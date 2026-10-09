Handelsstreit

EU-Handelsgespräche mit China in Peking: 360 Milliarden Defizit – und Brüssel verhandelt über Olivenöl

Eine Milliarde Euro Defizit – jeden Tag. EU-Kommissar Šefčovič kommt aus Peking mit drei Zugeständnissen zurück. Eines davon: billigeres Olivenöl. Der eigentliche Haken liegt woanders.

Alexander Dergay Alicia García-Herrero
5 Min
Der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng (r) schüttelt dem EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, Maros Sefcovic, die Hand.

Der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng (r) schüttelt dem EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, Maros Sefcovic, die Hand.

© Tian Yu/dpa

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EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič kehrte am Freitag aus Peking zurück – mit drei „gemeinsamen Verständigungen“ und einem Satz, der schwerer wiegt als sie alle: „Das ist bei Weitem nicht das Ende.“

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