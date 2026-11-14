Gegen hohe Preise, Sozialabbau und Aufrüstung – wie Brüssel Europas Protestwelle mitverschuldet hat

Es kommt nicht alle Tage vor, dass die Führungsspitze der Europäischen Union einen Aufstand in Europa feiert. Schließlich setzt die EU auf Kontinuität und Stabilität, Unruhen und Revolten stören da nur.



Doch am 23. Oktober war es so weit: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa sind nach Budapest gereist, um den 70. Jahrestag des ungarischen Volksaufstands zu begehen.



„Damals blickten Europa und die ganze Welt nach Ungarn – nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal – und fanden in diesen Bildern Hoffnung“, sagte von der Leyen in einer Ansprache vor der Nationalversammlung.

Ihr Lob galt nicht nur dem Aufstand gegen den Kommunismus, sondern auch dem Widerstand gegen den früheren ungarischen Regierungschef Viktor Orbán, der sich mit der EU angelegt hatte und im Frühjahr abgewählt worden war.



Wenn das Volk aufbegehrt, dann kann es siegen – so die frohe Botschaft aus Budapest. Dummerweise ging dabei völlig unter, dass wir gerade wieder eine Art Volksaufstand erleben – zwar nicht in Ungarn, aber im Rest der EU.

Europas Jugend geht auf die Straße

Frankreich, Italien, Spanien und Belgien, zuletzt auch Deutschland und Österreich: Überall gehen Schüler, Studenten und Gewerkschafter auf die Straße, um gegen Sozialabbau und hohe Lebenshaltungskosten zu protestieren.



Doch obwohl die Kundgebungen größer werden und teilweise in Gewalt umschlagen, haben von der Leyen und Costa die Protestwelle ignoriert. Nicht einmal das Europaparlament hielt es für nötig, die Forderungen aufzugreifen.



Dabei ist die EU nicht ganz unschuldig an den Problemen, gegen die Europas Jugend auf die Barrikaden geht. Wenn es um die Aufrüstung und Militarisierung geht, trägt die EU-Spitze sogar eine gehörige Portion Mitschuld.

Auch in Berlin gehen Menschen gegen Aufrüstung, Sozialabbau und hohe Lebenshaltungskosten auf die Straße. Zur Kundgebung am Brandenburger Tor rief ende Oktober die Initiative „Gen Z regelt“ auf. © Jens Schicke/imago

Brüssels Rolle bei Aufrüstung, Wohnungsnot und Energiepreisen

Schließlich war es von der Leyen, die 2025 die „Wiederbewaffnung“ ausgerufen und milliardenschwere Rüstungsprogramme aufgelegt hat. Dagegen – und gegen die Wehrpflicht – gibt es nun Proteste in Berlin und Rom.



Von der Leyen hat sich auch jahrelang dagegen gesträubt, etwas gegen die Wohnungsnot zu tun. Als sie schließlich ein EU-Gesetz vorlegte, ging es um Airbnb und Ferienwohnungen - Schülern und Studenten hilft das herzlich wenig.



Durch Untätigkeit glänzt die CDU-Politikerin auch, wenn es um die steigenden Energiepreise geht. Wegen des Irankriegs habe sich die Energierechnung der Europäer um 127 Milliarden Euro verteuert, klagt sie - geschehen ist nichts.



Dabei müsste man doch auch in Brüssel langsam begreifen, dass die exorbitanten Tank- und Heizkosten eine soziale und wirtschaftliche Zeitbombe sind, die man dringend entschärfen müsste. Ein Blick nach Washington genügt.

Was die US-Midterms für Brüssel zeigen

US-Präsident Donald Trump wurde bei den Midterm-Wahlen wegen der Energiepreisexplosion brutal abgestraft. Sogar republikanische Wähler wenden sich von ihrem einstigen Idol ab.



In Europa ist die Stimmung nicht weniger explosiv. Und auch in der EU ist bald Midterm - im Januar endet die erste Halbzeit der 2024 begonnenen fünfjährigen Legislatur des Europaparlaments und der Kommission.

Doch anders als in den USA gibt es in Europa keine Halbzeit-Wahlen, bei denen die Wähler ihren Frust abladen könnten. Selbst nationale Wahlen, wie sie in Spanien anstehen, ändern nichts an der Arbeit der EU.



Und so wird sich die Unzufriedenheit mit den steigenden Lebenshaltungskosten, dem schleichenden Sozialabbau und der sündhaft teuren Aufrüstung weiter auf der Straße entladen. Die soziale Revolte ist längst nicht vorbei.



Sie könnte sogar noch stärker werden - und sich auch gegen die EU und ihre Führung wenden. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben - eine deutsche Politikerin wie von der Leyen sollte dies doch eigentlich wissen.

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