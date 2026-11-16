Nach der Grenzschließung zu Russland: Estland vergisst die Menschlichkeit

Anfang Dezember will Estland seine letzten Übergänge nach Russland schließen. Die Regierung begründet diesen Schritt mit Sicherheitsrisiken und einem mutmaßlich von Russland gesteuerten Sabotageversuch. Nachdem der Autoverkehr im Februar 2024 bereits verboten und die Zugänge massiv eingeschränkt wurden, stellt dies den vorläufigen negativen Höhepunkt dar. Bei all den geopolitischen Erklärungen vermisse ich eine Perspektive: die der Menschen, die diese Grenze tatsächlich überqueren müssen.