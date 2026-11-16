Die Europäische Union bereitet nach den Hackerangriffen auf Kühlsysteme in Supermärkten neue Sanktionen gegen den Iran vor. Das berichtete am Montag die dpa. Die jüngsten Cyberattacken hätten gezeigt, dass europäische Länder nicht außerhalb der Reichweite Teherans lägen, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nach einem Treffen der Außenminister in Brüssel. Man arbeite an weiteren Strafmaßnahmen.



Frankreich dringt nach Angaben des Nachrichtenportals Politico darauf, die Sanktionen bereits im kommenden Monat zu verhängen. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot kündigte demnach am Rande des Treffens in Brüssel an, seinen Amtskollegen Beweise für eine Verantwortung des Iran vorzulegen.

Verdorbene Ware und Brände in Supermärkten

Bei den Angriffen hatten Unbekannte die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen von Supermärkten und Lebensmittelbetrieben aus der Ferne hochgesetzt, sodass Ware unbrauchbar wurde. Betroffen waren neben Frankreich auch Deutschland, Belgien und Schweden.



Laut der französischen Tageszeitung Le Monde richtete sich der Angriff in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober gegen die Kühlsysteme von 700 Supermärkten in Frankreich und löste rund 20 Brände aus. Belgien, das ebenfalls betroffen war, erklärte nach Le Monde-Angaben, es gebe „ernsthafte Hinweise“ auf eine „mögliche“ Beteiligung des Iran.

Frankreich beschuldigt Revolutionsgarden

Frankreich hatte vergangene Woche die iranischen Revolutionsgarden für die Attacken verantwortlich gemacht. Laut Politico und Le Monde steht konkret die Einheit Shahid Kaveh im Verdacht, die offensive Cyberoperationen durchführt und dem Cyberkommando der Revolutionsgarden untersteht. Die Pariser Staatsanwaltschaft verwies laut Le Monde in einer Mitteilung vom 9. November auf den „charakteristischen Modus Operandi dieser Einheit, die Verwendung von Persisch und IP-Adressen, die mit Terminals im Iran verbunden sind“.

Barrot sprach laut dpa von einem Angriff bislang ungekannten Ausmaßes und ungekannter Aggressivität. „Es handelt sich um den ersten großangelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet, und er stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Interessen der Nation und die Sicherheit der Französinnen und Franzosen dar“, sagte Barrot. Nach Informationen von Le Monde halfen bei der Identifizierung der Angreifer auch der britische Nachrichtendienst GCHQ, Deutschland, die EU-Kommission sowie israelische Geheimdienste.

Teheran weist Vorwürfe zurück

Die geplanten EU-Sanktionen sollen laut Kallas bestehende Maßnahmen ergänzen, die bereits das iranische Atomprogramm, schwere Menschenrechtsverletzungen sowie Einschränkungen der Freiheit der Schifffahrt betreffen. Gegen wen sich die neuen Maßnahmen konkret richten sollen, ließ sie zunächst offen.

Der Iran wies die Anschuldigungen zurück. In einer Erklärung des Außenministeriums in Teheran hieß es, die Vorwürfe seien ein „verantwortungsloser und lächerlicher Schritt“, der das Ansehen des Landes beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören solle. Der iranische Botschafter in Paris, Mohammad Amin Nejad, sagte laut Le Monde dem Sender LCI: „Wir hegen keine Feindseligkeit gegenüber Frankreich oder der französischen Nation.“

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