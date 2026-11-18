Noch gehen rund 80 Prozent der Yamal-Lieferungen nach Europa. Ab Januar schließt die EU ihren Markt. Der Produzent Novatek hat bereits ein neues Ziel.

Russland bereitet eine massive Verlagerung seiner Flüssigerdgas-Exporte vor. Ein großer Teil des LNG, das bislang vom sibirischen Projekt Yamal nach Europa geliefert wird, soll ab Januar nach China gehen. Das kündigte Leonid Michelson, Vorstandschef des russischen Gasproduzenten Novatek, am Dienstag im chinesischen Shenzhen an.



„Ein großer Teil dessen, was wir jetzt aus Europa umleiten werden, wird nach China gehen“, sagte Michelson nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. Konkrete Mengen und Lieferbedingungen nannte er nicht.



Die Verlagerung betrifft erhebliche Volumen. In den ersten zehn Monaten des Jahres gingen nach Daten des Analyseunternehmens Kpler rund 80 Prozent der Lieferungen von Yamal LNG nach Europa. Allein 2025 importierten die EU-Staaten von dort knapp 15 Millionen Tonnen Flüssigerdgas.

EU-Verbot zwingt Yamal LNG zur Umleitung

Vom 1. Januar 2027 an verbietet die EU auch russische LNG-Lieferungen aus langfristigen Verträgen. Für kurzfristige Verträge gelten die Beschränkungen bereits seit April. Bis zum Jahresende will Novatek den europäischen Markt deshalb noch vollständig nutzen.

„Natürlich liefern wir“, sagte Michelson. Novatek werde dies bis zum 31. Dezember um 23.30 Uhr fortsetzen. Mit einer Verschiebung des Verbots rechnet der Konzernchef nicht mehr. Noch im Oktober hatte er eine einjährige Übergangsfrist für möglich gehalten. Inzwischen hätten jedoch „politische Motive die wirtschaftlichen überwogen“.

China bietet sich als wichtigster Ersatzmarkt an. Chinesische Investoren halten zusammen 29,9 Prozent an Yamal LNG: 20 Prozent gehören dem Staatskonzern CNPC, weitere 9,9 Prozent dem Seidenstraßenfonds. Novatek kontrolliert 50,1 Prozent, der französische Energiekonzern TotalEnergies die übrigen 20 Prozent.

Russland sucht weitere LNG-Käufer in Asien

Novatek setzt allerdings nicht allein auf China. Das Unternehmen hat nach Angaben Michelsons bereits einen Liefervertrag mit der Türkei geschlossen und verhandelt über größere Mengen. Ab 2027 soll Vietnam jährlich 500.000 Tonnen LNG erhalten. Gespräche über Lieferungen nach Thailand laufen ebenfalls.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten prüft Novatek zudem gemeinsame Produktionsprojekte. Die zusätzlichen Verträge decken bislang jedoch nur einen kleinen Teil der Mengen ab, die künftig nicht mehr in die EU gelangen dürfen.

Unabhängige Fachleute erwarten deshalb, dass auch die bisherigen Zwischenhändler eine zentrale Rolle spielen werden. Ein großer Teil des Yamal-Gases wird über langfristige Verträge an internationale Energieunternehmen und Händler verkauft. Diese können das LNG anschließend auf anderen Märkten weiterverkaufen. Ein von der EU erwogenes Verbot solcher Weiterverkäufe wurde nicht beschlossen.

Längere Wege verteuern Russlands LNG

Die Umleitung nach Asien bringt allerdings neue Probleme. Yamal LNG liegt nördlich des Polarkreises. Spezialtanker der Eisklasse Arc7 transportieren das Gas von der Halbinsel Yamal ab. Die vergleichsweise kurzen Fahrten zu europäischen Terminals ermöglichten es diesen Schiffen bislang, schnell zur nächsten Beladung zurückzukehren.

Auf dem Weg nach China sind die Tanker wesentlich länger unterwegs. Die östliche Route durch das Nordpolarmeer kann im Winter wegen des Eises nur eingeschränkt genutzt werden. Bleibt nur der westliche Weg um Europa und durch den Suezkanal, werden zusätzliche gewöhnliche LNG-Tanker und mehr Umladungen auf See benötigt.



Die russischen Mengen verschwinden durch das EU-Verbot daher voraussichtlich nicht vom Weltmarkt. Sie legen künftig längere Wege zurück und verursachen höhere Transportkosten. Europa muss gleichzeitig Ersatz beschaffen. Unter dem Strich werden dieselben LNG-Mengen neu verteilt – China gewinnt russische Lieferungen hinzu, während die EU stärker um Gas aus den USA, Katar und anderen Exportländern konkurrieren muss.

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