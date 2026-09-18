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Stilvoller Auftakt: So war die Launch-Party von Est. im Château Royal

Am Donnerstag feierten Gäste aus Mode, Kunst, Diplomatie und Medien den Start von Est., dem neuen Lifestyle-Supplement dieser Zeitung. Die Bilder des Abends.

Foto von Autor/Autorin: Isabell Gielisch
Isabell Gielisch
3 Min
Smarte Jacketts und smarte Lektüre: Am Donnerstag wurde der Launch von Est. in Berlin gefeiert.

Smarte Jacketts und smarte Lektüre: Am Donnerstag wurde der Launch von Est. in Berlin gefeiert.

© Henk Hogerzeil/Berliner Zeitung

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Im Château Royal wurde am Donnerstagabend gefeiert, was am 19. September erstmals den Leserinnen und Lesern der Wochenendausgaben der Berliner Zeitung und der Ostdeutschen Allgemeinen in die Hände fällt – der Launch von Est., dem neuen Lifestyle-Supplement der Ostdeutschen Medienholding.

Bei Dinner und Drinks kam ein handverlesener Kreis geladener Gäste aus Mode, Design, Kunst, Wirtschaft, Diplomatie und Medien zusammen, um den Start eines Magazins zu begehen, das eine Himmelsrichtung zum Programm macht.

V.l.n.r.: Barbara Russ (Editor-in-Chief Est.), Julian Daynov (Editor-at-Large Est.), Silke Friedrich (Publisher Est.)

V.l.n.r.: Barbara Russ (Editor-in-Chief Est.), Julian Daynov (Editor-at-Large Est.), Silke Friedrich (Publisher Est.)

© Henk Hogerzeil/Berliner Zeitung

Denn Est. richtet den Blick konsequent nach Osten: von Ostdeutschland über Osteuropa bis nach Zentralasien und Fernost. Erzählt wird entlang der Themen Mode, Design, Kunst, Reise, Geschmack, Wirtschaft und Kultur – und vor allem entlang der Menschen, Ideen und Orte, die diese Regionen heute prägen.

Der Titel ist dabei bewusst vieldeutig gewählt: Est. steht für den Osten, zugleich heißt „est“ in vielen europäischen Sprachen schlicht „ist“ – ein selbstbewusstes Bekenntnis zur Gegenwart. Und nicht zuletzt schwingt das englische „established“ mit: gewachsene Qualität, kulturelle Substanz, eigene Maßstäbe.

Das Launch Event des Est.-Magazins fand im Château Royal statt.
Est.-Magazin
Publisher Silke Friedrich
Gäste beim Launch Event des Est.-Magazins
Launch Event Est.-Magazin
Gäste beim Launch Event des Est.-Magazins
V.l.n.r. Barbara Russ, Maria Nitulescu, Mike Langhammer, Sandra Haller
Gäste beim Launch Event des Est.-Magazins
Silke Friedrich, Barbara Russ
Barbara Russ, Julian Daynov
Niki Pauls, Hans Krestel, Marita Wünsch
Holger Friedrich mit S.E. dem Botschafter von Finnland, Kai Sauer
S.E. der Botschafter von Finnland, Kai Sauer, mit Margit J. Mayer und Timo Miettinen von der Miettinen Collection
Gäste beim Launch Event des Est.-Magazins
Der Mann hinter der Titel-Modestrecke: Fotograf Michal Pudelka mit Ellie Vojvodinska
Gäste beim Launch Event des Est.-Magazins
Redakteurin des Magazins Est., Isabell Gielisch im Gespräch mit einem Gast
Silke Friedrich mit S.E., dem Botschafter von Bulgarien Grigor Porozhanov
Tutia Schaad und Michael Sontag
Gäste beim Launch Event des Est.-Magazins
Gäste beim Launch Event des Est.-Magazins
DJ Zlatomira, Julian Daynov und S.E., Botschafter von Bulgarien Grigor Porozhanov
Holger Friedrich im Gespräch mit Margit J. Mayer
Rolando Manto (KaDeWe) und Christoph Stiller, Geschäftsführer OMH
Marcus Weingärtner, Ressortleiter Panorama und Luise Evers, Redakteurin in der Geopolitik (beide OMH)
Niki Pauls und Rina Ceitlin
Franka Marlene Foth
Camille Schaeffer und Barbara Russ
Barbara Russ
Holger und Silke Friedrich
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Das Launch Event des Est.-Magazins fand im Château Royal statt.

Henk Hogerzeil/Berliner Zeitung

Ein neuer Blick gen Osten

„Wir interessieren uns nicht für einen Blick auf eine vermeintliche Peripherie, sondern für Gegenwart, Ideenreichtum und Aufbruch einer Region, die wir als sehr inspirierend empfinden“, sagt die Chefredakteurin Barbara Russ. Die Verlegerin Silke Friedrich sieht in Est. die konsequente Fortführung des langjährigen Engagements des Hauses für den Osten, diesmal über Landesgrenzen hinweg und mit dem Anspruch, Brücken zwischen Ost und West zu bauen.

Die erste Ausgabe nimmt genau diesen Weg: nach Vilnius und Tallinn, wo Tradition auf zeitgenössischen Geschmack trifft, nach Sofia, wo Kreative und Unternehmerinnen an der Zukunft ihrer Stadt arbeiten, und nach Chișinău, eine Hauptstadt, die entdeckt werden will. Hier nun die Eindrücke aus einer anderen Hauptstadt, in der am Donnerstagabend stilsicher die Reise gen Osten gestartet wurde.

Est. erscheint ab dem 19. September als Beilage der Wochenendausgaben der Berliner Zeitung und der Ostdeutschen Allgemeinen – und danach quartalsweise.

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