Eskalation im Osten: Droht ein Krieg zwischen Russland und Europa?

Steht Russland kurz davor, Europa anzugreifen? In den vergangenen Wochen hat sich die Rhetorik rapide verschärft, und die Zahl der Russland zugeschriebenen Sabotage- und Brandanschläge hat zugenommen, was die Angst weiter schürt. Wie nahe ist der Beginn eines Dritten Weltkrieges?

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk erklärte am 17. September vor dem Parlament, Geheimdienstinformationen der Verbündeten deuteten darauf hin, dass russische Drohnen und Raketen die Ostflanke Europas testeten, in den polnischen Luftraum eindrangen und anschließend als Unfälle dargestellt wurden. Ziel sei es, bei den Mitgliedstaaten den Eindruck zu erwecken, dass Artikel 5 der Nato „eher theoretisch als praktisch“ sei. Polen ließ am 17. September Kampfjets aufsteigen, als düsengetriebene Drohnen die Westukraine überquerten, und versetzte seine bodengestützte Luftabwehr in höchste Alarmbereitschaft.

„Im russischen Plan sind nach Einschätzungen der Geheimdienste auch hybride Drohnen- und Raketenangriffe auf Länder vorgesehen, die die Ukraine unterstützen, darunter Polen“, sagte Tusk. „Die Gefahr russischer Provokationen ist real und könnte jederzeit Wirklichkeit werden.“

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte am folgenden Tag, russische hybride Operationen richteten sich inzwischen direkt gegen Frankreich, und ordnete einen verstärkten Schutz kritischer Infrastruktur und von Standorten der Verteidigungsindustrie an, berichtete Reuters.

Als CIA-Direktor John Ratcliffe im August unangekündigt nach Moskau reiste, soll er vor einem russischen Angriff auf die Nato gewarnt haben. Das letzte Mal, dass ein CIA-Direktor unangekündigt nach Moskau reiste, war kurz vor der russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022. Nach dem Besuch berichteten litauische und estnische Regierungsvertreter allerdings von keiner Zunahme der militärischen Bedrohung.

Länder auf beiden Seiten der Grenze treffen bereits konkrete Vorbereitungen. Die Ukraine hat ihre Grenze zu Belarus verstärkt. Die baltischen Staaten haben Zäune errichtet und Verteidigungsanlagen gebaut, und Finnland hat in diesem Monat ähnliche Verstärkungen abgeschlossen. Polens „East Shield“ erstreckt sich über rund 700 Kilometer seiner Grenzen zu Belarus und Kaliningrad und kostet etwa 2,4 Milliarden Euro.

Die Gefahr einer Eskalationsspirale

Russland hat kürzlich zehn neue Stützpunkte für Raketenabschussanlagen auf seiner Seite der ukrainischen und belarussischen Grenze errichtet. Dadurch liegen nun sechs Nato-Staaten innerhalb der Reichweite von Geran-Drohnen. Dahinter befinden sich die mächtigen Oreschnik- und Iskander-Ballistikraketen in Belarus und Kaliningrad, die jede größere Hauptstadt Europas erreichen können.

Noch beunruhigender ist, dass Belarus vom 15. bis zum 18. September Übungen mit Panzern und mechanisierten Bataillonen abhielt. Die Übungsplätze lagen etwa 15 beziehungsweise 60 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt sowie bei Gozha an der litauischen Grenze, unmittelbar neben dem Suwalki-Korridor. Dieser 104 Kilometer lange Korridor ist die einzige Landverbindung zwischen den baltischen Staaten und dem übrigen Bündnisgebiet und gilt seit langem als bevorzugter Angriffskorridor für russische Truppen, um die baltischen Staaten einzunehmen. Minsk bezeichnete die Übungen als „rein defensiv“, erklärte, sie lägen unterhalb der Meldegrenzen der Wiener Konvention von 2011, und machte keine Angaben darüber, wie viele Soldaten daran teilnahmen.

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Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat außerdem Funkstationen wieder in Betrieb genommen, die zur Steuerung russischer Drohnen verwendet werden, die Ziele in der Nordukraine angreifen. Er hatte sie abgeschaltet, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gedroht hatte, Belarus anzugreifen, sollten sie in Betrieb bleiben.

„Auf seinem Territorium, entlang zweier an die Ukraine grenzender Regionen, befinden sich Geräte, die das Feuer auf die ukrainische Bevölkerung lenken“, sagte Selenskyj im Juni. „Schaltet sie ab, baut sie ab und zeigt uns, dass sie abgebaut wurden. Wenn ihr sie nicht abbaut, werden wir sie abbauen.“ Nun sind die Stationen wieder in Betrieb, und es besteht die Möglichkeit, dass Selenskyj seine Drohung wahr macht und sie angreift.

Die Angst vor einer Invasion ist inzwischen so groß, dass Estland Pläne ausgearbeitet hat, im Falle eines russischen Einmarschs die gesamte Bevölkerung nach Finnland zu evakuieren. Litauen hat Evakuierungsrouten von Vilnius in Richtung Polen veröffentlicht. Sowohl Russland als auch Deutschland haben Pläne veröffentlicht, um den Krankenhäusern in der Region zu ermöglichen, bei einem Ausbruch von Kampfhandlungen einen plötzlichen Anstieg von Massenverletzten zu bewältigen.

Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten sagte am 18. September, es sei „kein Zufall“, dass Tusk sich derart deutlich äußere, und die Warnung müsse „sehr ernst genommen“ werden. Die eigene Strategie des niederländischen Verteidigungsministeriums, die im Juni veröffentlicht wurde, hatte einen begrenzten Krieg gegen Nato-Mitglieder innerhalb eines Jahres nach Ende des Ukraine-Krieges als möglich bezeichnet. Doch offenbar könnte dieser Zeitrahmen nun vorgezogen worden sein.

Nato-Artikel 4 für die EU

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug während ihrer Rede zur Lage der Union in Straßburg am 16. September Alarm. Sie erklärte vor dem EU-Parlament, die Union sehe sich inzwischen „mit einer offen feindseligen Welt“ konfrontiert und sei nun „von Feinden umgeben“.

Ihre Aufzählung bezog sich eher auf hybride als auf militärische Bedrohungen: „Cyberangriffe und Sabotage, Brandstiftung und Drohneneinfälle. Sie nehmen jeden Tag zu.“ Sie schlug eine europäische Version von Artikel 4 vor – ein Sicherheitsprotokoll für den Notfall, das bei Bedrohungen greift, bevor ein Angriff erfolgt – sowie einen Europäischen Sicherheitsrat, der darüber angesiedelt sein soll.

Während die Spannungen zunehmen, bestritt Putin, dass Russland Pläne für einen Angriff auf Europa habe: „Wir wollen nicht gegen euch kämpfen, wir wollen mit euch zusammenarbeiten … Ich möchte noch einmal sagen: Russland hat keine aggressiven Absichten gegenüber Europa oder europäischen Ländern. Wir sind bereit zur Zusammenarbeit und zur Wiederherstellung der Beziehungen zu unseren europäischen Nachbarn“, sagte Putin am 18. September in im Fernsehen übertragenen Äußerungen vor der militärisch-industriellen Kommission. Allerdings hatte er auch bis zum Tag vor dem Einmarsch russischer Panzer über die Grenze am 24. Februar 2022 bestritten, dass Russland beabsichtige, in die Ukraine einzumarschieren.

Ein weiterer „Wendepunkt“?

Die Rhetorik von den „Feinden vor den Toren“ erinnert an die Diskussion über einen „Wendepunkt“, die vor dem Nato-Gipfel in Ankara am 8. Juli die Medien beherrschte. Damals hatten die ukrainische Präsidialverwaltung Bankowa, die Nato sowie führende Vertreter der EU die ukrainischen Erfolge überhöht dargestellt, um vor dem Treffen weitere 70 Milliarden Euro an Finanzmitteln und zusätzliche Raketenlieferungen zu mobilisieren. Diese Rhetorik verschwand nach dem Gipfel schnell wieder, der die meisten dieser Ziele weitgehend verfehlte.

Nun steht die Ukraine mit dem Rücken zur Wand, und die Forderungen nach Geld und Raketen sind lauter denn je. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag Anfang dieses Monats, dass im Verteidigungshaushalt der Regierung eine Lücke von 27 Milliarden US-Dollar klaffe, die sie nicht schließen könne – und dass gleichzeitig die Abfangraketen vollständig ausgegangen seien.

Ursula von der Leyen sprach sich in ihrer „Rede zur Lage der Union“ für einen Konsultationsmechanismus der EU im Sinne des Nato-Artikels 4 aus. © Ahmet Sel/imago

Der Krieg in der Ukraine hat eine neue Phase erreicht: Nach viereinhalb Jahren Abnutzungskrieg ist er in einen umfassenden totalen Krieg übergegangen. In diesem Sommer hat Selenskyj den Kampf nach Russland getragen, indem er neue Drohnen mittlerer und großer Reichweite sowie Raketen eingesetzt hat – zunächst gegen russische Ölraffinerien und seit Ende Juli gegen Russlands Einzelhandelssektor.

Der russische Präsident Wladimir Putin reagierte seinerseits und warnte, Bankowa habe die „Büchse der Pandora“ geöffnet und eine brutale Vergeltung entfesselt. Dazu gehört der Versuch, die ukrainische Einzelhandelsinfrastruktur systematisch zu zerstören: 90 Prozent der modernen Lagerkapazitäten des Landes sollen außer Betrieb gesetzt, Einkaufszentren und Tankstellen angegriffen und zuletzt mehr als 300 Lokomotiven ins Visier genommen worden sein. Die Regale in den ukrainischen Supermärkten leeren sich, und das Land erwartet den brutalsten Winter des Krieges, wenn die Heizperiode im November beginnt.

Während sich der Konflikt ausweitet, greift er zunehmend auf Europa über, da der einzige verbliebene Verbündete der Ukraine vom Finanzieren der Kämpfe zur Herstellung von Waffen übergeht. Moskau sagt, Europa werde dadurch vom „Unterstützer“ der Ukraine zu einem „aktiven Teilnehmer“ des Krieges, und warnt, europäische Verteidigungsanlagen seien nun „legitime militärische Ziele“.

Neue Abfangraketen treffen nur tröpfchenweise ein, und das ukrainische Finanzministerium fordert, die zweite Tranche des für das kommende Jahr vorgesehenen 90-Milliarden-Euro-Kredits auf dieses Jahr vorzuziehen. Ohne diese Mittel droht der Ukraine erneut derselbe makroökonomische Zusammenbruch, mit dem sie bereits im April konfrontiert war, bevor die 90 Milliarden Euro bewilligt wurden.

Angesichts eines massiven russischen Angriffs mit ballistischen Raketen und der bevorstehenden eisigen Temperaturen des Winters ist der Hilfebedarf Bankowas dringend, und die Zeit läuft schnell davon. Jeder weiß, was kommt.

EU-Waffenproduktion für die Ukraine

Was sich verändert hat, ist die Waffenproduktion. Der Ukraine sind die entscheidenden Abfangraketen, die sie benötigt, um russische ballistische Raketen abzuschießen, nahezu vollständig ausgegangen, und die USA haben die Waffenlieferungen eingestellt, seit US-Präsident Donald Trump das Amt übernommen hat. Die Ukraine ist dadurch gezwungen, russische Abschussvorrichtungen zu jagen, statt die von ihnen abgefeuerten Raketen abzufangen. In den vergangenen Monaten beginnt Selenskyj, zunehmend verzweifelt zu wirken.

Russlands Raketenproduktion übertrifft die der Ukraine bereits bei weitem. Diese Woche behauptete Putin, die Lieferungen von Munition und Waffen seien um mehr als das 22-Fache gestiegen – eine Angabe, die nicht unabhängig überprüft wurde. Die europäischen Vorräte sind bis auf den letzten Rest aufgebraucht. Um Kiew weiter zu versorgen, wurden daher Dutzende Joint Ventures nach dem sogenannten dänischen Modell gegründet, um Waffen in europäischen Fabriken herzustellen, die anschließend an die Front im Donbass und anderswo geliefert werden.

Besonders wirksam waren die in Großbritannien hergestellten Nyan-Drohnen. Sie tragen zwar nur eine Nutzlast von 20 Kilogramm, können jedoch Tausende Kilometer weit fliegen und verfügen über hochmoderne Leitsysteme. Dadurch können sie die empfindlichsten Bereiche russischer Raffinerien präzise treffen und diese für Monate außer Betrieb setzen. Frühere ukrainische Drohnen verursachten kaum mehr als oberflächliche Brände, und die Raffinerien waren bereits nach wenigen Tagen wieder einsatzbereit. Der Kreml erklärte, die Callen-Lenz-Fabrik in Wiltshire, in der die Nyan hergestellt wird, sei nun ein legitimes Ziel. Einen Angriff mit russischen Interkontinentalraketen hat er bislang jedoch nicht angekündigt.

Im April veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium die Adressen von 21 Einrichtungen in elf europäischen Ländern, in denen Drohnen für die Ukraine hergestellt werden. Darunter befanden sich Standorte in London, München, Riga, Vilnius, Prag, Madrid und Venedig. Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, bezeichnete die Liste als „Register potenzieller legitimer Ziele für die russischen Streitkräfte“.

Auch europäisches Geld fließt in großem Umfang in den ukrainischen Verteidigungssektor. Das im April vereinbarte Kreditpaket über 90 Milliarden Euro sieht 60 Milliarden Euro für die Verteidigung in den Jahren 2026 und 2027 vor; die erste Tranche von 5,9 Milliarden Euro ist für in der Ukraine hergestellte Drohnen reserviert. Insbesondere Deutschland hat mit der Serienproduktion von Langstreckendrohnen für die Ukraine begonnen. Außerdem begann in diesem Monat ein ukrainisch-europäisches Joint Venture auf EU-Gebiet mit dem Bau von Langstrecken-Angriffsdrohnen – auf „Euro-Nato“-Gebiet, das ihnen theoretisch Schutz durch Artikel 5 der Nato geben sollte. Europäische Staats- und Regierungschefs beginnen nun, die Gültigkeit dieser Theorie infrage zu stellen.

Ist Europa auf einen Krieg mit Russland vorbereitet?

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski sagte beim Treffen der Yalta European Strategy in Kiew am 11. und 12. September, Europa verfüge über eine „überwältigende Luftüberlegenheit“ und seine Luftstreitkräfte könnten die verbliebene russische Raffinerieindustrie „innerhalb von sechs Wochen“ zerstören.

„Wenn Russland uns angreifen würde und wir die Handschuhe auszögen, würden wir Russland meiner Meinung nach ziemlich schnell besiegen“, sagte er und argumentierte, die Nato verfüge über einen großen Vorteil bei der Luftmacht.

„Wenn die Ukraine nach sechs Monaten mit ihrer begrenzten Luftmacht eine Treibstoffkrise in Russland verursachen kann, können wir dasselbe in sechs Tagen tun“, sagte Sikorski und schätzte, dass die europäische Nato über etwa 2500 Flugzeuge mehr verfüge als Russland.

Diese Äußerungen lösten eine Debatte darüber aus, wie wirksam Europas Luftstreitkräfte tatsächlich sind. Nikolai Patruschew, Berater des Kremls und ehemaliger Chef des FSB, erwiderte, Polen würde, sollte es dies versuchen, „innerhalb weniger Tage seine Staatlichkeit verlieren“.

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Russland verfügt über rund 1500 moderne Jagdflugzeuge und Bomber, die einer einzigen Führung unterstehen und über die Erfahrung eines viereinhalbjährigen Krieges verfügen. Europas Luftstreitkräfte sind dagegen auf 21 europäische Kommandostrukturen verteilt und verfügen nur über wenig praktische Kampferfahrung. Acht Flotten stellen etwa drei Viertel der Gesamtzahl: Die Türkei verfügt über rund 300 Flugzeuge, Frankreich über 260, Deutschland über 220, Griechenland über 215, Italien über 190, Spanien über 180, Großbritannien über 150 und Polen über weniger als 70. Derzeit werden Europas Luftverteidigungsoperationen von einem US-General mit Sitz in Ramstein koordiniert. Das Pentagon teilte Europa jedoch Anfang dieses Jahres ausdrücklich mit, dass es diese Rolle im kommenden Jahr im Rahmen der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung aufgeben werde. Sollte der US-General die Führung der europäischen Logistik abgeben, müsste das derzeitige System alle 32 Nato-Mitglieder ihre logistischen Entscheidungen gemeinsam treffen lassen, sofern kein neuer Kommandeur ernannt wird.

Der lettische Präsident Edgars Rinkevics formulierte es unmissverständlich: „Wir sind nicht bereit. Das ist völlig klar“, sagte er in einem Interview. „Wir können nicht einfach weiterhin auf eine Situation hoffen, in der die USA in Europa stark engagiert bleiben.“

Hinzu kommt ein „Babel-Problem“: Obwohl diese Streitkräfte Nato-kompatibel sein sollen, gibt es in Europa tatsächlich 172 verschiedene Typen wichtiger Waffensysteme in elf Kategorien, gegenüber 32 in den US-Streitkräften, so McKinsey. Dieses Problem ist bereits auf dem ukrainischen Schlachtfeld aufgetreten, wo nominell identische, in der EU hergestellte 155-Millimeter-Artilleriegeschosse aufgrund lokaler „Anpassungen“ nicht in Geschützen eines anderen Landes funktionieren.

Polen verfügt ebenfalls über eine beträchtliche Armee mit rund 220.000 Soldaten und den höchsten Verteidigungsausgaben Europas in Höhe von 4,68 Prozent des BIP. Das Land strebt an, die größte konventionelle Armee Europas aufzubauen. Dennoch wird sein Militär weiterhin deutlich von Russland übertroffen.

Douglas Barrie vom International Institute for Strategic Studies erklärte in einem Bericht, Europas Luftwaffe sei moderner, leistungsfähiger und besser ausgebildet als die russische, bezweifelte jedoch weiterhin, dass die Nato die Luftüberlegenheit über Russland erringen könnte. Das Hindernis seien nicht die russischen Flugzeuge, sondern die bodengestützte russische Luftverteidigung – die modernen S-400-, S-300-, Pantsir- und Tor-Systeme, die über russisches Gebiet verteilt sind, sowie die wirksamen elektronischen Kampfführungssysteme, die sie schützen. Dank der 30 Jahre währenden „Friedensdividende“ seit dem Zerfall der Sowjetunion hat Europa nichts Vergleichbares aufgebaut.

Die russische Armee griff ein Einkaufszentrum im ukrainischen Saporischschja am 21.09.2026 an – die europäischen Staaten rüsten sich derweil gegen einen Angriff Moskaus. © Dmytro Smolienko/imago

Die Frage wurde während des polnischen Drohneneinfalls im vergangenen September auf die Probe gestellt, als sechs unbewaffnete russische Aufklärungsdrohnen nahezu das gesamte polnische Staatsgebiet ungehindert überflogen. Warschau ließ seine Luftwaffe aufsteigen, feuerte Luftabwehrraketen im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar ab und rief schließlich die dänische Luftwaffe zu Hilfe, um die Styropordrohnen im Wert von jeweils rund 10.000 US-Dollar abzuschießen. Seitdem sind russische Drohneneinfälle über Polen, Rumänien und Moldau häufig geworden.

Der französische Open-Source-Milblogger Clément Molin argumentiert, die Grenzverteidigungen Polens und der baltischen Staaten seien bestenfalls lückenhaft und schlecht dafür ausgerüstet, einen Schwarm von 1000 russischen Drohnen zu bekämpfen. Russland habe massiv in die Produktion und Entwicklung von Drohnen investiert. Das Land steuere in diesem Jahr auf eine Produktion von zehn Millionen Drohnen zu und sei kürzlich auf die fortschrittlichere düsengetriebene Geran-4-Drohne umgestiegen, die den besten Abfangdrohnen der Ukraine ausweichen könne. Zusätzlich habe Russland die Geran-5-Drohne eingeführt, eine leichte und kostengünstige Marschflugkörperwaffe, sowie die leichte Banderol-Marschflugkörperwaffe.

Europäische Staats- und Regierungschefs haben über die Einrichtung einer „Drohnenmauer“ gesprochen, um Europas Ostflanke zu schützen. Warschau ist inzwischen gemeinsam mit der Ukraine und anderen Verbündeten einer Koalition gegen ballistische Raketen beigetreten – obwohl niemand über ausreichend Munition verfügt. Deutschland besitzt eine Lizenz zur Herstellung der Patriot-PAC-3-Abfangraketen, wird jedoch erst im kommenden Jahr mit der Produktion beginnen. Die gesamte europäische Drohnenproduktion wird derzeit auf etwa 300.000 bis 400.000 Drohnen geschätzt. Wie unvorbereitet die Nato ist, wurde den Nato-Kommandeuren während der Militärübung „Hedgehog“ in Estland im Mai eindrücklich vor Augen geführt, als ein zehnköpfiges Team ukrainischer Drohnenoperatoren ein komplettes Nato-Bataillon zerstörte. Zweimal. Noch vor der Mittagspause.

Ein 24-jähriger ukrainischer Operator sagte bei der Übung: „Sie haben die Übungen dreimal unterbrochen, um zu entscheiden, wie sie sich verbessern können. Aber wenn das das echte Leben gewesen wäre, wären sie bereits tot.“

Die russischen Streitkräfte sind mit der Drohnenkriegsführung ebenso vertraut. Es würde Jahre an Investitionen erfordern, um zu dem Stand aufzuschließen, den Russland heute erreicht hat, und Putin hat die gesamte russische Wirtschaft bereits vollständig auf eine Kriegsbasis umgestellt.

„Was wir sehen, ist, dass Luftverteidigung, Drohnenabwehr und Abwehr ballistischer Raketen ernsthafte Probleme haben“, sagte der lettische Präsident Edgars Rinkevics am 19. September in Washington. „Denn wenn Russland beschließt, ein paar Raketen auf dieses Gebiet abzufeuern, wäre das meiner Meinung nach heute für viele Länder eine ernsthafte Herausforderung.“

Hybrider Angriff

Wie von der Leyen hervorgehoben hat, wäre ein möglicher russischer Angriff wahrscheinlich hybrider Natur – stark genug, um Zerstörung anzurichten, aber nicht so stark, dass automatisch eine gemeinsame Reaktion nach Artikel 5 ausgelöst würde.

„Ich glaube nicht an die Gefahr einer Landoperation, selbst einer begrenzten, in Europa“, sagte Molin. Moskau werde stattdessen das intensivieren, was er Russlands „indirekten Krieg“ gegen Europa nannte.

Diese Befürchtungen wurden durch die Entdeckung einer Bombe in einer Tasche am Flughafen Leipzig/Halle angeheizt. Dort stand ein ukrainisches Antonow-Frachtflugzeug, das französische Munition nach Kiew transportierte. Deutsche Nachrichtendienste brachten die Bombe mit Russland in Verbindung. Medwedew schrieb auf Telegram: „Deutschland verdient einen direkten Schlag gegen sämtliche deutschen Produktionsstätten für militärisches Gerät für die Bandera-Clique. Und möglicherweise auch gegen mehrere andere Orte in Berlin“, nachdem Russland beschuldigt worden war, die Bombe platziert zu haben.

Der Widerspruch im Zentrum der von europäischen Staats- und Regierungschefs geschürten Angst vor einem unmittelbar bevorstehenden russischen Angriff besteht darin, dass sie einerseits auf eine groß angelegte Invasion der nordischen Länder hinweisen, andererseits aber Russlands Unfähigkeit verspotten, nach vier Jahren umfassenden Krieges mehr als 20 Prozent des ukrainischen Territoriums einzunehmen – und sogar den kleinen Teil des Donbass, den Russland noch nicht kontrolliert, vollständig zu erobern. Russland kann die Nato nicht angreifen, solange die Verteidigung der Ukraine durch die ukrainischen Streitkräfte nicht zusammenbricht und dadurch russische Truppen für andere Aufgaben freigesetzt werden.

„Mehr als 90 Prozent der russischen Armee befinden sich derzeit an der ukrainischen Front“, schrieb Molin. Der größte Teil der Luftwaffe, der Rekruten und der Munition sei dort gebunden. „Die russische Armee verfügt in Kaliningrad über keine größeren Streitkräfte, was eine Offensive gegen einen EU-Staat für dieses strategisch wichtige Gebiet selbstmörderisch machen würde.“

Der Mangel der Ukraine an Soldaten, Geld und Raketen ist akut. Russland geht es zwar besser, aber es befindet sich im Grunde in derselben Lage. Um die zusätzliche Million Soldaten aufzustellen, die eine Invasion Europas erfordern würde, wäre eine Generalmobilmachung notwendig – etwas, das Putin bislang sehr sorgfältig vermieden hat und das großflächige Proteste in Russland auslösen könnte.

„Solange der Krieg in der Ukraine andauert und es keinen Zusammenbruch der Ukraine gibt, besteht für Europa kein besonders großes Risiko“, denn „die Ukrainer haben mehr als eine Million Männer mobilisiert, die von den europäischen Armeen innerhalb weniger Monate unmöglich ersetzt werden könnten“.

Eine Landinvasion ist vorerst nicht zu erwarten. Ein hybrider Angriff auf die bereits geschwächte europäische Wirtschaft findet jedoch bereits statt. Analysten warnen, dass kritische Infrastruktur – Raffinerien, Häfen, Flughäfen, Kraftwerke, Eisenbahnnetze und Kommandozentren – bereits jetzt vorbereitet und geschützt werden müsse.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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