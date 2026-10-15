„Warnung vor europäischem Autoritarismus“: EU hält an Sanktionen gegen Dogru fest

Der Berliner Journalist Hüseyin Dogru bleibt nach eigenen Angaben auf der EU-Sanktionsliste. Brüssel habe eine Aufhebung abgelehnt – für ihn eine „Warnung an alle“.

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Bleibt auf der Sanktionsliste der EU: der Berliner Journalist Hüseyin Dogru.

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Der Berliner Journalist Hüseyin Dogru bleibt nach eigenen Angaben auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Auf der Plattform X schrieb er am Donnerstag, der Rat der EU habe ihm ein Schreiben mit der Entscheidung zugestellt, die Maßnahmen gegen ihn nicht aufzuheben.

Das bedeute „mindestens ein weiteres Jahr unter Sanktionen“. Die darin genannten Gründe, so Dogru, sollten „für jeden eine Warnung sein, wohin sich der europäische Autoritarismus entwickelt“.

Den Wortlaut des Schreibens veröffentlichte Dogru in dem Post zunächst nicht. Seine Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen; ob der Rat die Entscheidung gesondert publik macht, war offen.

Seit mehr als einem Jahr von der EU sanktioniert

Dogru, in Deutschland geborener Journalist und Gründer des Videoportals „Red“, steht seit dem 20. Mai 2025 auf der EU-Sanktionsliste, aufgenommen im Rahmen des 17. Russland-Sanktionspakets. Brüssel wirft ihm vor, mit seiner propalästinensischen Berichterstattung „ethnische, politische und religiöse Zwietracht“ zu schüren und so „destabilisierende Aktivitäten Russlands“ zu unterstützen.

Zustimmung wird geprüft...

Öffentliche Belege für eine Verbindung nach Moskau hat die EU bislang nicht vorgelegt. Dogru bestreitet die Vorwürfe. Er räumt ein, früher für das von Ruptly finanzierte Format Redfish gearbeitet, die Zusammenarbeit aber nach Beginn des Ukraine-Kriegs beendet zu haben.

Die Folgen der Listung sind drastisch: eingefrorene Konten, Reiseverbot, faktisches Arbeitsverbot. Die Bundesbank gab ihm 506 Euro im Monat frei – zeitweise blockierte seine Bank selbst diesen Betrag.

Spenden, auch Lebensmittel, gelten als Sanktionsumgehung. Betroffen ist die Familie mit drei kleinen Kindern; das Konto der Ehefrau wurde erst nach einem Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts Köln wieder freigegeben.

Es ist nicht die erste Absage aus Brüssel. Bereits am 3. September 2025 hatte Dogru auf X mitgeteilt, der Rat habe den Einspruch seiner Anwälte abgelehnt. Er veröffentlichte damals das „Beweispaket“, das nach seiner Darstellung lediglich aus einigen Tweets seines persönlichen Accounts und von Red Media bestand.

Wagenknecht und Gysi setzen sich für Dogru ein

Wie der Rat grundsätzlich argumentiert, ist aus Unterlagen bekannt, die die Berliner Zeitung einsehen konnte. Eine Antwort an Dogrus Anwälte sowie ein Schriftsatz im Verfahren vor dem Gericht der EU (T-429/25). Darin erklärt der Rat, er sei „nicht verpflichtet, aktuelle Verbindungen zur Regierung der Russischen Föderation nachzuweisen“.

Es genüge, wenn eine Person als „verantwortlich für, beteiligt an oder unterstützend für Handlungen oder Politiken“ gelte, die Russland zugeschrieben würden – auch indirekt.

Der Rat stützt sich auf eine Definition des Auswärtigen Dienstes, wonach „Foreign Information Manipulation and Interference“ ein „überwiegend nicht rechtswidriges Verhaltensmuster“ sei.

Die EU könne „alle öffentlich verfügbaren Quellen“ heranziehen und müsse weder Ermittlungen noch Gerichtsverfahren abwarten. Sanktionen seien präventiv, nicht strafrechtlich; die Unschuldsvermutung stehe ihnen nicht entgegen. Die Pressefreiheit sei nicht direkt berührt, da es nur um Reiseverbote und Vermögenssperren gehe, so die Brüsseler Lesart.

Die frühere EuGH-Richterin Ninon Colneric und die Völkerrechtlerin Alina Miron sprechen in einem im Europaparlament vorgestellten Gutachten von einem „zivilrechtlichen Tod“ und warnen im Fall Dogru vor einem Abschreckungseffekt auf Journalisten.

Anwalt Alexander Gorski betont, es gebe „weder eine Anklage noch den Vorwurf einer konkreten Straftat“. Mehr als 8000 Menschen unterzeichneten eine Petition, darunter Sahra Wagenknecht, Gregor Gysi und Dieter Hallervorden.

Die Verdi-Basis in Berlin-Brandenburg forderte ihre Gewerkschaftsspitze mehrheitlich auf, sich für die Aufhebung einzusetzen. Mit dem Schweizer Ex-Militär Jacques Baud traf es inzwischen einen weiteren Publizisten.

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