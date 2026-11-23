Die EU verspricht Syrien 620 Millionen Euro für den Wiederaufbau. Doch wie viel davon tatsächlich ausgezahlt wurde, lässt die Kommission offen.

Die EU will ihre Beziehungen zu Syrien deutlich aufwerten. Beim Geld geht es langsamer voran: Von den 620 Millionen Euro, die Brüssel im Januar für den Wiederaufbau zugesagt hat, ist bislang erst ein Drittel vertraglich vergeben. Das geht aus Antworten der EU-Kommission auf eine Anfrage der Berliner Zeitung hervor. Wie viel davon bereits ausgezahlt wurde, beziffert die Kommission nicht.



Politisch ist die Richtung klar. Im November beschlossen die EU-Außenminister, ein Assoziierungsabkommen mit Syrien vorzubereiten. Die Beziehungen sollen auf das Niveau anderer Mittelmeerpartner gehoben werden. Syrien brauche „viele Investitionen“, sagte die Außenbeauftragte Kaja Kallas. Über die Regierung in Damaskus läuft nach Angaben eines Kommissionssprechers allerdings kein EU-Geld, und das ist auch nicht geplant.

Wie viel Geld zahlt die EU an Syrien?

Die 620 Millionen Euro sagten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa im Januar in Damaskus zu, für die Jahre 2026 und 2027. Das Geld ist für Wiederaufbau, bilaterale Unterstützung und humanitäre Hilfe vorgesehen. Laut Kommission sind davon bislang 210 Millionen Euro vertraglich vergeben, die Projekte werden über Partnerorganisationen umgesetzt.

Gespräch im Volkspalast in Damaskus: Bei dem Treffen im Januar 2026 sagte die EU Syrien 620 Millionen Euro für 2026 und 2027 zu. © Syrian Presidency/Handout/Imago

Weitere 280 Millionen Euro hat die EU im Juli formell gebunden. Die Verträge dazu sollen ab 2027 folgen. Die verbleibenden rund 130 Millionen Euro sollen laut Kommission „zu einem späteren Zeitpunkt“ vergeben werden.



Daneben läuft ein älteres Paket. Im Juni 2025 hatte Mittelmeer-Kommissarin Dubravka Šuica 175 Millionen Euro für den frühen Wiederaufbau angekündigt, dessen Umsetzung laut Kommission noch andauert.

Wie viel von den 2,5 Milliarden geht an Syrien?

Größer klingt eine andere Summe. Bei der Brüsseler Geberkonferenz im März 2025 sagte die EU fast 2,5 Milliarden Euro für 2025 und 2026 zu. Das Geld gilt Syrien und den Nachbarländern, die syrische Geflüchtete aufgenommen haben. Allein 1,1 Milliarden Euro gehen an die Türkei. Den Rest, gut 1,3 Milliarden Euro, teilen sich Syrien, der Libanon, Jordanien und der Irak.



Wie viel davon in Syrien selbst ankommt, schlüsselt die EU nicht auf. Die Kommission teilt nur mit, der „Großteil“ sei vertraglich vergeben. Einen Anteil für Syrien oder eine Auszahlungssumme nannte sie auch auf Nachfrage bis Redaktionsschluss nicht.



Wie lange Auszahlungen dauern können, zeigt ein Bericht der EU zur Geberkonferenz 2024, die ebenfalls Syrien und die Nachbarländer betraf. Von 1,56 Milliarden Euro, die die Kommission für 2024 zugesagt hatte, waren bis Ende 2024 rund 1,2 Milliarden gebunden und 356 Millionen vertraglich vergeben. Ausgezahlt waren rund 40 Millionen. EU-Programme zahlen üblicherweise über mehrere Jahre aus.

Welche Bedingungen stellt die EU?

Das Geld fließt über Partner, die die EU geprüft hat, darunter UN-Organisationen, Hilfsorganisationen und Agenturen der Mitgliedstaaten. „Bislang sind keine EU-Mittel über die syrische Übergangsregierung geflossen, und das ist auch nicht geplant“, sagte der Kommissionssprecher. Die Behörden würden aber eng einbezogen und profitierten etwa von Schulungen für ihre Verwaltung.



Verbindliche Bedingungen nennt die Kommission nicht. Sie spricht von „Erwartungen“ bei Menschenrechten und Inklusion und fördert gezielt Projekte zu Rechtsstaat, Übergangsjustiz und Eigentumsrechten. Die Verantwortung für Reformen liege aber vor allem bei der Regierung in Damaskus.



Was geschieht, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, lässt die Kommission offen. Auf die Frage, ob seit dem Sturz Assads schon einmal Zahlungen ausgesetzt wurden, ging sie nicht ein. Bei den Sanktionen hatte Kallas 2025 noch erklärt, deren Lockerung könne bei „falschen Schritten“ rückgängig gemacht werden. Für die Hilfsgelder nennt die Kommission keinen solchen Hebel.

Was hat die Hilfe mit der Rückkehr der Syrer zu tun?

Für eine sichere und dauerhafte Rückkehr brauche es Stabilität und Sicherheit im ganzen Land, schreibt die Kommission. Aus den Nachbarländern kehren bereits viele Menschen zurück. Laut UNHCR sind zwischen Dezember 2024 und Ende August 2026 rund 1,8 Millionen Geflüchtete nach Syrien zurückgekehrt, dazu über zwei Millionen Binnenvertriebene. Fast 3,9 Millionen Syrer leben weiterhin als Geflüchtete im Ausland.



Ausdrücklich an die Rückkehr von Geflüchteten aus Europa knüpft die EU ihre Wiederaufbauhilfe nicht. Ziel seien Stabilität und wirtschaftliche Erholung. Wo es passt, konzentrierten sich die Programme auf Gegenden, die viele Vertriebene oder Geflüchtete aufnehmen.

Freitagsmarkt zwischen Trümmern: Im Viertel Jobar am Rand von Damaskus, das im Bürgerkrieg schwer zerstört wurde, findet wieder ein Wochenmarkt statt. © Matrix Images/Giorgio Taraschi/Imago

Daneben gibt es eigene Rückkehr- und Reintegrationsprogramme. Ein grenzüberschreitendes Projekt mit UNHCR, IOM und der Internationalen Arbeitsorganisation begleitet Syrer, die aus dem Libanon zurückkehren, ähnliche Projekte sind für andere Nachbarländer geplant. Seit März 2025 können zudem Syrer, die die EU nach einer Rückkehrentscheidung verlassen müssen, über Frontex das EU-Reintegrationsprogramm nutzen. Es bietet Unterstützung von der Unterkunft bis zur Gründung eines Kleinbetriebs.



Die Bundesregierung setzt zusätzlich auf eigene Projekte vor Ort. Für ein gemeinsames Programm von Entwicklungs- und Innenministerium sind im Haushalt 2027 zunächst 20 Millionen Euro für Wohnungen in Syrien vorgesehen, wie das Entwicklungsministerium der NZZ mitteilte. Rund 9500 Menschen sollen davon profitieren. Aus Deutschland sind laut einer NZZ-Umfrage bei den Bundesländern seit 2024 erst etwas mehr als 12.000 Syrer ausgereist. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte im März in Aussicht gestellt, dass innerhalb von drei Jahren 80 Prozent der Syrer in Deutschland zurückkehren.

Was kostet der Wiederaufbau Syriens?

Die Weltbank schätzt die Kosten für den Wiederaufbau der Kriegsschäden auf rund 216 Milliarden US-Dollar. Selbst vollständig ausgezahlt, deckten die 620 Millionen Euro der EU für 2026 und 2027 davon weniger als ein halbes Prozent. Wie viel europäisches Geld bislang tatsächlich in Syrien angekommen ist, hat die Kommission nicht beziffert.

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