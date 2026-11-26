Wer zahlt künftig für die Ukraine? Darüber streiten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar beim EU-Sondergipfel in Brüssel, der an diesem Donnerstag beginnt und bis Freitag dauert.



Merz will, dass ab 2028 alle 27 EU-Länder mitzahlen, auch Ungarn. In seiner Erklärung vom 21. November hat er die gemeinsame Finanzierung als Anforderung an den nächsten EU-Haushalt formuliert. Falls sich nicht alle Länder dazu verpflichten, hat er laut Associated Press in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa damit gedroht, eine Einigung über den fast zwei Billionen Euro schweren EU-Haushalt aufzuhalten. Magyar hat vor dem Gipfel darauf bestanden, über die Ukraine-Hilfe getrennt vom EU-Haushalt zu verhandeln.

Merz will mehr Ukraine-Hilfen – sonst drohen Bauern Kürzungen

Ohne Deutschlands Zustimmung kann die EU den neuen Siebenjahreshaushalt nicht beschließen. Laut Artikel 312 des EU-Vertrags muss der Rat den Finanzrahmen einstimmig verabschieden. Auch das Europäische Parlament muss zustimmen. Solange die Einigung aussteht, bleibt offen, wie viel Geld die EU ab 2028 etwa für Landwirtschaft, Regionalförderung und Verteidigung einplanen kann.

Im September hatten Deutschland und fünf weitere Staaten noch gedroht, dem Finanzrahmen nicht zuzustimmen, wenn die geplanten Ausgaben nicht um Hunderte Milliarden Euro sinken. Bauern und strukturschwächere Regionen könnten von den Kürzungen direkt betroffen sein. Budapest will dagegen die EU-Förderung für Landwirtschaft und strukturschwächere Regionen vor Kürzungen schützen.

Merz will bei der Ukraine-Hilfe keine neue Ausnahme für Ungarn

Beim EU-Gipfel am 18. Dezember 2025 in Brüssel hatten sich 24 EU-Staaten auf einen Ukraine-Kredit über 90 Milliarden Euro geeinigt. Ungarn, Tschechien und die Slowakei hatten sich daran finanziell nicht beteiligt. Die EU hatte für den Kredit Geld am Kapitalmarkt aufgenommen und ihn über ihren Haushalt abgesichert. Laut dem Beschluss des Europäischen Rates vom Dezember 2025 sollte diese Absicherung für die drei Länder keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen auslösen.

Merz hat am 10. November bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Magyar in Berlin erklärt, dass er dieses Modell für die kommenden Jahre nicht fortsetzen will. „Wir müssen die Ukrainepolitik vollständig im europäischen Haushalt abbilden“, hat der Kanzler gesagt. Er hat darauf verwiesen, dass Deutschland sowohl zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine gehört als auch der größte Beitragszahler im EU-Haushalt ist.

Magyar hat auf derselben Pressekonferenz auf das hohe Haushaltsdefizit verwiesen, das seine Regierung übernommen habe. Ungarn könne für die Ukraine-Hilfe keine Anleihen in Milliardenhöhe aufnehmen. Zugleich hat er zugesagt, die humanitäre Hilfe fortzusetzen. Gegen die Verknüpfung mit dem Siebenjahreshaushalt hat er eingewandt, dass es dort auch um Geld für Landwirte, Studierende und kleinere Unternehmen in der EU gehe.

EU-Ratspräsident António Costa hat bei der Vorstellung seines Entwurfs am 21. November erklärt, dass er für den EU-Haushalt 2028 bis 2034 rund 204 Milliarden Euro weniger einplant als die EU-Kommission in ihrem ursprünglichen Vorschlag. Das entspricht laut Costa einer Kürzung um rund zehn Prozent.

EU berät über bis zu 45 Milliarden Euro für die Ukraine im Jahr 2027

Deutschland und fünf weitere Nettozahler hatten Einsparungen von 400 Milliarden Euro gefordert. Merz hat Costas Vorschlag in seiner Erklärung vom 21. November zudem als ersten Schritt bezeichnet. Das Gesamtvolumen hält er weiter für zu hoch. Innerhalb des Etats will er mehr Gewicht auf Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit legen.

Für Kiew steht beim Gipfel auch Geld zur Debatte, das schon vor Beginn des neuen EU-Haushalts gebraucht wird. Die EU-Kommission hat am 18. November vorgeschlagen, der Ukraine 2027 bis zu 45 Milliarden Euro zusätzlich bereitzustellen. Damit will sie einen Teil der Finanzierungslücke schließen, die sie für das kommende Jahr auf rund 70 Milliarden Euro schätzt.



Beim Streit um den Haushalt ab 2028 ist für einen Kompromiss mit Budapest entscheidend, welche Hilfe Berlin als Beitrag gelten lässt. Ob Merz auch humanitäre Hilfe ausreichen ließe, geht aus seiner öffentlichen Erklärung bislang nicht hervor.

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