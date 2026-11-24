Dass Florentina Holzinger und ihre Bühnenschwestern keine Angst haben, dürfte hinlänglich belegt sein. Die fast immer nackt auftretenden Performerinnen haben nicht nur sehr riskante Stunts mit Treppenstürzen, Motorrädern oder Helikoptern hingelegt, sondern sie verletzen sich auch selbst mit Nadeln und Skalpellen. Oder sie lassen sich den Rücken piercen, schieben Haken durch, lassen sich daran aufhängen und gegen Donnerbleche schleudern.



Nicht einmal vor der Volksbühne und ihren Geistern fürchten sie sich. Sie griffen für „House Wash“ Anfang Oktober zum Schrubber und haben die Fassade des Panzerkreuzers zur Eröffnung der Matthias-Lilienthal-Spielzeit durchgefeudelt – sich von der Dachtraufe abseilend.



Holzinger knackt mit ihren Überwältigungsspektakeln die renommiertesten Institutionen, im vergangenen Sommer auch die Kunstbiennale in Venedig mit „Seaworld Venice“, wo sie als Klöppel in einer Riesenglocke hing und auf einem Jetski durch von Besucherfäkalien verseuchtes Wasser kurvte.