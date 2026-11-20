Der britische Premierminister Andy Burnham (m.) mit Ursula von der Leyen (l.) und António Costa beim EU-UK-Gipfel am 20. November 2026 in Brüssel. London meldete eine Einigung in zentralen Punkten.

Die britische Regierung hat beim EU-Gipfel in Brüssel eine Einigung über zentrale Teile eines neuen Abkommenspakets verkündet. Es geht um den Lebensmittelhandel, den Emissionshandel und Aufenthalte für junge Menschen. Die Unterzeichnung steht jedoch noch wegen eines Streits über Studiengebühren aus.



„Die Einigung steht“, sagte ein britischer Regierungssprecher der Nachrichtenagentur Associated Press. Einzelheiten sollten in einer gemeinsamen Erklärung veröffentlicht werden. Ein EU-Vertreter sagte der Agentur, das Paket setze eine Verständigung über die Hochschulgebühren innerhalb der kommenden sechs Monate voraus.



Der britische Premierminister Andy Burnham kam am Freitag mit EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen. Es war nach Angaben des Europäischen Rates der zweite Gipfel dieser Art. Beim ersten Treffen im Mai 2025 in London hatten beide Seiten eine engere strategische Partnerschaft vereinbart.

EU drängt auf gleiche Gebühren für Studierende

Brüssel will nach Angaben von Sky News erreichen, dass Studierende aus EU-Staaten an britischen Hochschulen wieder dieselben Gebühren zahlen wie britische Studierende. Ein ranghoher EU-Vertreter sagte dem britischen Sender, beide Seiten hätten sich dafür sechs Monate Zeit gegeben. Anschließend sollen die Abkommen parallel unterzeichnet werden.



Das geplante Mobilitätsprogramm soll jungen Menschen aus der EU und Großbritannien ermöglichen, bis zu drei Jahre auf der jeweils anderen Seite zu leben und zu arbeiten. Nach Angaben von AP ist von jeweils bis zu 100.000 Teilnehmern die Rede.

Weniger Kontrollen für Lebensmittel geplant

Ein gemeinsamer Regelungsraum für Lebensmittel und Agrarprodukte soll nach Informationen des Guardian einen Teil der seit dem Brexit geltenden Kontrollen überflüssig machen. Das könnte den Handel etwa mit Fleisch, Käse und Pflanzen erleichtern. Dafür müsste Großbritannien seine einschlägigen Vorschriften an die EU-Standards angleichen.



Auch die Systeme für den Handel mit CO₂-Zertifikaten sollen wieder miteinander verknüpft werden. Das könnte Unternehmen auf beiden Seiten bei der Einfuhr emissionsintensiver Waren wie Stahl und Zement von zusätzlichen CO₂-Abgaben entlasten. Über eine britische Teilnahme am gemeinsamen Strommarkt wollen beide Seiten dem Guardian zufolge erst noch verhandeln.



Burnham hatte vor dem Gipfel erklärt, eine engere Zusammenarbeit mit der EU solle die Kosten für britische Unternehmen senken und jungen Menschen mehr Möglichkeiten eröffnen. Das Büro des Premierministers verwies auf monatelange Verhandlungen im Vorfeld des Treffens.

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