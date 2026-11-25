Die EU-Kommission will EU-Bürgern Posten in Leitungsgremien russischer Unternehmen verbieten. Das neue Sanktionspaket benötigt die Zustimmung aller 27 EU-Staaten.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Altkanzler Gerhard Schröder mit seiner Ehefrau So-yeon Schröder-Kim beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Bremen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) könnte durch neue EU-Sanktionen seinen Posten bei der russischen Supermarktkette Hyperglobus verlieren. Die EU-Kommission will den Bürgern der Europäischen Union künftig verbieten, Posten in den Leitungsgremien russischer Unternehmen zu übernehmen oder zu behalten.

Der Vorschlag ist Teil des 22. Sanktionspakets gegen Russland, das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag vorgestellt hat. Die Botschafter der 27 EU-Mitgliedstaaten sollen an diesem Mittwoch erstmals darüber beraten, berichtete das Wirtschaftsportal bne IntelliNews. Das Paket kann nur einstimmig beschlossen werden.



Sollte das Verbot kommen, wäre davon auch Schröder betroffen, der dem Aufsichtsgremium des russischen Handelsunternehmens seit Ende September angehört.



Hyperglobus ging 2025 aus dem Russlandgeschäft der deutschen Globus Holding hervor. Das inzwischen rechtlich eigenständige Unternehmen betreibt mehr als 20 Supermärkte in Russland, die weiterhin unter der Marke Globus firmieren, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Rund 60 Banken sollen von Swift ausgeschlossen werden

Das Sanktionspaket sieht außerdem vor, rund 60 russische Banken vom internationalen Bankennetzwerk Swift auszuschließen. Über Swift tauschen Geldinstitute weltweit Informationen für Überweisungen und andere Finanzgeschäfte aus. Ein Ausschluss erschwert Banken damit insbesondere den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, wie die Deutsche Bundesbank erläutert.



Die Kommission will zudem gegen Netzwerke für den Zahlungsverkehr und Kryptowährungsdienste vorgehen, die Russland bei der Umgehung von Sanktionen helfen. Dabei nimmt sie auch Unternehmen in Drittstaaten ins Visier.

With this package, we are increasing the pressure.We are striking harder at Russia’s ways to finance its war, by targeting its banks and crypto platforms.We are further isolating Russia. We are shutting the door to its participation to European sports and cultural events.We are tightening our visa rules. And doubling down on enforcement. And we will keep proposing new sanctions.Until Russia shows genuine intent for a lasting peace in Ukraine.https://t.co/JgWxbe58bJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2026

Weitere Beschränkungen betreffen den Energiesektor. Unternehmen in der EU sollen Russland nicht mehr beim Bau, Betrieb oder bei der Reparatur von Energieanlagen unterstützen dürfen. Das Verbot soll erstmals auch Dienstleistungen im Stromsektor umfassen.



Zudem will die Kommission mehr als 70 weitere Schiffe der russischen Schattenflotte auf die Sanktionsliste setzen. Das geplante Verbot soll auch Tanker betreffen, die in Russland versichert sind.

Einreiseverbote und Einschränkungen im Sport

Ein weiterer Vorschlag sieht Einreiseverbote für ehemalige russische Kriegsteilnehmer vor. Von der Leyen begründete dies mit Sicherheitsrisiken für Europa.

Auch im Sport und in der Kultur plant Brüssel zusätzliche Beschränkungen. Russische Mannschaften und Sportler sollen bei Veranstaltungen in der EU nicht mehr unter russischer Flagge antreten dürfen. Zudem will die Kommission Zahlungen russischer Sponsoren an Sport- und Kulturorganisationen in der EU einschränken.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema