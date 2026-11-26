Europas LNG-Importe steigen in drei Monaten um gut 45 Prozent. Die EU-Gasspeicher sind für Ende November so leer wie nie. Lockt Kälte in Asien die Tanker weg?

Mit dem frühen Kälteeinbruch steigt der Gasbedarf in Europa. Die EU-Länder holen schneller Gas aus ihren Speichern, obwohl wieder mehr Flüssigerdgas (LNG) ankommt. Am Mittwoch lag der Füllstand laut Gas Infrastructure Europe (GIE) bei rund 68 Prozent. Für diese Jahreszeit ist das der niedrigste Stand seit Beginn der Datenerfassung 2011. Im Schnitt der vergangenen fünf Jahre waren die Speicher zu diesem Zeitpunkt zu 86 Prozent gefüllt.



Jetzt zieht Europa so viele US-LNG-Tanker von ihren bisherigen Routen ab wie seit Beginn des Iran-Kriegs nicht mehr. Acht Schiffe mit Flüssigerdgas von der US-Golfküste haben im November bislang ihren Kurs geändert und steuern Europa an. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Daten des Analyseunternehmens Kpler. Für Händler ist der Preisvorteil einer Lieferung nach Europa gegenüber Nordostasien so groß wie seit Kriegsbeginn nicht mehr. Europas Importeure können so mehr Gas beschaffen.

US-LNG bringt Händlern in Europa mehr ein als in Asien

Vor einer Woche hatte die Berliner Zeitung über mindestens vier umgeleitete US-LNG-Tanker berichtet. Zwei Schiffe gaben ihre Route nach Asien auf, zwei weitere drehten vor Ägypten ab. Die neue Kpler-Auswertung erfasst die Umleitungen seit Monatsbeginn. Acht Kurswechsel in einem Monat hat Kpler seit Ende Februar nicht mehr gezählt. Damals brachen die LNG-Lieferungen aus Katar infolge des Iran-Kriegs ein, und die USA gewannen als Lieferant weiter an Bedeutung.

Ob sich eine Lieferung nach Europa oder Nordostasien eher lohnt, hängt auch von den Transportkosten ab. Zieht man diese vom Verkaufspreis ab, bleibt Händlern für US-LNG in Nordwesteuropa derzeit deutlich mehr als in Nordostasien. Laut dem Preisdienst Spark Commodities ist dieser Vorsprung so groß wie seit Kriegsbeginn nicht mehr. Im Sommer war das anders. Im Juli ging laut Montel mehr US-Flüssigerdgas nach China, Japan, Südkorea, Taiwan und Indien zusammen als nach Europa.

Europas LNG-Importe steigen um mehr als 45 Prozent

Wie stark sich die Lieferströme gedreht haben, zeigen die von Bloomberg ausgewerteten Schiffsdaten. Im gleitenden 30-Tage-Durchschnitt stiegen die LNG-Einfuhren der EU und Großbritanniens binnen drei Monaten um mehr als 45 Prozent. Die Lieferungen nach Nordostasien gingen im selben Zeitraum um rund ein Prozent zurück. Trotz der kräftigen Erholung beziehen die EU und Großbritannien noch etwas weniger LNG als vor einem Jahr.

Der Bedarf für den Winter bleibt hoch. Die EU braucht laut der europäischen Energieregulierungsagentur Acer rund 900 Terawattstunden LNG, damit ihre Gasspeicher am Ende der Heizsaison wieder zu rund 28 Prozent gefüllt sind. Die Rechnung setzt voraus, dass die EU so viel Gas verbraucht wie im Vorwinter. Bei einer längeren Kältephase könnten die Bestände deutlich tiefer sinken. Goldman Sachs hält in diesem Fall für Nordwesteuropa einen Füllstand von nur noch 14 Prozent am Winterende für möglich. Das wäre der niedrigste Stand seit 2018.

Kälte in Asien könnte LNG-Tanker von Europa abziehen

Europa profitiert derzeit davon, dass China und Japan gut versorgt sind und sich mit kurzfristigen LNG-Käufen zurückhalten. Für China, Japan und Südkorea deuteten die Wetterprognosen laut Bloomberg kurzfristig auf mildere Temperaturen als üblich hin. Wenn es in Nordostasien deutlich kälter wird, dürften die Versorger dort wieder stärker um kurzfristig verfügbare Ladungen mitbieten.

In Japan sind die Strompreise im November bereits so stark gestiegen, dass sich der Kauf von LNG für Gaskraftwerke laut Bloomberg erstmals seit Februar wieder lohnt. Ein japanischer Versorger hat Händlern zufolge eine Ladung für Dezember gekauft und zugleich eine für März verkauft. Sollte die Nachfrage in Asien weiter anziehen, müssten Europas Importeure womöglich noch mehr für die Ladungen bieten, die sie im Winter brauchen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema