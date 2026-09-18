Seit etwas mehr als neun Monaten arbeiten wir daran, Est. in die Welt zu bringen. Die naheliegende Parallele zu einer Schwangerschaft erspare ich Ihnen – und mir – an dieser Stelle. Nur so viel sei gesagt: Dieses Heft an die Kioske und in die Briefkästen zu bringen, war eine anspruchsvolle, nervenaufreibende, vor allem aber freudvolle Geburt. Und daran beteiligt waren deutlich mehr als zwei Menschen.