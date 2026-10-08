EU-Handelsstreit mit China spitzt sich zu: Deutsche Firmen warnen vor Eskalation

Die EU und China verhandeln über ihren Handelsstreit. Deutsche Firmen warnen vor einer Eskalation – und ein Ökonom zweifelt am Nutzen neuer EU-Waffen.

Xi Jinping und Ursula von der Leyen: Der Handelsstreit zwischen der EU und China spitzt sich zu.

Im Handelsstreit zwischen der EU und China beginnen an diesem Donnerstag in Peking hochrangige Verhandlungen. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic trifft Chinas Handelsminister Wang Wentao, um über Handelsungleichgewichte, Marktzugang und Exportbeschränkungen zu sprechen. Der Druck ist hoch: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben erst zu Wochenbeginn schärfere EU-Instrumente gegen Marktverzerrungen gefordert. Peking hingegen kritisiert den wachsenden europäischen Protektionismus.



Für deutsche Unternehmen könnte eine weitere Eskalation erhebliche Folgen haben. Das zeigen vorläufige Ergebnisse einer Geschäftsklimaumfrage der Deutschen Handelskammer in China, die dieser Zeitung vorliegen: 80 Prozent der befragten Firmen rechnen bei einer Verschärfung des Handelskonflikts mit Auswirkungen auf ihr China-Geschäft. Auch der wirtschaftliche Nutzen der vorgeschlagenen EU-Maßnahmen steht infrage: Ein führender Außenhandelsökonom bezweifelt, dass sie Europas Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs bringen – und sieht darin allenfalls einen Zeitgewinn.

Handelsstreit bedroht Geschäftschancen deutscher Firmen

33 Prozent der von der Handelskammer befragten Unternehmen rechnen bei einer weiteren Eskalation mit erheblichen Auswirkungen, weitere 47 Prozent mit moderaten. Nur 14 Prozent erwarten keine Folgen. Oliver Oehms, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Nordchina, erklärt auf Anfrage: „Eine Eskalation könnte für deutsche Unternehmen in China schwerwiegende Folgen haben. 80 Prozent rechnen mit Auswirkungen auf ihr China-Geschäft, falls die Verhandlungen zu keinem konkreten Ergebnis führen.“

Dabei steht mehr auf dem Spiel als das bisherige Geschäft deutscher Unternehmen in China. Viele kooperieren mit chinesischen Firmen und begleiten deren Expansion ins Ausland. Rund zwei Drittel seien bereits in deren Internationalisierung eingebunden, berichtet Oehms. Angesichts der Schwäche des chinesischen Binnenmarktes sei dies gegenwärtig die wichtigste Geschäftschance. „Ein möglicher Handelskonflikt würde diese Entwicklung eher erschweren als fördern“, sagt er.

Experte: Neue EU-Handelsinstrumente kaufen nur Zeit

Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) und Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft, beurteilt die Wirksamkeit der vorgeschlagenen EU-Instrumente zurückhaltend. Diese würden „nicht das Wachstum in die EU zurückbringen“, teilt er auf Anfrage mit. Die geplanten Instrumente könnten den industriellen Verfall nur dort aufhalten, wo ausländische Marktverzerrungen statt technologischer Rückstände die Ursache seien. „Damit wird bestenfalls Zeit gekauft.“

Wirtschaftsweiser Gabriel Felbermayr warnt: Neue EU-Handelsinstrumente können Europas industriellen Niedergang allenfalls bremsen. © Carsten Rehder/dpa

Felbermayr hält die Vorwürfe gegen Chinas Wirtschaftspolitik durchaus für begründet. Subventionen, Handelsbarrieren und eine unterbewertete Währung hätten zum Aufbau chinesischer Wettbewerbsvorteile beigetragen. Zugleich verweist er auf den riesigen Automarkt, Investitionen in Infrastruktur und Energieversorgung sowie leistungsfähige Universitäten. „Das Land hat in der Tat vieles richtig gemacht.“

Für Europa komme es deshalb auf die eigenen Reformen an. Felbermayr fordert einen vertieften Binnenmarkt, weniger unternehmensfeindliche Regulierung, günstigere Energie und weitere Freihandelsabkommen. Zusätzliche Handelsinstrumente allein könnten diese Aufgaben nicht ersetzen. Entscheidend sei, dass Europa seine Wettbewerbsfähigkeit aus eigener Kraft verbessere.

Deutsche Firmen gewinnen wertvolles Wissen aus China

Die Handelskammer sieht in der wirtschaftlichen Verflechtung auch einen Vorteil für Deutschland. „Deutsche Unternehmen in China gewinnen vor Ort zunehmend Wissen, das auch ihre Zentralen in Deutschland und deren Wettbewerbsfähigkeit stärken kann“, sagt Oehms. Die Politik solle solchen Austausch im gegenseitigen Interesse unterstützen. Statt allgemeiner Zölle und pauschaler Regeln befürworte die Kammer gezielte, auf einzelne Branchen zugeschnittene Maßnahmen.

Auch Felbermayr sieht Deutschland als verwundbar an, weil viele kritische Vorprodukte aus China stammen. Die Bedeutung Chinas als Absatzmarkt habe allerdings abgenommen: Deutsche Güterexporte dorthin hätten vor wenigen Jahren noch etwa drei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts entsprochen, zuletzt nur noch rund 1,5 Prozent. Zugleich sei China auf europäische Käufer angewiesen, weil andere Länder chinesische Importe bereits stärker begrenzten. „In Summe lässt sich sagen, dass ein eskalierender Handelskonflikt beiden Seiten schaden würde“, erklärt er.

Ökonom fordert: Europa muss eigene Probleme lösen

Trotz seiner Vorbehalte unterstützt Felbermayr zusätzliche handelspolitische Druckmittel. Bestehende Antidumping- und Antisubventionsinstrumente müssten konsequenter und schneller eingesetzt werden. Auch bei öffentlichen Aufträgen und Förderprogrammen könne Europa seine industriepolitischen Interessen besser verfolgen. Voraussetzung seien stichhaltige Begründungen, ein gezieltes Vorgehen und die Einhaltung der Regeln der Welthandelsorganisation (WTO).

Gerade weil beide Seiten wirtschaftlich voneinander abhängig seien, sieht Felbermayr Chancen für eine Verhandlungslösung. Voraussetzung bleibe jedoch, dass Europa seine eigenen wirtschaftlichen Probleme löse. „Internationaler Handel ist wichtig, die Marktverzerrungen durch China sind wichtig, aber noch immer hängt der eigene Wohlstand zum allergrößten Teil von der eigenen Produktivität ab. Die muss wieder wachsen.“

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