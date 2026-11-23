Ab Januar stoppt die EU russisches LNG. Jetzt sichert sich die Türkei offenbar Lieferungen für zehn Jahre. Was bedeutet der Deal für Russlands Gasexporte?

Erdoğan und Putin bei einem früheren Treffen. Der russische Gaskonzern Novatek hat einen LNG-Deal für die Türkei bestätigt. (Symbolbild)

Ab dem 1. Januar 2027 greift das EU-Importverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) auch für bislang ausgenommene Langfristverträge. Für Russlands größten LNG-Produzenten Novatek fällt damit ein wichtiger Absatzmarkt weg. Die Türkei hatte schon im Oktober Interesse an russischem LNG gezeigt.



Damals traf sich der türkische Energieminister Alparslan Bayraktar mit Novatek-Chef Leonid Michelson in Moskau, um über eine Zusammenarbeit bei der LNG-Beschaffung zu sprechen, wie die Berliner Zeitung berichtete.



Jetzt hat Novatek einen Vertrag über LNG-Lieferungen in die Türkei unterzeichnet. Das bestätigte Michelson am 18. November vor Journalisten im chinesischen Shenzhen, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Wer das Flüssigerdgas abnimmt, ließ der Novatek-Chef offen.



Einen Hinweis darauf liefert ein Bericht des Fachinformationsdienstes Energy Intelligence vom 20. November. Demnach hat sich der türkische Staatskonzern Botas russische LNG-Lieferungen für zehn Jahre gesichert. Zudem habe Botas seine Pipelinegasverträge mit Russland und dem Iran verlängert. Was steckt hinter dem Deal?

Novatek bestätigt LNG-Deal mit Türkei – Käufer bleibt offen

„Wir haben einen Liefervertrag für die Türkei unterzeichnet“, sagte Michelson laut Anadolu. Michelson zufolge verhandelt Novatek bereits über größere Liefermengen und prüft Investitionen in der türkischen Gaswirtschaft. Wann die Lieferungen beginnen, wie viel Flüssigerdgas der Vertrag umfasst und aus welcher Anlage es kommen soll, blieb offen. Eine öffentliche Bestätigung von Botas für den gemeldeten Zehnjahresvertrag liegt derzeit nicht vor. Eine Anfrage der Berliner Zeitung an den türkischen Energiekonzern blieb bislang unbeantwortet.

Die Voraussetzungen für Importe aus Russland hatte Ankara schon im Frühjahr geschaffen. Laut einem Bericht von Reuters erhielt Botas im April eine zehnjährige Einfuhrlizenz für russisches Flüssigerdgas. Der türkischen Zeitung Yeniçağ zufolge gilt sie vom 2. April 2026 bis zum 2. April 2036. Ob und für wie lange Botas bei Novatek eingekauft hat, geht aus der Lizenz nicht hervor.

Pipelinegas: Botas soll Verträge mit Russland und Iran verlängert haben

Schon heute spielt Russland für die türkische Gasversorgung eine zentrale Rolle. Über die Schwarzmeer-Pipelines Blue Stream und TurkStream gelangt russisches Erdgas ins Land. Auch der Iran ist ein wichtiger Lieferant. Die Türkei bezog von dort im vergangenen Jahr laut Reuters 7,6 Milliarden Kubikmeter Gas – ein Anteil von rund 13 Prozent an den gesamten Gasimporten. Insgesamt verbrauchte das Land 2025 rund 59 Milliarden Kubikmeter und förderte selbst nur 3,1 Milliarden, wie die Berliner Zeitung im Oktober berichtete.

Die Internationale Energieagentur (IEA) ging Anfang November noch davon aus, dass die bestehenden russischen Pipelineverträge zum Jahresende auslaufen. Der langfristige Vertrag mit dem Iran sei bereits im Juli ausgelaufen. Im August floss laut IEA weiter iranisches Gas in die Türkei. Bis Ende Oktober war der Agentur kein Nachfolgevertrag bekannt. Die von Energy Intelligence gemeldeten Verlängerungen würden die Lieferungen über beide Routen länger absichern. Laufzeiten und Mengen gehen aus dem öffentlich zugänglichen Teil des Berichts nicht hervor.

Ein Rohr der Schwarzmeer-Pipeline TurkStream. Laut Energy Intelligence hat Botas seine Pipelinegasverträge mit Russland und dem Iran verlängert. © İsa Terli/imago

Russisches LNG: Europa braucht Ersatz, Novatek findet neue Käufer

Mit dem Importverbot will die EU ihre Abhängigkeit von russischem Erdgas beenden. Für europäische Versorger fallen die letzten russischen LNG-Lieferungen mitten im Winter weg. Wie groß das bisherige Geschäft war, zeigen Zahlen der Umweltorganisation Urgewald, über die die Berliner Zeitung berichtete. Von Januar bis Oktober kamen demnach 12,89 Millionen Tonnen Flüssigerdgas aus dem russischen Yamal-Projekt in EU-Häfen an, 6,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Urgewald schätzt den Wert der Lieferungen anhand von Kpler-Daten und Börsenpreisen auf 8,7 Milliarden Euro.

Novatek hat bereits Abnehmer außerhalb der EU gefunden. Einen großen Teil des bislang für Europa bestimmten Flüssigerdgases will der Konzern nach Angaben Michelsons künftig nach China liefern. Für Vietnam kündigte er ab 2027 LNG-Lieferungen von rund 500.000 Tonnen pro Jahr an. Jetzt kommt der Vertrag für die Türkei hinzu. Wie viel Flüssigerdgas Novatek dorthin liefern wird und ob es aus dem Yamal-Projekt stammt, ist offen.

Wie viel vom bisherigen Europageschäft Novatek auffangen kann, hängt von den Mengen und Preisen auf anderen Märkten ab. Längere Transportwege können das Geschäft verteuern. Europas Versorger müssen derweil Ersatz beschaffen und konkurrieren dabei mit asiatischen Käufern um Tankerladungen. Wie direkt dieser Wettbewerb schon heute ist, zeigte sich zuletzt bei vier Schiffen mit US-Flüssigerdgas. Sie waren auf dem Weg nach Asien und änderten ihren Kurs in Richtung Europa.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema