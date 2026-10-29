Essen ab drei Euro: Bündnis fordert Netz von Kiezkantinen für Berlin

Jeder zehnte Berliner lässt aus Geldnot Mahlzeiten ausfallen – nun soll gesundes Essen ab drei Euro zur öffentlichen Aufgabe werden. Was das Bündnis fordert.

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In der Oderberger Straße gibt es bereits ein Sozialrestaurant mit dem Namen Kiezkantine.

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Der Zugang zu gesunder Ernährung gehört nach Ansicht eines breiten Bündnisses zur öffentlichen Daseinsvorsorge – so wie Wasser oder Nahverkehr. Die Begründung ist drastisch: In Berlin lässt rechnerisch jeder zehnte Mensch aus finanzieller Not Mahlzeiten ausfallen.

Genau hier sollen Kiezkantinen ansetzen. Die öffentlich finanzierten Einrichtungen sollen bezahlbare Mahlzeiten im eigenen Viertel sichern – nach einem Konzept der Linkspartei bereits ab drei Euro pro Portion.

Wer hinter dem Appell steht

Zu den mehr als 70 Unterzeichnenden zählen der Ernährungsrat Berlin, die Landesarmutskonferenz sowie das FoodFirst Informations- und Aktions-Netzwerk. Dazu kommen Forschende und zivilgesellschaftliche Akteure, die gemeinsam ein offenes Schreiben an die künftige Landesregierung richten.

Ihr Ziel ist, gesunde Mahlzeiten für alle zugänglich zu machen. Das Bündnis argumentiert, dass bezahlbares und gutes Essen nicht vom Geldbeutel abhängen dürfe, sondern eine öffentliche Aufgabe sei.

Was im Koalitionsvertrag stehen soll

Konkret verlangt das Bündnis, Kiezkantinen im Koalitionsvertrag des nächsten Senats und in der Haushaltsplanung festzuschreiben. Zusätzlich soll die mögliche Koalition bestehende Strukturen der Essensausgabe ausbauen.

An die Förderung knüpft das Bündnis mehrere Bedingungen: gute Arbeitsbedingungen, Inklusion und der Einkauf nachhaltiger, regionaler Lebensmittel. Auch Bildungsarbeit und eine langfristige Perspektive sollen Teil des Modells sein.

Anknüpfung ans Sondierungspapier

Rückenwind holt sich das Bündnis aus dem Sondierungspapier von Linken, Grünen und SPD. Darin ist als Ziel eine wohnortnahe Versorgung der Berliner mit bezahlbarem und gesundem Essen in öffentlich zugänglichen Begegnungsräumen genannt.

Die Linkspartei war als Siegerin aus der Wahl hervorgegangen. Ob die Kiezkantinen tatsächlich kommen, hängt nun davon ab, ob sich die Forderung in den laufenden Verhandlungen durchsetzt – entschieden ist noch nichts. (mit epd)

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