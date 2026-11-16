Russland

Nach der Grenzschließung zu Russland: Estland vergisst die Menschlichkeit

An Estlands Grenze wird Sicherheitspolitik zur menschlichen Zumutung. Nun droht die endgültige Schließung. Familien zahlen den Preis. Ein Kommentar.

Foto von Autor/Autorin: Jonas Prien
Jonas Prien
4 Min
Stacheldraht und Drohkulisse: Der Grenzübergang Narwa-Iwangorod ist nichts für schwache Nerven.

Stacheldraht und Drohkulisse: Der Grenzübergang Narwa-Iwangorod ist nichts für schwache Nerven.

© Konstantin Sednev/imago

Bei Google bevorzugen

Anfang Dezember will Estland seine letzten Übergänge nach Russland schließen. Die Regierung begründet diesen Schritt mit Sicherheitsrisiken und einem mutmaßlich von Russland gesteuerten Sabotageversuch. Nachdem der Autoverkehr im Februar 2024 bereits verboten und die Zugänge massiv eingeschränkt wurden, stellt dies den vorläufigen negativen Höhepunkt dar. Bei all den geopolitischen Erklärungen vermisse ich eine Perspektive: die der Menschen, die diese Grenze tatsächlich überqueren müssen.

Mit einem Abo weiterlesen

Sie haben bereits ein B+ Abo?

*