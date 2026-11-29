Manchmal reist man, um bestätigt zu bekommen, was man sich angelesen und vorgestellt hat. In Georgien bestand dazu keinerlei Gefahr. Ich hatte nämlich keine Vorstellung. Und was das Anlesen betrifft, halte ich es auf Reisen ähnlich wie bei meinen Restaurantbesuchen. Ich möchte vorher nicht allzu viel wissen. Keine Listen mit den schönsten Orten. Keine Bilder, die man später nur nachfotografiert. Lieber mit freiem Kopf ankommen und schauen, was passiert.
Reise
Essen und Trinken in Georgien – Haute Cuisine des real existierenden Sozialismus
Georgien vermarktet sich als ältestes Weinland der Welt und erfindet sich doch gerade neu. Dabei trinkt es auf eine Zukunft, die niemand kennt.
11 Min
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Ein gedeckter Tisch mit georgischem Essen.
© Paul Kern