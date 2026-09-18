Seit etwas mehr als neun Monaten arbeiten wir daran, Est. in die Welt zu bringen. Die naheliegende Parallele zu einer Schwangerschaft erspare ich Ihnen – und mir – an dieser Stelle. Nur so viel sei gesagt: Dieses Heft an die Kioske und in die Briefkästen zu bringen, war eine anspruchsvolle, nervenaufreibende, vor allem aber freudvolle Geburt. Und daran beteiligt waren deutlich mehr als zwei Menschen.
Est.-Magazin
Der Blick hinter die Kulissen: So entstand unsere neue Lifestyle-Beilage Est.
Am 18./19. September 2026 liegt der Berliner Zeitung und der Ostdeutschen Allgemeinen erstmals unsere Stilbeilage bei: Est. Ein Blick hinter den Kulissen.
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Est. Behind the Scenes: Mit sieben Models und zahlreichen roten Papp-Punkten im Wald: Surrealer wird’s nicht.
© Barbara Russ