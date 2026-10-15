EU-Haushalt: Merz wollte mehr für Rüstung – jetzt kürzt Irland genau dort

Deutschland soll künftig über 60 statt gut 40 Milliarden Euro zahlen – und Irland schont Agrargelder, während es bei Merz’ Prioritäten kürzt.

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Bundeskanzler Friedrich Merz gibt am Mittwoch in Berlin vor dem EU-Gipfel eine Regierungserklärung ab.

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Beim EU-Gipfel in Brüssel prallen an diesem Donnerstag die Vorstellungen über den nächsten EU-Haushalt aufeinander. Deutschland lehnt den irischen Kompromiss weiter ab, obwohl Dublin das Gesamtvolumen bereits deutlich gekürzt hat. Der Grund: Ausgerechnet bei Verteidigung, Forschung und Wettbewerbsfähigkeit setzt Irland den Rotstift stärker an.



Die Bundesregierung wollte den nächsten EU-Haushalt deutlich kleiner machen – aber nicht überall. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und fünf verbündete Staaten hatten gefordert, klassische Ausgaben für Landwirtschaft und Regionalförderung stärker zu kürzen und zugleich mehr Geld für Verteidigung, Forschung und Wettbewerbsfähigkeit bereitzustellen.

Irland kürzt bei Forschung, Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit

Besonders deutlich fällt der Unterschied bei den Prioritäten aus. Die irische Vorlage kürzt die Mittel für Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit gegenüber dem Kommissionsvorschlag um rund 13 Prozent. Bei Agrar- und Regionalmitteln sollen es dagegen nur etwa drei Prozent weniger sein.

Wichtig ist dabei: Irland streicht nicht bei den heutigen Verteidigungsausgaben der EU. Es geht um die zusätzlichen Mittel, die ab 2028 im neuen Siebenjahreshaushalt vorgesehen waren. Die Kommission wollte den Bereich Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und strategische Technologien massiv ausbauen. Ihr ursprünglicher Vorschlag sah dafür rund 409 Milliarden Euro vor.

EU-Haushalt: Merz will sparen – Macron schützt die Landwirtschaft

Neben Deutschland hatten sich Ende September auch die Niederlande, Schweden, Dänemark, Österreich und Finnland gegen den fast zwei Billionen Euro schweren Kommissionsentwurf gestellt. Die sechs Staaten verlangten Kürzungen um Hunderte Milliarden Euro und drohten andernfalls mit einer Blockade.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Emmanuel Macron im Juli hatte Merz verlangt, der neue EU-Finanzrahmen müsse „tragfähig“ sein. Frankreichs Präsident setzte im selben Auftritt einen anderen Akzent: Auch die Landwirtschaft müsse geschützt werden, während zugleich mehr Geld für Verteidigung, Digitales und Raumfahrt nötig sei. Zur Landwirtschaft äußerte sich Merz nicht.

Dass Agrarkürzungen für Merz auch innenpolitisch heikel sind, zeigte sich dabei Ende September. Rund 40 Agrar- und Forstverbände forderten ihn in einem offenen Brief auf, die Landwirtschaft stärker zu entlasten; die ländlichen Räume dürften „nicht ins Hintertreffen geraten“.

Bauern und Regionen werden nun stärker geschont

Genau an dieser Verteilung stößt sich Deutschland. Reuters zufolge senkt die irische Vorlage zwar das Gesamtvolumen, schützt Agrarsubventionen aber vergleichsweise stark und kürzt stärker bei Forschung, Klima und Energieinfrastruktur.

Hinter diesem Kompromiss steckt der alte Konflikt im EU-Haushalt. Eine Gruppe vor allem süd- und osteuropäischer Staaten will Landwirtschaft und Regionalförderung möglichst wenig antasten. Auf der anderen Seite wollen Deutschland, Schweden und die Niederlande als Nettozahler den Gesamtetat stärker begrenzen und zugleich mehr Geld in Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit verschieben. Schweden kündigte am Donnerstag bereits an, den irischen Vorschlag abzulehnen.

Deutschland soll trotzdem deutlich mehr zahlen

Für Deutschland bleibt der Konflikt doppelt unangenehm. Trotz der irischen Kürzungen würde der deutsche Beitrag nach Angaben aus Regierungskreisen von derzeit etwas mehr als 40 Milliarden Euro auf mehr als 60 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Gleichzeitig würde der Kompromiss jene Bereiche stärker beschneiden, die Berlin politisch ausbauen wollte.



Ein Durchbruch gilt derzeit als unwahrscheinlich. Der Finanzrahmen muss von allen 27 Mitgliedstaaten einstimmig beschlossen werden.

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