Bis 2031 soll in der City West gebaut werden. Händler im Bikini Berlin und Anwohner am Breitscheidplatz klagen über ausbleibende Kunden, Betonwände und Umwege.

Wer derzeit über den Breitscheidplatz läuft, braucht vor allem eins: Geduld. Zwischen den Buden des Weihnachtsmarktes, schweren Betonbarrieren und Absperrgittern reiht sich eine Baustelle an die nächste – an der Gedächtniskirche, im Straßenraum und an den umliegenden Gebäuden. Es ist ein Bild, das die City West noch Jahre begleiten wird: Bis 2031 stehen rund um den Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße umfangreiche Straßen- und Tiefbauarbeiten an.



Für die Geschäfte vor Ort ist das schon längst tägliche Realität. Im Einkaufszentrum Bikini Berlin, direkt gegenüber der Baustellen und Absperrungen, herrscht komplette Leere. Eine 64-jährige Verkäuferin berichtet, es sei traurig zu sehen, wie schlecht das Zentrum besucht sei – gerade weil es sich um ein so schönes, historisches Gebäude handle.

„Die stolpern da pausenlos über irgendwelche Betongeschichten“

Noch deutlicher wird Rolf K. Der 84-Jährige verkauft in einem kleinen Laden im Bikini Berlin Krawatten und Accessoires. „Die Umsätze sind katastrophal – schon seit ewigen Zeiten“, sagt er. Schuld daran sei auch die Situation direkt vor der Tür. Wer von der U-Bahn komme, stoße sofort auf Absperrungen und Betonklötze; der nächste offizielle Übergang liege erst weit hinten am Europa-Center. „Die stolpern da pausenlos über irgendwelche Betongeschichten und haben gar keine Lust, hier rüberzukommen“, erzählt er Das Geschäft laufe fast nur noch über Stammkunden – und das reicht nicht.



Gleichzeitig zweifelt der Händler an der Masse der Sperren rund um den Platz: „Die Hälfte davon würde auch ausreichen, um ein Auto zu stoppen.“ Von dem Einkaufszentrum wünsche er sich deutlich mehr Werbung, denn einzelne Händler könnten kaum noch gegen die Abschottung anarbeiten.

Rolf K., Händler im Bikini Berlin, blickt aus seinem Geschäft auf die durch Baustellen und Sicherheitsbarrieren geprägte Situation am Breitscheidplatz. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Politik reagiert mit Koordinierungsstelle und Fassadenprojektion

Am 10. November beschloss der Senat eine gemeinsame Projektvereinbarung, an der die Verwaltungen für Stadtentwicklung und Wirtschaft sowie der Bezirk beteiligt sind. Im Zentrum stehen flexiblere Genehmigungen für Außenwerbung, Hinweisschilder und Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen sowie mehr Spielraum beim Denkmalschutz. Zudem soll eine temporäre Koordinierungsstelle als zentrale Anlaufstelle dienen, damit Betriebe ihre Anträge künftig nicht mehr bei verschiedenen Ämtern einzeln klären müssen.



Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler bezeichnete die Bauarbeiten als notwendige Investition in die Zukunft der City West, betonte aber zugleich, dass die Betriebe die Einschränkungen wirtschaftlich überstehen müssten.

Ein erstes sichtbares Zeichen aus dem bereits im Juni 2026 beschlossenen „Leitfaden zur Stabilisierung der City West“ soll in wenigen Wochen am Bikini Berlin selbst leuchten: Am 10. November genehmigte das Bezirksamt eine großformatige Projektion an der Giebelwand des Gebäudes, gültig für fünf Jahre jeweils von Oktober bis März nach Einbruch der Dunkelheit. Neben Werbung sind dort kulturelle Inhalte geplant. Den Auftakt macht am Freitag, dem 18. Dezember, eine Auswahl aus dem Fotoprojekt „Mein Blut ist rot“ von Nicole Urbschat – konzipiert zum zehnten Jahrestag des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz.

Hanna Dehne steht vor den Buden des Weihnachtsmarkts am Breitscheidplatz. Auch hier prägen Absperrungen und Baustellen das Bild. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Ein Hindernislauf zur Weihnachtszeit

Vor Ort vermischt sich heute beides: die Sicherheitsmaßnahmen in Erinnerung an den Anschlag vor zehn Jahren und der Frust über die endlosen Baustellen. Der 63-jährige Salvatore meidet die Gegend mit dem Auto inzwischen komplett. Die Kombination aus Großbaustelle und Weihnachtsmarkt-Barrikaden hält er für kaum noch durchschaubar: „Das steht hier schon seit einer Ewigkeit und man sieht kaum einen Menschen, der daran arbeitet.“ Touristen ließen sich von den Betonklötzen zwar wohl nicht abhalten, sagt er, für den Alltag sei die Ecke aber ein einziges Hindernis.

Für Hanna, 86, die in der Nähe des Baustellenchaos wohnt, hat sich das Gefühl auf dem Platz dauerhaft verändert. Durch die Absperrungen müsse sie ständige Umwege laufen und die massiven Betonwände rund um den Weihnachtsmarkt empfindet sie als abstoßend: „Früher gab es andere Alternativen. Kleinere Zäune, vielleicht etwas weihnachtlich geschmückt, wären viel schöner.“ Zehn Jahre nach dem Anschlag bleibt bei ihr vor allem ein mulmiges Gefühl: „Ich bin ängstlich und gehe überhaupt nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt. Und meine Enkelkinder mögen es dort auch nicht besonders.“

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