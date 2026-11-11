EU-Ausgaben 2027: Zahlungen steigen auf 211,5 Milliarden Euro – 11,3 Prozent mehr als 2026

Rat und Parlament einigten sich auf den letzten Jahresetat des Finanzrahmens – vier Fünftel des Zuwachses fließen in nur zwei Bereiche. Deutschland zahlt mit.

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Der EU-Haushalt 2027 sieht Zahlungen von 211,5 Milliarden Euro vor – 11,3 Prozent mehr als im ursprünglich beschlossenen Etat 2026 (Symbolbild).

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Rat und Parlament haben sich auf den EU-Haushalt für 2027 verständigt. Es geht um viel Geld: Der Etat umfasst nach Angaben des Rates 199,7 Milliarden Euro an Verpflichtungen und 211,5 Milliarden Euro an Zahlungen.

Für deutsche Steuerzahler ist vor allem eine Zahl bedeutend: die tatsächlich geplanten Auszahlungen. Sie steigen gegenüber dem ursprünglich beschlossenen Haushalt 2026 von 190,1 Milliarden Euro um 21,43 Milliarden Euro oder 11,3 Prozent. Die Verpflichtungen, also Zusagen mit Auszahlung teils in späteren Jahren, legen um 3,6 Prozent zu.

Kohäsion und natürliche Ressourcen tragen vier Fünftel des Zuwachses

Der Sprung bei den Zahlungen verteilt sich nicht gleichmäßig. Rund 17,4 Milliarden Euro und damit gut 81 Prozent des gesamten Zuwachses entfallen auf die beiden größten Posten: „Kohäsion, Resilienz und Werte“ sowie „Natürliche Ressourcen und Umwelt“.

Bei den Verpflichtungen ist die Kohäsionsrubrik mit rund 75,76 Milliarden Euro der mit Abstand dickste Brocken, gefolgt von den natürlichen Ressourcen mit rund 57,11 Milliarden Euro. Für Sicherheit und Verteidigung sind dagegen nur etwa 3,08 Milliarden Euro vorgesehen, für Migration und Grenzmanagement rund 5,81 Milliarden Euro.

Was der Anstieg für Deutschlands EU-Beitrag bedeutet

Aus dem um 11,3 Prozent höheren Zahlungsvolumen folgt nicht automatisch, dass der deutsche Beitrag im selben Maße wächst. Eine belastbare Zahl für den deutschen Mehrbeitrag nennen die vorgelegten Unterlagen nicht.

Die gesamten Ausgaben entsprechen 2027 rund 1,05 Prozent des Bruttonationaleinkommens der EU bei den Zahlungen und 0,99 Prozent bei den Verpflichtungen. Der chefverhandelnde irische Finanzminister Simon Harris betonte, der Etat müsse handlungsfähig machen und zugleich „zusätzliche Belastungen für nationale Haushalte und Steuerzahler“ vermeiden.

Siebter und letzter Etat des Finanzrahmens – Ukraine mit eigenem Posten

2027 ist der siebte und letzte Jahreshaushalt des sogenannten Mehrjährigen Finanzrahmens 2021–2027. Unter den Ausgabenobergrenzen bleiben 710,1 Millionen Euro als Reserve verfügbar, um auf unvorhergesehene Anforderungen reagieren zu können.

In den Gesamtsummen steckt auch ein gesonderter Posten von 650 Millionen Euro für das Ukraine-Unterstützungsdarlehen. Rechnet man Sonderinstrumente und diesen Posten heraus, liegt der Kernkompromiss der sieben regulären Rubriken bei rund 193,18 Milliarden Euro an Verpflichtungen – zwischen den Ausgangspositionen von Rat und Parlament.

Noch offen: Programme wie Horizon Europe und Erasmus+

Noch nicht öffentlich ist die vollständige Aufschlüsselung auf einzelne Programme. Offen bleibt damit, welche vom Rat ursprünglich vorgeschlagenen Kürzungen etwa bei dem Forschungsprogramm Horizon Europe oder dem Akademikerprogramm Eras,mus+ zurückgenommen und welche vom Parlament geforderten Aufstockungen tatsächlich übernommen wurden.

Auch die Einigung selbst ist noch nicht die endgültige Verabschiedung. Rat und Parlament haben dafür 14 Tage Zeit; der Rat soll den gemeinsamen Text voraussichtlich am 23. November 2026 billigen, wofür eine qualifizierte Mehrheit nötig ist.

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