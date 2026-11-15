Ethnologieprofessorin Susanne Schröter: „Toleranz ist wunderbar, aber gegenüber Extremisten führt sie in die Irre“

Legalistischer Islamismus tritt leise auf. Die Ethnologin Susanne Schröter erklärt, wie Extremisten Freiräume nutzen, um Einfluss zu gewinnen – und warum das so schwer zu erkennen ist.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt die Ethnologieprofessorin Dr. Susanne Schröter, welche Gefahr sie im legalistischen Islamismus sieht, spricht über die Rolle von Netzwerken und Schulen – und darüber, was Politik und Gesellschaft tun sollten, um demokratische Freiräume zu schützen.

Frau Professorin Schröter, Terroristen greifen zu Waffen, legalistische Islamisten zu Gesetzen, Vereinen und Social-Media-Kanälen. Warum ist dieser ‚Islamismus ohne Gewalt‘ für die Demokratie keineswegs harmloser?

Ich würde sogar sagen, es ist gefährlicher. Es geht allerdings nicht um den Islam als Religion, sondern um eine politisierte Form des Islam, nämlich den politischen Islam oder den Islamismus. Diese beiden Begriffe kann man synonym verwenden. Islamismus existiert in einer gewalttätigen Form, das nennt man Dschihadismus, also Terrorismus im Namen des Islam. Es gibt ihn aber auch in einer legalistischen Form. Diese legalistische Form bedeutet, dass man das gleiche Ziel verfolgt, aber andere Mittel anwendet. In beiden Fällen geht es darum, zu missionieren und islamische Normen zu verbreiten, weil man dies als Auftrag Gottes empfindet. Letztendlich soll die Welt islamisch werden.

Für den Westen oder speziell Europa heißt das die langfristige Etablierung eines neuen islamischen Herrschaftsgebietes. Einer der großen Gelehrten der Muslimbruderschaft, Yusuf Al-Qaradwi, sagte, die Islamisierung Europas sei zweimal gescheitert: im 8. Jahrhundert bei der Schlacht von Tour und Portier und im 17. Jahrhundert bei der Belagerung Wiens. Das dritte Mal werde sie aber gelingen, weil der Islam dann nicht mit dem Schwert missionieren, sondern mit Ideologie, Bildung und Überzeugungskraft siegen werde – und weil die Muslime ein demografisches Plus hätten. Sie bekämen mehr Kinder als die Nichtmuslime und veränderten dadurch Mehrheitsverhältnisse, die auch wahlentscheidend würden.

Welche Strategien gibt es, dass Deutschland mehr und mehr islamisch wird?

Es existieren sehr detaillierte Strategien, um diesem Ziel näherzukommen. Man nimmt Einfluss auf die Communitys in der Diaspora und versucht, den migrantischen Muslimen die eigene Vorstellung des Islam als „wahren Islam“ zu vermitteln. Das gelingt oft sehr gut, weil die Akteure der Bruderschaft oft kluge Menschen und hochgebildet sind. Viele sprechen perfekt Arabisch und können den Koran rezitieren, was immer Eindruck auf die Muslime macht, die das nicht so gut können. Von daher sind sie in westlichen Ländern, auch bei uns, sehr erfolgreich.

Die zweite Strategie ist eine klassische Unterwanderung. Islamistische Akteure haben bereits vor vielen Jahren dazu aufgerufen, in Parteien und NGOs zu gehen, um dort Einfluss auszuüben und Normen, die sich an der Scharia orientieren, in der Gesellschaft einzuführen. Das kann die Geschlechtertrennung in der Schule sein, die Beherzigung von Fastengeboten während des Ramadans oder der Kampf dafür, dass Lehrerinnen mit Kopftuch unterrichten können. Das sind alles kleine Schritte. Sobald man Erfolg hat, bringt man das nächste Anliegen vor. Stößt man auf Widerstand, skandalisiert man „antimuslimischen Rassismus“, „Islamophobie“ oder Diskriminierung.

Zur Person Prof. Dr. Susanne Schröter wurde am 24. September 1957 in Nienburg/Weser geboren und ist eine deutsche Ethnologin und emeritierte Professorin der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Nach ihrer Promotion (1994) und Habilitation (1999) lehrte sie unter anderem in Mainz, an der Yale University und in Passau, bevor sie von 2008 bis 2025 die Professur für „Ethnologie kolonialer und postkolonialer Ordnungen“ in Frankfurt besetzte. Von 2014 bis zur Schließung 2025 leitete sie das von ihr gegründete Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam (FFGI).

Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Islamismus und Dschihadismus, Geschlechterbeziehungen und Frauenbewegungen in der islamischen Welt. Sie ist Vorstandsmitglied des Deutschen Orient-Instituts, Mitglied im Senat der Deutschen Nationalstiftung und wirkt in Beiräten wie dem der Bundeszentrale für politische Bildung und der österreichischen Dokumentationsstelle Politischer Islam mit. Im Jahr 2021 war sie Mitbegründerin der Denkfabrik Republik2. Sie nimmt regelmäßig als gefragte Expertin Stellung zu Debatten um politischen Islam, Integrationspolitik und Meinungsfreiheit.

Aus welchem Grund?

Damit gelingt der perfekte Anschluss an ein linkes Narrativ, was die ganze Sache sehr gefährlich macht. Denn würden Islamisten nur allein agieren, hätten wir vielleicht kein großes Problem. Aber linke Parteien, ganz besonders die Partei Die Linke, aber auch Teile der Grünen und der SPD, fühlen sich davon angesprochen und reproduzieren die islamistischen Erzählungen, schließen sich sogar immer wieder anlassbezogen, beispielsweise bei antiisraelischen Demonstrationen, zusammen.

Aus den Universitäten wird diese Allianz durch eine passende Ideologie, die sogenannte postkoloniale Theorie, vervollständigt. Sehr knapp zusammengefasst besagt sie, dass die Welt in Opfer und Täter geteilt ist. Es handelt sich um ein binäres Weltbild, in dem die Täter vom Westen, genauer vom weißen, männlichen Westen verkörpert werden. Die Opfer sind Menschen des sogenannten Globalen Südens, Migranten, Minderheiten und besonders Muslime. Muslimischen Organisationen ist es gelungen, sich in diesem Theoriegebäude als Opfer eines rassistischen Westens zu verankern und sich gegen Kritik zu immunisieren.

Das Internet ist im Moment sicherlich das wichtigste Instrument der islamistischen Radikalisierung, aber man sollte nicht vergessen, dass man dort letztendlich nur findet, was man sucht. Ethnologieprofessorin Susanne Schröter

Welche konkreten Akteure, Netzwerke oder Vereine prägen derzeit die legalistisch-islamistische Szene in Deutschland?

Schauen wir uns die großen Islamverbände an, mit denen die Politik und auch die Kirchen auf unterschiedliche Weise kooperieren, beispielsweise in Dialogzirkeln. Die übergroße Zahl dieser Vereinigungen ist problematisch, unter anderem, weil sie auslandsabhängig sind. Mehrheitlich stehen sie unter dem Einfluss des türkischen Präsidenten wie unsere größte Dachorganisation, die Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.). Formal sind die Organisationen der Ditib auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene deutsche Vereine. Aber wenn man sich anschaut, wer in den Gremien Entscheidungsgewalt besitzt, sind das zum überwiegenden Teil türkische Beamte oder vom türkischen Religionsministerium entsandte Funktionäre.

Dazu kommt die finanzielle Abhängigkeit. Die Imame werden von der türkischen Religionsbehörde entsandt und aus der Türkei bezahlt, die Ideologie folgt der Doktrin Erdoğans – und dies spiegelt sich auch in den Predigten wider. Moscheen werden vor allem in Wahlzeiten genutzt, um Personen aus dem Umkreis der Partei Erdoğans, der AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi – Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung) die Möglichkeit zu bieten, für ihre Anliegen zu werben. Das Ergebnis ist, dass die wahlberechtigte türkeistämmige Bevölkerung in Deutschland bei Wahlen zu fast 70 Prozent die AKP wählt, während es in der Türkei nur 50 Prozent sind.

Insbesondere bei Jugendlichen beobachten Experten einen Zuwachs an Zuspruch für strenge, vormoderne Rollenbilder und radikale Einstellungen. Welche Rolle spielen Plattformen wie TikTok oder Instagram?

Das Internet ist im Moment sicherlich das wichtigste Instrument der islamistischen Radikalisierung, aber man sollte nicht vergessen, dass man dort letztendlich nur das findet, was man sucht. Wer mit der Vorstellung aufwächst, dass islamische Normen besser sind als die Werte des Grundgesetzes, der wird in den sozialen Netzwerken dafür Bestätigung suchen und finden. Dann landet man schnell bei charismatischen Predigern, die überzeugende Auftritte hinlegen.

Diese Prediger agieren jedoch nicht nur online. Viele von ihnen bewegen sich auch offline in islamistischen Strukturen, wie beispielsweise dem Fatwa-Rat, an den man sich wenden kann, wenn man wissen will, wie man sich als Muslim im Alltag verhalten soll. Eine Frage, die oft gestellt wird, ist, ob man christlichen Nachbarn zu Weihnachten gratulieren darf, die Antwort lautet dann: Nein, denn es gilt stets, dass Muslime sich von der Mehrheitsgesellschaft abschotten sollen, um nicht „infiziert“ zu werden.

Es ist also nicht damit getan, das Internet zu zensieren. Man muss das gesamte Problem des Islamismus ernst nehmen und schauen, wo für islamistische Gesellschaftsmodelle geworben wird und wo sich junge Menschen organisieren.

Wir beobachten bei Ausschreitungen in Randbezirken oft eine Mischung aus fehlender Perspektive und Auslebung von Aggression. Ist die zunehmende Kiez- und Jugendgewalt ein reines Sozialproblem oder spiegelt sich darin auch ein gesellschaftlicher Autoritätsverlust wider, den ideologische Akteure gezielt ausnutzen?

Ja, und hinzu kommt die Armutsmigration. Arme Menschen, die oft nicht erwerbstätig sind oder nur im informellen Sektor arbeiten, ziehen häufig in Stadtteile mit günstigem Wohnraum – in die ehemaligen Arbeitervororte, die heute migrantisch geprägte Stadtviertel sind. Aufgrund fehlender Durchmischung verdichten sich dort Parallelstrukturen, in denen islamistische Akteure das Sagen haben. Das sieht man auch an Brennpunktschulen, in denen Probleme mit religiösem Mobbing, der Nichtakzeptanz von Lehrerinnen und einer weitgehenden Leistungsverweigerung immer drängender werden. Bislang wird dies jedoch von Schulämtern und der Politik weitgehend ausgeblendet.

Es ist nicht mehr weit, bis auch bei uns amerikanische Verhältnisse mit Gated Communities entstehen werden. Ethnologieprofessorin Susanne Schröter

Wenn in einem Quartier viele eher arme und bildungsferne Migranten leben, die Kriminalität steigt und das Bildungsniveau sinkt, ziehen bildungsaffine Eltern – darunter übrigens nicht nur Deutsche, sondern auch Migranten – um. Die Segregation auf der Ebene der Abgehängten setzt sich auf der Ebene der Gebildeten und der Leistungsbereiten fort. So zerfällt unsere Gesellschaft immer mehr. Es wächst das Bedürfnis nach Abschottung auf allen Seiten, die einzelnen Gruppen möchten nichts mehr mit den jeweils anderen zu tun haben. Es ist nicht mehr weit, bis auch bei uns amerikanische Verhältnisse mit Gated Communitys entstehen werden.

Meiner Meinung nach lässt sich diese Entwicklung nicht mehr aufhalten, weil der richtige Zeitpunkt verpasst wurde. Zwangsmaßnahmen, mit denen eine Durchmischung herbeigeführt werden könnte, lassen sich in einer freiheitlichen Gesellschaft juristisch nicht durchsetzen. In den USA, wo man dies versucht hatte, war dies zudem nicht erfolgreich. Ohne klare Regeln, die auch durchgesetzt werden, gibt es keine Chance auf eine echte Veränderung – doch dafür fehlt der politische Wille.

Was muss sich in den nächsten Jahren in Deutschland konkret ändern – in der Bildung, in der Sicherheitsarchitektur und im gesellschaftlichen Diskurs –, um dem Einfluss des legalistischen Islamismus dennoch etwas entgegenzusetzen?

Punkt eins ist tatsächlich anzuerkennen, dass die freiheitliche Demokratie nicht nur von einer Seite bedroht wird. Extremismus existiert nicht nur am rechten, sondern auch am linken politischen Rand und natürlich im Islamismus. Dazu kommt, dass Linksradikale und Islamisten häufig Allianzen eingehen. Dabei ist es die Feindschaft gegenüber Israel, aber auch grundsätzlich gegenüber dem Westen, die sie miteinander verbindet.

Das ist besonders für uns in Deutschland inakzeptabel. Die Lehre aus unserer Geschichte, dem singulären Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus, ist, dass wir Verantwortung gegenüber der jüdischen Bevölkerung übernehmen müssen. Diese Verantwortung darf sich nicht in Sonntagsreden erschöpfen. Es reicht nicht aus, sich einmal im Jahr an den Holocaust zu erinnern, man muss auch die lebendigen Juden schützen und Freiräume für Extremisten schließen.

Was muss sich noch ändern?

Punkt zwei ist das Bildungssystem. Hier muss deutlich nachjustiert werden. Toleranz ist wunderbar, aber gegenüber Extremisten führt Toleranz in die Irre. Das Prinzip der wehrhaften Demokratie muss ernst genommen werden. Gerade in der Schule könnte man viel tun, da dort alle Kinder und Jugendlichen gleichzeitig erreichbar sind. Doch es fehlt an Beratung für Lehrkräfte und Politik, um die große Naivität gegenüber dem Islamismus in allen seinen Facetten zu überwinden.

Punkt drei betrifft die Einwanderungspolitik. In unserer Gesellschaft hat der Mensch individuelle Rechte. Das ist eine Errungenschaft der Aufklärung. Heute fordern Linke und Islamisten kollektive Sonderrechte für vermeintlich vulnerable Gruppen. Abgesehen davon, dass die Identifizerung von Vulnerabilität methodisch scheitern muss, geht die Idee kollektiver Rechte zurück in eine voraufklärerische Zeit. Sie ist, um es auf den Punkt zu bringen, nichts anderes als eine Retribalisierung. Davor sollten wir uns hüten.

Die Kehrseite der Rechte, die unser Grundgesetz allen Menschen verleiht, ist die Eigenverantwortung. Allen Menschen – egal woher sie kommen oder an wen sie glauben – muss deutlich gemacht werden, dass sie Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen. Wer sich bemüht, hat die Chance auf ein erfülltes Leben in Wohlstand und Sicherheit.

Das sollte man auch Jugendlichen vermitteln, statt ihnen einzureden, dass andere die Verantwortung für ihre Missgeschicke tragen. Man muss ihnen verdeutlichen, dass sie es in der Hand haben, etwas besser zu machen und Chancen zu nutzen – wenn sie wollen, sogar die gesamte Gesellschaft mit ihrem Engagement mitgestalten können.

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