EU-Parlament und Rat haben die Regeln für den Emissionshandel geändert. Mehr Verschmutzungsrechte bleiben auf Vorrat – das kann den CO₂-Preis drücken oder stabilisieren.

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300 Millionen zusätzliche CO₂-Zertifikate dürfen künftig in der EU-Reserve gelagert werden, statt vernichtet zu werden (Symbolbild).

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EU-Parlament und Ministerrat haben sich auf neue Regeln für den europäischen Emissionshandel geeinigt. Kern der Reform: 300 Millionen zusätzliche CO₂-Zertifikate dürfen künftig in einer Reserve gelagert werden, statt wie bisher vernichtet zu werden. Klingt technisch – hat aber direkte Folgen für alle, die heizen, tanken oder Strom verbrauchen.

Verschmutzungsrechte – was das überhaupt ist

In der EU dürfen Kraftwerke, Fabriken und Fluggesellschaften nur so viel CO₂ ausstoßen, wie sie Zertifikate dafür besitzen. Jedes Zertifikat erlaubt den Ausstoß von einer Tonne CO₂. Wer mehr verschmutzen will, muss Zertifikate zukaufen – wer weniger ausstößt, kann welche verkaufen.

Dieses System heißt EU-Emissionshandel. Die Idee dahinter: Verschmutzung bekommt einen Preis. Je höher dieser CO₂-Preis steigt, desto teurer wird es, fossile Brennstoffe zu nutzen – und desto attraktiver werden saubere Alternativen wie Wärmepumpen oder Solarstrom.

Warum es eine Reserve für Zertifikate gibt

Manchmal sind zu viele Zertifikate im Umlauf – etwa weil die Wirtschaft schwächelt und Fabriken weniger produzieren. Dann sinkt der CO₂-Preis, und der Anreiz zum Klimaschutz schwindet. Genau dafür gibt es seit 2019 die Marktstabilitätsreserve: Sie saugt überschüssige Zertifikate vom Markt ab und lagert sie ein.

Bisher galt allerdings eine Obergrenze: Sobald mehr als 400 Millionen Zertifikate in der Reserve lagen, wurden alle darüber hinaus endgültig gelöscht. Weg für immer – niemand konnte sie je wieder nutzen.

Was sich durch den Deal konkret ändert

Die Einigung zwischen Parlament und Rat hebt diese Obergrenze von 400 auf 700 Millionen Zertifikate an. Das bedeutet: 300 Millionen Verschmutzungsrechte, die nach den alten Regeln vernichtet worden wären, bleiben erhalten und liegen als Puffer in der Reserve.

Stellen Sie sich das wie ein Lager vor: Bisher war das Lager auf 400 Millionen Plätze begrenzt, alles darüber kam in den Schredder. Künftig fasst das Lager 700 Millionen Plätze. Erst was darüber hinausgeht, wird vernichtet.

Mehr Zertifikate auf Vorrat – gut oder schlecht fürs Klima?

Hier gehen die Meinungen auseinander. Der größere Puffer soll verhindern, dass der CO₂-Preis bei Krisen wild ausschlägt – etwa wenn eine Rezession plötzlich Millionen Zertifikate freisetzt. Ein stabiler Preis gibt Unternehmen Planungssicherheit für teure Investitionen in saubere Technik.

Kritiker sehen das anders: Zertifikate, die im Lager bleiben, statt vernichtet zu werden, könnten irgendwann zurück auf den Markt fließen. Das würde den CO₂-Preis drücken – und den Druck auf Industrie und Energieversorger verringern, klimafreundlicher zu wirtschaften.

Warum die EU-Kommission noch weiter gehen wollte

Brüssel hatte in seinem ursprünglichen Vorschlag vorgesehen, die Vernichtung komplett abzuschaffen. Die Reserve hätte unbegrenzt wachsen können – ohne jede Obergrenze. Parlament und Rat lehnten das ab.

Ihr Argument: Ein unbegrenztes Lager könnte dazu führen, dass sich gewaltige Mengen an Zertifikaten ansammeln. Würden diese irgendwann freigegeben, könnte der CO₂-Preis einbrechen. Die neue Grenze von 700 Millionen soll einen Mittelweg bieten – genug Puffer für Stabilität, aber nicht so viel, dass der Klimaschutz verwässert wird.

Was der CO₂-Preis mit Ihrer Gasrechnung zu tun hat

Der CO₂-Preis im Emissionshandel liegt derzeit bei rund 65 bis 70 Euro pro Tonne. Dieser Preis fließt in die Kosten für Strom aus Kohle und Gas ein – und damit in Ihre Stromrechnung. Auch Heizöl und Erdgas werden durch den nationalen CO₂-Preis belastet, der sich am europäischen System orientiert.

Vereinfacht gesagt: Steigt der CO₂-Preis, zahlen Sie mehr für fossile Energie. Sinkt er, wird es kurzfristig günstiger – aber der Anreiz, auf klimafreundliche Heizungen umzusteigen, nimmt ab. Die Reform beeinflusst, in welche Richtung sich dieser Preis entwickelt.

Wie die Reform zu den EU-Klimazielen passt

Die EU will ihre Treibhausgase bis 2040 um 90 Prozent gegenüber 1990 senken und bis 2050 klimaneutral sein. Der Emissionshandel ist das wichtigste Werkzeug auf diesem Weg. Ohne einen ausreichend hohen CO₂-Preis lohnen sich teure Investitionen in Windräder, Wärmepumpen und grünen Wasserstoff für Unternehmen rechnerisch nicht.

Berichterstatter Pierfrancesco Maran von den europäischen Sozialdemokraten nannte die Einigung „den ersten Schritt, um den Emissionshandel für das nächste Jahrzehnt aufzubauen“. Klimaschutz und industrielle Wettbewerbsfähigkeit könnten „in dieselbe Richtung gehen“, sagte er laut EU-Parlament.

Wann die neuen Regeln gelten sollen

Die politische Einigung muss noch formell von Parlament und Rat bestätigt werden. Nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt tritt die Änderung drei Tage später in Kraft und gilt sofort – ohne Übergangsfrist.

Parallel arbeitet das Parlament an einer deutlich umfassenderen Reform des gesamten Emissionshandels. Dabei soll auch geprüft werden, ob die neue Schwelle von 700 Millionen Zertifikaten schrittweise wieder gesenkt wird – um den Klimadruck Jahr für Jahr zu erhöhen.

Das sollten Sie jetzt tun

Prüfen Sie, wie stark Sie von fossiler Energie abhängen: Wer mit Gas oder Öl heizt, wird steigende CO₂-Kosten stärker spüren als jemand mit Wärmepumpe oder Fernwärme. Vergleichen Sie die aktuellen Förderprogramme von Bund und Ländern für den Heizungstausch, bevor die Kosten weiter steigen.

Mieter sollten wissen, dass seit 2023 ein Gesetz regelt, wie die CO₂-Kosten zwischen Vermieter und Mieter aufgeteilt werden – je schlechter die Energiebilanz des Gebäudes, desto mehr zahlt der Vermieter. Sprechen Sie Ihren Vermieter darauf an, falls die Abrechnung das nicht berücksichtigt.

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