EU will Arktismacht werden: Ein Papiertiger im Packeis

Brüssel will Grönland und die Arktis schützen: Europas Pläne für Unterseekabel, Eisbrecher und Sicherheit stoßen jedoch auf geopolitische Grenzen.

Die neue EU-Arktisstrategie soll Europa im hohen Norden zu einem echten Faktor machen - doch ihr fehlen bislang die Mittel.

Die Arktis ist für Brüssel mehr als Klimaforschung und Umweltschutz. Die neue EU-Arktisstrategie reagiert auf Russlands militärische Präsenz, Chinas Ambitionen und den Wettbewerb um Rohstoffe und Seewege. Doch die EU beschreibt ihre Ziele klarer als die Mittel, sie durchzusetzen.

EU-Arktisstrategie: Sicherheit, Infrastruktur und Rohstoffe

Brüssel plant ein maritimes Sicherheitszentrum für Informationen über Schiffsbewegungen und Gefahren für kritische Infrastruktur. Ein Arktis-Kabelzentrum soll den Schutz und die Reparatur von Unterseekabeln unterstützen. Geplant sind zudem ein Datenkabel zwischen Grönland und Europa, bessere Satellitenkommunikation über IRIS2 und ein EU-Polarforschungszentrum.

Die EU will nachhaltige Rohstoffprojekte, erneuerbare Energien und digitale Verbindungen fördern. Im September 2026 vereinbarte sie mit Grönland ein Investitionspaket von 200 Millionen Euro für 2026 und 2027. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei der Verkündung der neuen Arktisstrategie: „Die Arktis ist Europas nördlicher Nachbar: nah, eng verbunden und entscheidend für unsere Zukunft. Und sie verändert sich.“

Die Gründe sind strategisch. Im Norden operiert Russlands Nordflotte mit einem erheblichen Teil der strategischen Nuklearstreitkräfte des Landes. Unterseekabel und Satellitenverbindungen sind für Europas Kommunikation unverzichtbar. Zugleich ist die Industrie bei kritischen Rohstoffen stark von Lieferanten außerhalb der EU abhängig. „Neue Schifffahrtsrouten und Rohstoffe verschärfen den strategischen Wettbewerb“, erklärte von der Leyen weiter. „Mit unserer neuen Strategie investieren wir in mehr Sicherheit, eine widerstandsfähige Infrastruktur und wirtschaftliche Chancen.“

Der Rückgang des Meereises verändert die Zugänglichkeit der Region. Die Nordostpassage entlang Russlands Küste ist strategisch interessant, wegen hoher Kosten, schwieriger Bedingungen und fehlender Infrastruktur aber bislang kein Ersatz für etablierte Seewege.

Nichts geht ohne die arktische Supermacht: Wissenschaftler betonen Russlands Rolle bei der MOSAiC-Expedition 2019/2020 u.a. durch den Eisbrecher „Akademik Fedorov“. © Esther Horvath/dpa

Eisbrecher: Russland hat einen entscheidenden Vorsprung

Die Eisbrecherflotte ist eine der deutlichsten europäischen Schwachstellen. Russland verfügt über die weltweit größte Eisbrecherflotte und als einziges Land über eine umfangreiche Flotte nuklear angetriebener Eisbrecher. Damit kann Moskau Schifffahrt, Versorgung und staatliche Präsenz in arktischen Gewässern auch unter schwierigen Eisbedingungen unterstützen.

Das zeigte sich bei der Mosaic-Expedition 2019/2020. Das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ driftete fast ein Jahr im Packeis. Der russische Eisbrecher „Kapitan Dranitsyn“ erreichte es im Februar 2020, brachte Treibstoff und Versorgungsgüter und ermöglichte den Personalwechsel. Die russischen Schiffe waren eine unverzichtbare logistische Unterstützung, ohne die die langfristige Durchführung der Forschungsarbeiten erheblich erschwert worden wäre.

Die EU will ihren Eisbrecher-Bedarf ermitteln, gemeinsame Beschaffung prüfen und vorhandene nationale Kapazitäten besser nutzen. Doch sie verfügt nicht über eine eigene Hocharktisflotte, die dauerhafte Präsenz unabhängig von Partnern gewährleisten könnte. Finnland und Schweden sind erfahren im Eisbrechen, vor allem auf der Ostsee. Das allein garantiert aber keine langfristigen Einsätze im zentralen Arktischen Ozean, die andere Reichweiten, Schiffstypen und logistische Unterstützung erfordern.

Die EU-Strategie legt weder die Größe einer künftigen Flotte noch einen umfassenden Finanzierungsrahmen fest. Bis ein Schiff einsatzbereit ist, vergehen Jahre. Dazu kommen Häfen, Versorgung, Besatzungen und Reparaturmöglichkeiten. Die Lücke ist nicht bloß industriepolitisch, sondern strategisch.

Die Nordostpassage als Hebel Russlands

Russlands Vorsprung geht über Schiffe hinaus. Die Nordostpassage, die Europas Seeweg nach Ostasien zukünftig verkürzen könnte, verläuft entlang seiner nördlichen Küste. Moskau organisiert Eisbrecherbegleitung und verlangt unter seinem Regelwerk Genehmigungen für bestimmte Durchfahrten. Die völkerrechtliche Reichweite russischer Ansprüche ist umstritten. Die geografische Lage, die maritime Infrastruktur und die Arktisflotte verschaffen Russland dennoch erheblichen Einfluss auf die Schifffahrt.

Kann die Nordostpassage zu einem Faktor im internationalen Frachtverkehr werden? Bislang gestaltet sich die Fahrt als nautisch-komplex und kostspielig. © Dynagas Ltd/Handout/dpa

Die Route ist mehr als eine Handelsverbindung: Sie ist ein Instrument russischer Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Auch China interessiert sich für sie als Teil seiner Polar-Seidenstraße. Im August durchquerten acht chinesische Containerschiffe die Passage. Die EU kann Kooperation fördern, Russlands geografische Position und operative Fähigkeiten aber nicht kurzfristig ausgleichen.

Island sagt Nein, Amerika stärkt seine Präsenz in Grönland

Beim Referendum vom 29. August 2026 über die Wiederaufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen stimmten in Island 52,8 Prozent dagegen. Obwohl es zunächst um die Wiederaufnahme der Verhandlungen ging und nicht um einen konkreten Beitritt, war das Ergebnis ein Rückschlag. Island liegt an der GIUK-Lücke zwischen Grönland, Island und Großbritannien und ist über den Europäischen Wirtschaftsraum und Schengen bereits eng mit Europa verbunden. Sorgen um Fischerei und nationale Entscheidungshoheit entschieden die Abstimmung.

In Grönland sind die Grenzen europäischer Macht noch sichtbarer. Die USA unterhalten dort seit Jahrzehnten militärische Infrastruktur. Die Pituffik Space Base ist für Frühwarnung und Weltraumüberwachung wichtig. Während Washington seine Sicherheitsrolle stärkt, wirbt die EU vor allem mit Investitionen. Sie kann Grönland wirtschaftliche Optionen bieten, bestimmt aber nicht über dessen Verteidigung. Die Insel verließ 1985 die Europäischen Gemeinschaften nach einem Referendum von 1982.

Europas „beste Arktisstrategie bislang“ – mit offenen Fragen

Ein anderer Kritikpunkt wurde mit der neuen Strategie nicht ausgeräumt. In einem Fachaufsatz beschrieben die Arktisexperten Andreas Raspotnik, Adam Stepień und Andreas Osthagen, dass die EU keine eindeutige Arktis-Definition habe, wie diese Zeitung berichtete. Die Definitionen reichen vom geografischen Polarkreis über den Arktisraum bis zur 10-Grad-Juli-Isotherme, wo die Temperaturen nicht über 10 Grad im Juli steigen. Danach wären Schweden und die Färöer Inseln nicht Teil der Arktis. Obwohl die Frage hochrelevant ist, bleibt die EU im Ungewissen.

Trotz der politischen und wirtschaftlichen Beschränkungen hält der Arktisexperte Dr. Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) das Papier für „die beste Arktisstrategie der EU bislang“. Die Europäische Union sei immerhin kein Militärbündnis, sondern ergänze die Nato. Dabei seien multilaterale Partnerschaften oft nachhaltiger und wirksamer als Alleingänge wie im Falle der USA im Iran-Krieg. Interessen ließen sich zudem auch durch Diplomatie und wirtschaftliche Beziehungen durchsetzen, betont der Sicherheitsexperte.

Norwegen: Gebirgsjäger nehmen an der Militärübung „Cold Response 26“ teil. Mit Sorge betrachten Beobachter die zunehmende Militarisierung der Arktis. © Sebastian Gollnow/dpa

Könnte ein Ukraine-Frieden auch die Arktis betreffen?

Ein möglicher Frieden im Ukraine-Krieg könnte Raum für begrenzte Arktis-Vereinbarungen schaffen: etwa zur Vermeidung militärischer Zwischenfälle, Seenotrettung, Unterstützung von Forschung oder Kommunikationskanälen zwischen Streitkräften. Bislang gibt es zwar keinen bestätigten Hinweis, dass ein Arktisabkommen offizieller Teil laufender Verhandlungen wäre. Aus Hintergründen hört man aber, dass Arktiskooperation wie im Falle der Mosaic-Expedition durchaus als Feld für zukünftige wissenschaftliche Zusammenarbeit gilt.

Russland hat ebenfalls ein Interesse am Ausbau seiner Arktisinfrastruktur, denn bislang ist die Nordostpassage nicht kompetitiv im Vergleich zu anderen Seewegen. Begrenzte Abkommen könnten Risiken dennoch reduzieren, ohne europäische Sicherheitsinteressen aufzugeben.

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