Kurz vor einem EU-Sondergipfel formiert sich Widerstand gegen die Finanzpläne der Gemeinschaft. Auch beim CO₂-Preis für Heizen und Tanken fordern mehrere Länder Änderungen.

Wenige Tage vor einem Sondergipfel der Europäischen Union wächst der Widerstand gegen den nächsten langfristigen EU-Haushalt. Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Österreich lehnen nach Angaben des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico den neuen Haushaltsentwurf für die Jahre 2028 bis 2034 ab. Dieser sieht ein Finanzvolumen von rund 1,78 Billionen Euro vor.



Bei einem Treffen der sogenannten Visegrád-Gruppe (V4) am Montag in Bratislava kündigten die vier mitteleuropäischen Mitgliedstaaten an, ihre Interessen bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen gemeinsam zu vertreten. An dem Treffen nahm auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker teil.



Alle fünf Regierungschefs seien sich einig, dass der vorliegende Entwurf nicht akzeptabel sei, da er grundlegende Fragen nicht berücksichtige, sagte Fico nach Angaben der slowakischen Nachrichtenagentur TASR. Er rechne mit zahlreichen weiteren Verhandlungsrunden.

EU-Haushalt: António Costa schlägt Kürzungen um 204 Milliarden Euro vor

EU-Ratspräsident António Costa hatte am Samstag einen überarbeiteten Vorschlag für den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen vorgestellt. Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf der Europäischen Kommission sieht dieser eine Verringerung des Haushaltsvolumens um zehn Prozent vor.



Wie aus der offiziellen Vorstellung des Haushaltsplans hervorgeht, entspricht dies einer Kürzung um 204 Milliarden Euro zu laufenden Preisen.



Costa begründete den Schritt mit dem Ziel, die finanziellen Belastungen für die Mitgliedstaaten zu begrenzen. Trotz der Kürzungen sollen die Mittel für Verteidigung gegenüber dem derzeitigen Finanzrahmen inflationsbereinigt um 232 Prozent steigen, die Ausgaben zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit um 120 Prozent.



Zur Finanzierung schlägt Costa zusätzliche Einnahmen vor, unter anderem aus den Umsätzen großer Unternehmen mit digitalen Dienstleistungen, Tabakprodukten und dem europäischen Emissionshandel. Zusammen mit bestehenden Einnahmequellen könnten diese jährlich rund 60 Milliarden Euro einbringen.

Visegrád-Staaten wollen Agrarhilfen und Regionalförderung sichern

Für Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei steht bei den Verhandlungen besonders viel auf dem Spiel. Die vier Länder profitieren erheblich von europäischen Fördermitteln.



Ein zentraler Streitpunkt ist die sogenannte Kohäsionspolitik. Über sie finanziert die EU beispielsweise den Ausbau der Infrastruktur und die wirtschaftliche Entwicklung strukturschwächerer Regionen. Ziel ist es, Wohlstandsunterschiede innerhalb der Gemeinschaft abzubauen.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico (l.) bei der Pressekonferenz der Visegrád-Gruppe am 23. November 2026 in Bratislava. © Robert Nemeti/imago

Auch bei der Agrarförderung verlangen die Regierungschefs Änderungen. Fico sprach sich gegen eine verpflichtende Obergrenze für Subventionen großer landwirtschaftlicher Betriebe von rund 100.000 Euro aus. Gerade in den mitteleuropäischen Ländern gebe es viele solcher Betriebe.



Die EU-Kommission plant zudem, bislang getrennte Förderbereiche wie Landwirtschaft und Regionalentwicklung künftig in nationalen und regionalen Partnerschaftsplänen zusammenzuführen. Details dazu finden sich in den Vorschlägen für den langfristigen EU-Haushalt.



Österreich verfolgt als Nettozahler hingegen teilweise andere finanzielle Interessen. Die Regierung in Wien drängt nach Angaben des Polnischen Rundfunks auf Einsparungen.

Heizen und Tanken: Vier EU-Länder wollen neuen CO₂-Preis verschieben

Über den Haushalt hinaus verständigten sich die Visegrád-Staaten auf eine gemeinsame Initiative gegen die Einführung des erweiterten europäischen Emissionshandels (ETS 2).



Das neue System soll den CO₂-Ausstoß beim Heizen von Gebäuden und im Straßenverkehr verteuern und damit Anreize für klimafreundlichere Technologien schaffen. Die Anbieter fossiler Brennstoffe müssen dafür Emissionszertifikate erwerben. Die zusätzlichen Kosten können sie an die Verbraucher weitergeben.



Die Einführung des Systems wurde bereits von 2027 auf 2028 verschoben, wie aus Angaben der EU-Kommission hervorgeht.

Nun wollen die vier Länder einen weiteren Aufschub bis mindestens 2030 erreichen. Dazu vereinbarten die Regierungschefs nach Angaben der polnischen Regierung ein gemeinsames Schreiben an die EU-Spitze.



Polens Ministerpräsident Donald Tusk erklärte, er werde keinen EU-Haushalt akzeptieren, der höhere Energiepreise, erhebliche soziale Belastungen oder eine Schwächung der Verteidigungsfähigkeit Polens und anderer Länder an der Nato-Ostflanke zur Folge hätte.

Ukraine-Hilfen sorgen für Differenzen zwischen Polen und Ungarn

Bei der Finanzierung der Ukraine gehen die Positionen innerhalb der Visegrád-Gruppe hingegen auseinander. Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar sprach sich dagegen aus, die Ukraine-Hilfen fest im siebenjährigen EU-Haushalt zu verankern. Finanzielle Unterstützung dürfe nicht zur Pflicht für sämtliche Mitgliedstaaten werden, sagte Magyar laut Euronews.



Tusk warb dagegen ausdrücklich für eine Fortsetzung der europäischen Unterstützung der Ukraine. Diese liege auch im Sicherheitsinteresse Polens und der übrigen europäischen Staaten. Eine Finanzierung der Hilfen durch neue gemeinsame Schulden der EU sieht allerdings auch Tusk kritisch.

EU-Sondergipfel: Alle 27 Mitgliedstaaten müssen zustimmen

Bereits am Donnerstag und Freitag wollen die Staats- und Regierungschefs bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel über Costas Haushaltsentwurf beraten. Angestrebt wird eine politische Einigung bis Ende des Jahres.



Der Widerstand der fünf Länder hat erhebliches Gewicht. Für die Verabschiedung des mehrjährigen Finanzrahmens ist Einstimmigkeit im Rat der Europäischen Union erforderlich. Damit kann bereits ein einzelner Mitgliedstaat die Verabschiedung des Haushalts verhindern. Zudem muss das Europäische Parlament zustimmen.

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