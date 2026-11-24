Die EU-Kommission will die heimische Autoindustrie vor stark steigenden Einfuhren schützen. Auch für Fahrzeuge aus Japan und Südkorea gelten künftig Obergrenzen.

Eine Luftaufnahme zeigt chinesische Autos mit Hybrid- oder Elektroantrieb für den Export in einem Terminal des Hafens Taicang.

Die Europäische Union begrenzt ab dem 1. Dezember die Einfuhr von Hybridautos aus China. Eine entsprechende Verordnung der EU-Kommission wurde am Dienstag im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die Maßnahme gilt sowohl für herkömmliche Hybridautos als auch für Plug-in-Hybride, deren Batterien über eine externe Stromquelle aufgeladen werden können.



Die zunächst vorläufigen Importquoten sollen den Anstieg der Einfuhren aus China auf rund 15 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr begrenzen. Darauf hatten sich EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič und der chinesische Handelsminister Wang Wentao bereits im Oktober verständigt.



Im vergangenen Jahr importierte die EU etwas mehr als 300.000 Hybridautos aus China. Künftig soll die jährliche Obergrenze zunächst bei knapp 350.000 Fahrzeugen liegen.

Hybridautos aus China: So funktionieren die neuen EU-Importquoten

Die Einfuhrkontingente werden quartalsweise abgerechnet. Laut der nun veröffentlichten EU-Verordnung gelten für China zunächst folgende Obergrenzen: 1. Dezember 2026 bis 28. Februar 2027: 86.301 Fahrzeuge

1. März bis 31. Mai 2027: 88.219 Fahrzeuge

1. bis 18. Juni 2027: 17.260 Fahrzeuge

Nicht ausgeschöpfte Kontingente können auf das jeweils folgende Quartal übertragen werden. Insgesamt dürfen während der zunächst auf 200 Tage begrenzten Laufzeit der Verordnung 191.780 Hybridfahrzeuge aus China eingeführt werden.



Von den Importquoten sind grundsätzlich auch andere Handelspartner der EU betroffen, darunter Japan, Südkorea und die Türkei. Ausgenommen sind nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP Island, Liechtenstein, Norwegen, die Ukraine, Kenia sowie eine Reihe von Entwicklungsländern.



Die Maßnahme zielt jedoch vor allem auf China ab. Dort sind die Exporte von Hybridautos in die EU in den vergangenen Jahren besonders stark gestiegen.

EU-Kommission will europäische Autohersteller schützen

Bereits Ende Oktober hatte die EU-Kommission eine Untersuchung zu den stark gestiegenen Hybridautoimporten eingeleitet. Nach Einschätzung der Behörde drohen die wachsenden Einfuhren die wirtschaftliche Lage der europäischen Hersteller erheblich zu beeinträchtigen.



Schon 2024 hatte die EU zusätzliche Zölle auf reine Elektroautos aus China eingeführt. Hybridfahrzeuge waren von diesen Sonderzöllen nicht betroffen.



Entscheidend für die neuen Importquoten ist das Ursprungsland der Fahrzeuge und nicht der Sitz des Herstellers. Damit können auch Autos europäischer Marken betroffen sein, die in China produziert werden.

Die vorläufige Regelung gilt bis zum 18. Juni 2027. Bis dahin muss die EU-Kommission über längerfristige Schutzmaßnahmen entscheiden. Nach bisherigen Plänen soll die jährliche Obergrenze für China zunächst bei rund 350.000 Fahrzeugen liegen und anschließend um sechs Prozent pro Jahr steigen.

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