerechnet auf der „Frühlingswiese“, wie Dong Xuan übersetzt heißt, entscheidet die Berliner Linke, ob sie mit SPD und Grünen in Koalitionsverhandlungen eintritt.

Wer am Samstag durch das Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg schlendert, könnte zwischen vietnamesischen Restaurants, Nagelstudios und unzähligen Geschäften auf zahlreiche Berliner Linke treffen. Die Partei hält ihren außerordentlichen Landesparteitag nicht wie zuletzt im Münzenbergsaal am Franz-Mehring-Platz ab, sondern mitten in einem der größten asiatischen Handelszentren Berlins.



Die Entscheidung für den ungewöhnlichen Tagungsort ist offenbar keine Notlösung. In Gesprächen mit der Berliner Zeitung hieß es aus Parteikreisen, das Center sei bei den Mitgliedern „super beliebt“. Es gebe dort „geiles Essen“, und überhaupt sei es „einfach geil“, durch die Hallen zu laufen. Man fühle sich dort „wie in Neukölln“. Jedenfalls „sei das besser als der stickige Saal“, heißt es mit Blick auf den bisherigen Tagungsort.

Berlin-Lichtenberg: eine der vielen Hallen des Dong Xuan Centers in Lichtenberg © Bernd Friedel/imago

Dong Xuan Center: Von der DDR-Fabrik zum asiatischen Großmarkt

Das Dong Xuan Center ist mehr als nur eine Ansammlung asiatischer Restaurants und Geschäfte. Auf dem ehemaligen Gelände des DDR-Betriebs VEB (Volkseigener Betrieb) Elektrokohle entstand ab 2005 ein Handelszentrum mit Hunderten Geschäften. Heute gilt es als wichtiger Treffpunkt der vietnamesischen Gemeinschaft in Berlin.



In der Vergangenheit geriet das Center allerdings auch wegen schwerer Gewalttaten und Ermittlungen gegen Schleusernetzwerke in die Schlagzeilen. Erst Anfang Oktober wurde dort ein 40-Jähriger mit einem messerähnlichen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Schon im März 2024 waren mehrere Männer mit Macheten, Messern und Holzlatten aufeinander losgegangen. Drei Menschen wurden lebensgefährlich verletzt. Die Betreiber des Centers standen bei früheren Schleuserermittlungen jedoch nicht im Fokus.



Ganz neu ist der Tagungsort für die Linke nicht: Bereits im Mai und November 2025 sowie im April dieses Jahres hielt sie dort Landesparteitage ab. Am Samstag wird es politisch ernst. Dann sollen die Delegierten entscheiden, ob die Partei nach den Sondierungen mit SPD und Grünen in Koalitionsverhandlungen eintritt.

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