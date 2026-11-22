Mit Koffern, Rucksäcken und dicken Winterjacken stehen Menschen auf der Brücke zwischen dem russischen Iwangorod und der estnischen Grenzstadt Narva. Noch können sie hier zu Fuß von Russland in die Europäische Union gelangen. Doch am 1. Dezember soll damit Schluss sein. Estland schließt seine Straßenübergänge nach Russland und unterbricht damit eine der letzten direkten Verbindungen zwischen beiden Ländern.



Für viele Familien ist die Entscheidung ein schwerer Schlag. Die Mehrheit der rund 50.000 Einwohner Narvas spricht Russisch, zahlreiche Menschen haben Verwandte auf beiden Seiten des Grenzflusses.



„Mein Bruder lebt drüben“, erzählt eine Frau namens Angela der Nachrichtenagentur AFP. „Jetzt werden wir uns nicht mehr sehen können.“ Auch Jekaterina, eine weitere Bewohnerin, erinnert sich an frühere Zeiten. Als es noch die Sowjetunion gegeben habe, hätten die Menschen auf beiden Seiten des Flusses gelebt und die Brücke sei geöffnet gewesen. Nun werde auch diese Verbindung geschlossen.



Hinter der Entscheidung steht ein Sicherheitskonflikt zwischen Estland und Russland. Die Regierung in Tallinn wirft russischen Geheimdiensten vor, Sabotageakte gegen die heimische Rüstungsindustrie organisiert zu haben.

Estland schließt Grenze nach mutmaßlichen russischen Sabotageakten

Am Freitag beschloss die estnische Regierung, sämtliche Straßenübergänge nach Russland ab dem 1. Dezember um 7 Uhr Ortszeit zu schließen. Betroffen sind Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa und Saatse. Die Regierung in Tallinn will die Maßnahme nach sechs Monaten überprüfen. Eine automatische Wiederöffnung ist nicht vorgesehen. Der Güterverkehr auf der Schiene bleibt unter den bisherigen Beschränkungen möglich.



Auslöser der Verschärfung waren mehrere mutmaßliche Sabotageoperationen. Besonders schwer wiegt ein versuchter Brandanschlag auf den Drohnenhersteller Threod Systems in Viimsi nördlich der Hauptstadt Tallinn am 14. November.



Nach Angaben des estnischen Inlandsgeheimdienstes KAPO sollen die Verdächtigen im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU gehandelt haben. Acht Personen aus Lettland wurden festgenommen. Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe eine Explosion auslösen und das Gebäude in Brand setzen wollte.

Reisende warten mit Koffern und Taschen am Grenzübergang im estnischen Narva. © Mihkel Maripuu/imago

Außenminister Margus Tsahkna erklärte, die Grenzschließung sei keine Reaktion auf einen einzelnen Vorfall. Sie stehe im Zusammenhang mit zunehmenden russischen Sabotage- und Geheimdienstoperationen in Europa. Die Maßnahme solle verhindern, dass russische Geheimdienste den Grenzverkehr für die Anwerbung von Agenten, Einflussnahme oder die Umgehung von Sanktionen nutzen.



Moskau weist die Vorwürfe zurück. Kremlsprecher Dmitri Peskow warf Estland vor, eine neue Mauer zu errichten. Das russische Außenministerium sprach von einem neuen „Eisernen Vorhang“ und kündigte mögliche politische und diplomatische Gegenmaßnahmen an.

Familien in Narva müssen künftig über Lettland nach Russland reisen

Besonders hart trifft die Entscheidung Menschen, die regelmäßig Angehörige in Russland besuchen. Schon heute ist der Grenzverkehr erheblich eingeschränkt. Russland hatte den Fahrzeugverkehr über die Narva-Brücke im Februar 2024 wegen Bauarbeiten ausgesetzt. Fußgänger konnten die Grenze jedoch weiterhin überqueren.



Nach Angaben des estnischen Rundfunks ERR sank die Zahl der jährlichen Grenzübertritte von mehr als vier Millionen vor der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg auf bislang rund 760.000 im Jahr 2026. Etwa 447.000 davon entfielen auf Narva.



Auch Reisende aus Finnland nutzen die Verbindung, seit Helsinki Ende 2023 seine Landgrenze zu Russland schloss. Die Finnin Elena Belova befürchtet laut AFP, künftig über Lettland ausweichen zu müssen. Wer kein Auto besitze, werde möglicherweise auf Flugverbindungen angewiesen sein.



Die estnische Regierung empfiehlt Reisenden, alternative Routen über andere Länder zu nutzen. Nach ihren offiziellen Hinweisen gelten die Einschränkungen grundsätzlich auch für estnische Staatsbürger und Menschen mit Aufenthaltserlaubnis. Besondere Ausnahmen für Familienbesuche oder pflegebedürftige Angehörige sind derzeit nicht vorgesehen.

Bürgermeister von Narva fordert Ausnahmen für Familien

Narvas Bürgermeister Jaan Toots warnt vor erheblichen humanitären und wirtschaftlichen Folgen. Gegenüber dem estnischen Rundfunk ERR forderte er Ausnahmen für Menschen, die schwer kranke oder ältere Angehörige besuchen oder an Beerdigungen teilnehmen müssen. Zudem befürchtet Toots wirtschaftliche Schäden. Hotels, Restaurants und andere Unternehmen könnten Kunden verlieren. Auch Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Grenzabfertigung wären betroffen.



Innenminister Igor Taro erklärte, er verstehe die Sorgen der Menschen. Die Sicherheit des Landes müsse jedoch Vorrang haben.

Die estnische Regierung will über mögliche Hilfen für die betroffenen Grenzregionen beraten. Konkrete Entschädigungen wurden bislang nicht beschlossen.

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