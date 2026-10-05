Eskalation in der Einkaufsstraße: Berliner Gastronom prügelt sich mit Roboter

In einer Kölner Einkaufsstraße kam es zu einem kuriosen Zwischenfall: Vor den Augen einiger Passanten legte sich ein bekannter Gastronom mit einem Roboter an.

Es sieht aus wie eine Szene aus „I, Robot“ – nur dass diese nicht in Los Angeles mit Will Smith, sondern in einer Kölner Einkaufsstraße mit einem bekannten Berliner Gastronomen gedreht wurde.



Umringt von einigen Passanten steht ein humanoider Roboter und gerät mit Omar Nhas, dem Gründer und Inhaber der Berliner Restaurantkette Nhas City Chicken, aneinander.

Immer wieder setzte der Roboter zu Dropkicks an

„Heute gab es einen Vorfall mit einem Roboter vor Nhas City Chicken Köln, er wollte nicht mehr auf sein Essen warten“, schreibt der 32-Jährige unter seinem Post auf TikTok. In dem Video zu sehen sind Omar Nhas und ein humanoider Roboter in den Farben von Marvels „Iron Man“. Beide nehmen Kampfposen ein – bereit, den ersten Schlag oder Tritt zu landen.

Sekundenlang bewegen sich die beiden Kontrahenten aufeinander zu und wieder voneinander weg. Während sich der Berliner Gastronom vergleichsweise defensiv verhält, setzt der rot-gelbe Roboter immer wieder zu Dropkicks an und präsentiert seine durchaus erstaunlichen Kampffähigkeiten – wobei er phasenweise doch etwas orientierungslos wirkt. Zu einer Berührung kommt es zwischen den beiden nicht.

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In den Kommentaren amüsieren sich die einen über die Maschine, andere zeigen sich gar besorgt. „Diese Roboter sind echt gruselig! Das ist die Zukunft, wir werden bald gegen solche kämpfen und von ihnen regiert“, so die dystopische Vorstellung eines Users. Ein anderer kommentiert belustigt: „Ich glaube, der Roboter steht auch bald hinter der Hähnchentheke.“

Omar Nhas gehört in der Social-Media-Welt momentan zu den bekanntesten deutschen Gastronomen. Allein auf TikTok folgen ihm über 330.000 Nutzer. Der Berliner mit libanesischen Wurzeln übernahm 2023 den Betrieb seiner Familie und eröffnete kürzlich eine Nhas-City-Chicken-Filiale in Köln. In Berlin gibt es unter anderem Standorte an der Sonnenallee und am Rosenthaler Platz.

So kurios der Auftritt mit dem Roboter auch wirkt, Omar Nhas sorgte zuletzt auch aus anderen Gründen für Schlagzeilen. Aktuell ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Gastronom im Zusammenhang mit einem Fall, bei dem ein ehemaliger Geschäftspartner einen Mann mit einem Hammer misshandelt haben soll.



Nhas bestreitet nicht, am Tatort gewesen zu sein. Gegenüber der Zeit erklärte er, er habe aus Angst gehandelt. Später erstattete er selbst Anzeige und übergab der Polizei die Videoaufnahmen.

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