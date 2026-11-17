Die EU braucht ab Januar Ersatz für russisches LNG. Deutsche Importeure verhandeln mit Algerien. Doch wie viel zusätzliches Gas kann das Land im Winter liefern?

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Algerien hat seine LNG-Lieferungen in die EU im Oktober gegenüber dem Vormonat mehr als verdoppelt.

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In wenigen Wochen muss die EU ohne russisches Flüssigerdgas (LNG) auskommen. Ab dem 1. Januar 2027 greift das Importverbot auch für die bislang ausgenommenen langfristigen Lieferverträge. Mitten im Winter brauchen Europas Gasimporteure deshalb Ersatz.



Dabei rückt Algerien als Lieferant stärker in den Blick. Deutsche Gasimporteure verhandeln bereits mit dem nordafrikanischen Land, wie das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigt.



Im Oktober lag Algerien laut einer Auswertung der Energieplattform Attaqa erstmals knapp vor Russland und war damit hinter den USA zweitgrößter LNG-Lieferant der EU. Algerien lieferte demnach 706.000 Tonnen Flüssigerdgas, 117 Prozent mehr als im September. Russlands Lieferungen sanken dagegen um zehn Prozent auf rund 700.000 Tonnen.

Ana Maria Jaller-Makarewicz, Energieanalystin beim US-Institut für Energiewirtschaft und Finanzanalyse (IEEFA), dämpft jedoch die Hoffnung auf langfristigen Ersatz. „Ein Anstieg in einem einzigen Monat reicht nicht aus, um eine dauerhafte Veränderung des Angebots festzustellen“, sagt sie.

Algeriens LNG-Anstieg folgt auf schwachen September

Gegenüber dem Vorjahresmonat fällt Algeriens Zuwachs wesentlich kleiner aus. Die Lieferungen lagen laut Attaqa nur fünf Prozent über dem Oktoberwert von 2025. Mit Abstand größter LNG-Lieferant der EU blieben die USA mit 5,98 Millionen Tonnen und einem Anteil von fast 70 Prozent.

Der ausgewiesene Vorsprung Algeriens ist klein und hängt von der Datengrundlage ab. Die Umweltorganisation Urgewald beziffert allein die Oktoberlieferungen aus dem russischen Yamal-Projekt anhand von Kpler-Daten auf 706.000 Tonnen. Das entspricht nahezu der gesamten algerischen Menge bei Attaqa. Das BMWE kann den Rangwechsel nicht bestätigen. Ihm lägen „keine aktuellen Zahlen für andere EU-Länder vor“, erklärt ein Sprecher.

Jaller-Makarewicz hat auch die Pipelineimporte betrachtet. Zusammengenommen habe die EU im Oktober rund 3,3 Milliarden Kubikmeter Gas aus Algerien bezogen, 52 Prozent mehr als im September. Damit lag die Menge aber noch 13 Prozent unter dem Niveau vom Mai. Die LNG-Einfuhren seien auf ähnliche Werte wie im Mai zurückgekehrt. Einzelne Tankerladungen könnten Monatsvergleiche deutlich beeinflussen.

„Der Anstieg im Oktober sieht eher nach einer Erholung vom niedrigen Septemberniveau als nach einem Beleg für eine anhaltende Zunahme des algerischen Angebots aus“, erklärt die Analystin auf Anfrage. Höhere Lieferungen an die EU könnten zudem darauf zurückgehen, dass Algerien Ladungen aus anderen Märkten wie der Türkei oder Großbritannien umleite.

Eigenbedarf und alte Gasfelder begrenzen Algeriens Exporte

Für den kommenden Winter hält Jaller-Makarewicz gewisse Zusatzmengen für möglich. Aus dem Oktoberanstieg lasse sich jedoch nicht ableiten, wie viel Algerien dauerhaft zusätzlich liefern könne. Entscheidend sei, was nach der Deckung des eigenen Verbrauchs und bestehender Lieferverpflichtungen für den Export übrig bleibe.

„Steigender Inlandsverbrauch, alternde Gasfelder und Wartungsbedarf bei Förder- und Verflüssigungsanlagen können die für den Export verfügbaren Mengen begrenzen.“ Auch Verpflichtungen gegenüber Pipelinekunden könnten einschränken, wie viel Gas als LNG ausgeführt werden könne.

Algerien könne grundsätzlich beide Lieferwege gleichzeitig ausbauen, sofern mehr Exportgas verfügbar werde. Im Oktober seien sowohl die Pipeline- als auch die LNG-Lieferungen gestiegen. Ohne höhere Förderung oder sinkenden Eigenverbrauch seien dauerhaften Zuwächsen jedoch Grenzen gesetzt. Außerdem bestimmten die Verträge, welche Mengen zwischen Kunden und Lieferwegen verschoben werden könnten.

Zu möglichen deutschen Abschlüssen teilt das BMWE mit: „Deutsche Gasimporteure sprechen mit algerischen Gaslieferanten.“ Über geschäftliche Details sei die Bundesregierung nicht informiert. Konkrete Mengen oder Liefertermine nennt das Ministerium nicht.

Russlands Yamal-LNG-Anlage: Ab Januar 2027 verbietet die EU auch die Einfuhr aus bislang ausgenommenen Langfristverträgen. Europas Gasimporteure brauchen Ersatz. © Novatek

EU-Verbot für russisches LNG: Deutscher Gasverband sieht „keinen Versorgungsbruch“

Für die deutsche Versorgung verweist ein Sprecher des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft auf die breiter aufgestellte Beschaffung der großen Importeure. Über deutsche LNG-Terminals werde kein russisches LNG angelandet.

„Für den deutschen Markt bedeutet das Ende der russischen LNG-Lieferungen keinen Versorgungsbruch“, erklärt er. Zu einzelnen Verträgen, laufenden Verhandlungen oder dem kurzfristigen Beschaffungsbedarf der Unternehmen lägen dem Verband allerdings „keine belastbaren Informationen“ vor.

Das BMWE verweist seinerseits auf die Einbindung Deutschlands in das europäische Gasnetz, die Pipelineverbindungen nach Norwegen und die LNG-Terminals. Zu den Folgen zusätzlicher LNG-Käufe anderer EU-Staaten erklärt der Ministeriumssprecher: „Auf die deutsche Gasversorgung hat das keinen direkten Einfluss, da Deutschland kein russisches Gas bezieht.“

Der Wettbewerb mit Asien entscheidet über die Preise

Bei der Beschaffung zusätzlicher Mengen erwartet Jaller-Makarewicz eine zentrale Rolle der USA. Auch andere Länder könnten zusätzliche Mengen liefern. Wie viel, hänge davon ab, wie viel Gas sie produzieren und welche Mengen bereits vertraglich gebunden seien. Europa werde dabei mit asiatischen Käufern um flexibel verfügbare LNG-Ladungen konkurrieren.

Eine hohe Nachfrage in beiden Regionen könne die Preise besonders bei Kälte nach oben treiben. „Ein milder Winter würde diesen Druck mindern, aber auf mildes Wetter zu setzen, ist keine Versorgungsstrategie“, sagt sie.

Der Gasverband blickt hingegen weiter voraus. „Das weltweite LNG-Angebot wird in den kommenden Jahren deutlich wachsen“, erklärt sein Sprecher. Das stärke den Wettbewerb und verbessere die Voraussetzungen für eine sichere und wirtschaftlichere Gasversorgung.



Für den Winter sieht Jaller-Makarewicz vor allem beim Verbrauch einen Hebel: Eine geringere Nachfrage senke Importbedarf und Preisrisiken. Algerien könne die Versorgung breiter aufstellen, russisches Gas aber nicht mengenmäßig ersetzen.

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