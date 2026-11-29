Georgien vermarktet sich als ältestes Weinland der Welt und erfindet sich doch gerade neu. Dabei trinkt es auf eine Zukunft, die niemand kennt.

Manchmal reist man, um bestätigt zu bekommen, was man sich angelesen und vorgestellt hat. In Georgien bestand dazu keinerlei Gefahr. Ich hatte nämlich keine Vorstellung. Und was das Anlesen betrifft, halte ich es auf Reisen ähnlich wie bei meinen Restaurantbesuchen. Ich möchte vorher nicht allzu viel wissen. Keine Listen mit den schönsten Orten. Keine Bilder, die man später nur nachfotografiert. Lieber mit freiem Kopf ankommen und schauen, was passiert.