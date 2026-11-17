Die EU-Kommission blickt deutlich optimistischer auf die deutsche Wirtschaft. Exporte und Konsum treiben die Erholung – trotz hoher Inflation infolge des Iran-Kriegs.

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Die EU-Kommission rechnet für Deutschland in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Herbstprognose der Brüsseler Behörde hervor. Im Frühjahr hatte die Kommission für 2026 noch ein Wachstum von 0,6 Prozent erwartet.

Als Gründe für die verbesserten Aussichten nannte die Kommission eine stabile Konsumnachfrage sowie einen kräftigen Wiederanstieg der Ausfuhren. Das Exportwachstum werde auch im kommenden Jahr ein „wichtiger Treiber der wirtschaftlichen Aktivität“ bleiben, hieß es.

Für 2027 geht die Kommission von einem Wachstum der deutschen Wirtschaft um 1,0 Prozent aus. Getragen werde die Entwicklung unter anderem von Ausfuhren im Zusammenhang mit dem KI-Boom sowie von höheren Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben, die über das Sondervermögen finanziert werden. Bis 2028 dürften die Exporte nach Einschätzung der Kommission jedoch ebenso nachlassen wie die Impulse aus dem Sondervermögen. Für dieses Jahr erwartet Brüssel nur noch ein Wachstum von 0,7 Prozent.

Auch für Euroraum bessere Aussichten

Für den gesamten Euroraum hob die Kommission ihre Wachstumsprognose von 0,9 auf 1,2 Prozent an. Für 2027 wurde die Vorhersage von 1,2 auf 1,4 Prozent angehoben.

Zugleich geht die Behörde von einer weiter hohen Teuerung aus. Die Gesamtinflation im Euroraum dürfte bis Ende des laufenden Jahres 3,2 Prozent erreichen, nach zuvor prognostizierten 3,0 Prozent. Für 2027 sagt die Kommission eine durchschnittliche Inflation von 3,1 Prozent voraus. Im Mai war sie noch von 2,3 Prozent ausgegangen.

Die hohe Inflation und eine allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit könnten den privaten Konsum nach Einschätzung der Kommission bremsen. Investitionen würden zudem durch die hohen Zinsen erschwert. (mit AFP)

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