EU-Beitritt mit Agrarschranken: Jetzt verlangt die Ukraine Ausstiegsklauseln

Brüssel ließ offen, wie lange Agrarschranken nach einem EU-Beitritt gelten könnten. Nun nennt Ukraines Premier Bedingungen für vorübergehende Beschränkungen.

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Mähdrescher bei der Getreideernte: Die Ukraine lehnt dauerhafte Agrarschranken nach einem EU-Beitritt ab.

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Die EU-Kommission prüft Agrarbeschränkungen, die der Ukraine auch nach einem Beitritt den Zugang zu Fördergeldern und europäischen Absatzmärkten erschweren könnten. Doch Kiew lehnt eine Mitgliedschaft mit dauerhaften Handelsschranken ab, wie die Berliner Zeitung bereits berichtete. Ob mögliche Grenzen ausschließlich vorübergehend gelten würden, ließ Brüssel auch auf ausdrückliche Nachfrage dieser Zeitung im Oktober offen. Seitdem steht die Frage im Raum, unter welchen Bedingungen die Ukraine ihren großen Agrarsektor in den europäischen Binnenmarkt integrieren könnte.



Jetzt schaltet sich der ukrainische Regierungschef Sergii Koretskyi in den Streit ein. Beim Erweiterungsgipfel von Euronews am Dienstag in Brüssel bekräftigte er die Ablehnung dauerhafter Agrarschranken und formulierte konkrete Bedingungen für mögliche Übergangsregeln.

Diese müssten überprüfbar sein und einen klaren Ausstieg ermöglichen. Gleichzeitig drängt der Premier auf rasche Fortschritte bei den Beitrittsgesprächen. Seine Botschaft an Brüssel: Befristete Einschränkungen im Agrarhandel sind verhandelbar, dauerhafte Handelsschranken dagegen nicht.

Ukraine akzeptiert nur überprüfbare Übergangsregeln

„Wir verstehen die Sorgen der europäischen Landwirte, und wir sind bereit für eine offene, praktische Diskussion“, erklärte Koretskyi laut Euronews. Übergangsmaßnahmen könnten Teil der Erweiterung sein. Sie müssten jedoch auf konkrete Risiken zugeschnitten und angemessen sein sowie klare Überprüfungs- und Ausstiegsklauseln enthalten.

Der Regierungschef verlangt Kriterien, nach denen mögliche Beschränkungen kontrolliert und wieder aufgehoben werden können. Die ukrainische Landwirtschaft dürfe innerhalb der EU nicht dauerhaft anders behandelt werden. Die Maßnahmen dürften „keine dauerhafte Beschränkung oder ein eigenes Segment des Binnenmarkts werden“.

Koretskyi verweist auch auf die Belastungen ukrainischer Bauern. Sie müssten stark investieren, um die europäischen Lebensmittelstandards zu erfüllen. Zugleich stünden sie vor der Aufgabe, ihre Betriebe und ihr Land nach den russischen Angriffen wiederaufzubauen.

Brüssel ließ Dauer der Agrarschranken für Kiew offen

Die Berliner Zeitung hatte bereits Anfang Oktober über die Kommissionspläne berichtet. Nach dem damaligen Bericht der Financial Times sollten die Vorschläge insbesondere Polen, Frankreich und Italien entgegenkommen, die Konkurrenz durch große Mengen ukrainischer Agrarprodukte fürchten.

Daraufhin hatte der ukrainische Agrarminister Taras Vysotskyi einen EU-Beitritt mit dauerhaften Handelsschranken zurückgewiesen. Einen schrittweisen Zugang zu Agrarhilfen sowie vorübergehende Quoten und Schutzmaßnahmen hielt er dagegen für möglich. Entscheidend sei ein festes Enddatum.

Auf Anfrage dieser Zeitung bekräftigte EU-Kommissionssprecher Guillaume Mercier anschließend die Prüfung erheblicher Einschränkungen. Größe, Struktur und sehr hohe Produktivität der ukrainischen Landwirtschaft rechtfertigten gezielte Regelungen, die finanzielle Unterstützung und Marktzugang für sensible Agrarprodukte „erheblich begrenzen“ würden, betonte er. Parallel solle die Ukraine Unterstützung erhalten, um ihre traditionellen Exportmärkte außerhalb der EU zurückzugewinnen.

Ob dauerhafte Grenzen ausgeschlossen seien, beantwortete Mercier auch auf Nachfrage nicht eindeutig. „Weitere Beratungen im Rat werden die von Ihnen angesprochenen Punkte klären“, schrieb er. Die Kommissionsmitteilung greife dem Ergebnis der Gespräche nicht vor. Eine Entscheidung für dauerhafte Schranken lag nicht vor, eine verbindliche Befristung sagte der Sprecher ebenfalls nicht zu.

Ursula von der Leyen und Wolodymyr Selenskyj: Brüssel lässt die Dauer möglicher Agrarschranken nach einem EU-Beitritt der Ukraine offen. © Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

Europas Bauern fürchten Konkurrenz – und weniger Geld

Hinter dem Streit stehen zwei wirtschaftliche Konflikte: der Wettbewerb auf den Absatzmärkten und die Verteilung der Fördergelder. Ukrainische Produzenten könnten europäischen Landwirten zusätzliche Konkurrenz machen. Ein Beitritt würde zudem die landwirtschaftlich genutzte Fläche innerhalb der EU erheblich vergrößern.

Ein wesentlicher Teil der Agrarförderung ist an die bewirtschaftete Fläche gebunden. Bei unverändertem Budget müsste mehr Land aus demselben Topf gefördert werden. Für bisherige Empfänger könnte weniger Geld bleiben.

„Das aktuelle Fördersystem der Gemeinsamen Agrarpolitik wäre mit einem Beitritt der Ukraine in seiner heutigen Form nicht mehr finanzierbar“, hatte Phillip Brändle von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft bereits im April gegenüber der Berliner Zeitung gewarnt. Sein Verband unterstützt die europäische Integration der Ukraine grundsätzlich, sieht aber erheblichen Reformbedarf.

Kiew hatte seinerseits auf mögliche Vorteile einer Erweiterung verwiesen. Die Ukraine könne Europas Abhängigkeit von Drittstaaten etwa bei Dünger und Futtermittelzutaten verringern und zusätzliche Exportrouten über das Schwarze Meer eröffnen, argumentierte Vysotskyi im Oktober.

Kiew drängt auf nächste Beitrittsschritte

Trotz des Agrarstreits treibt Koretskyi den Beitrittsprozess voran. Nach Angaben von Euronews hat Kiew mit der EU-Kommission eine gemeinsame Taskforce eingerichtet, um die Verhandlungen zu beschleunigen. Der Premier strebt an, noch in diesem Jahr sämtliche verbleibenden Verhandlungscluster zu eröffnen.

Im ersten Halbjahr 2027 sollen nach seinem Wunsch bereits mehrere Kapitel geschlossen werden können. Dann übernimmt Litauen die EU-Ratspräsidentschaft. Der Abschluss einzelner Kapitel wäre ein Fortschritt in den Verhandlungen, aber noch keine Entscheidung über die Aufnahme der Ukraine.

Koretskyi bezeichnet den EU-Beitritt als Kern seiner Regierungspolitik und verbindet ihn mit wirtschaftlicher Erholung und mehr Sicherheit für Europa. Einen Verzicht auf die Beitrittsanforderungen fordert er ausdrücklich nicht: „Wir bitten nicht um Abkürzungen.“ Kiew verlange glaubwürdige, leistungsbasierte Wege, klare Meilensteine und rechtzeitige Entscheidungen, sobald diese erreicht seien.

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