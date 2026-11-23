Esther Dischereit kramt aus ihrer Tasche die Dinge, die sie in den kommenden Stunden brauchen kann, Laptop, Stifte, Notizbuch, schließt den Rest in einen der Spinde im Eingangsbereich der Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße.



„Es ist ein Privileg, hier ein Fach mit Schloss zu bekommen“, sagt sie. Es sei immer schnell alles weg, mehrere Fächer funktionierten nicht mehr. „Wer weiß, ob vor der Sanierung noch etwas passiert.“ Die Sanierung des Scharoun-Baus am Kulturforum soll erst 2030 beginnen. Es ist typisch für Esther Dischereit, wie sie sowohl auf die Details schaut als auch das große Ganze im Blick hat.