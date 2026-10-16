EuGH entscheidet: Banken müssen bei Kontobetrug erstatten – außer in diesem Fall

Banken müssen nicht autorisierte Zahlungen zunächst erstatten. Doch das EuGH-Urteil schützt längst nicht jedes Betrugsopfer – ein Fall bleibt außen vor.

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In einem neuen Urteil stärkt der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Rechte vieler Bankkunden. Banken dürfen die sofortige Erstattung einer nicht autorisierten Zahlung nicht mehr allein mit dem Argument verweigern, der Kunde habe grob fahrlässig gehandelt.

Ganz ausgestanden ist der Fall damit allerdings nicht. Die Bank muss das Geld zunächst zurückzahlen, kann es später aber wieder vom Kunden zurückfordern – wenn sie nachweist, dass dieser den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.

Viele werden solche Nachrichten kennen oder selbst Opfer einer Phishing-Attacke gewesen sein. Da wird einem vermeintlich von der eigenen Hausbank ein Link zur „Sicherheitsprüfung“ versendet und mit einer dringlichen Warnung versehen, die eigene Identität sofort zu bestätigen. Andernfalls drohe eine Kontosperrung.

Die Website sieht täuschend echt aus. Wer dort allerdings seine Zugangsdaten oder noch schlimmer die TANs eingibt, öffnet Betrügern Tür und Tor zum eigenen Konto. Binnen weniger Minuten können Tausende Euro verloren sein.

Was sich mit dem EuGH-Urteil ändert: Banken müssen Geld zunächst erstatten

Banken verweigern eine sofortige Erstattung in solchen Fällen mitunter mit dem Hinweis, der Kunde habe Zugangsdaten oder TANs grob fahrlässig preisgegeben. Der EuGH stellt klar: Dieser Vorwurf allein reicht dafür nicht aus.

Bei einem nicht autorisierten Zahlungsvorgang muss die Bank den Betrag grundsätzlich unverzüglich zurückzahlen – spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags, nachdem sie von dem Vorgang erfahren hat oder dieser ihr gemeldet wurde.

Kontobetrug: Wann die Bank die Erstattung verweigern darf

Die sofortige Erstattung darf die Bank ausnahmsweise verweigern, wenn sie berechtigte Gründe für den Verdacht hat, dass der Kunde selbst einen Betrug begangen hat. Dafür muss sie die Verdachtsgründe der zuständigen nationalen Behörde schriftlich mitteilen. Der bloße Vorwurf grober Fahrlässigkeit reicht dafür nicht aus.

Auch nach einer Erstattung ist allerdings nicht endgültig entschieden, wer den Schaden trägt. Die Bank kann das Geld zurückfordern, wenn sie nachweist, dass der Kunde seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt und dadurch den Schaden verursacht hat.

Für Verbraucher ist noch die Einschränkung wichtig, dass das EuGH-Urteil sich ausdrücklich auf nicht autorisierte Zahlungsvorgänge bezieht. Das sind Fälle, in denen der Kunde die konkrete Zahlung nicht selbst freigegeben hat. Ein typisches Beispiel wäre, dass Betrüger Zugangsdaten abgreifen und anschließend selbst Geld vom Konto überweisen.

Moderne Betrugsmaschen zielen aber gerade und zunehmend darauf, ihre Opfer dazu zu bringen, die gewünschte Transaktion selbst durchzuführen. In solchen Fällen stärkt das Urteil die Rechte der Verbraucher nicht.

Wenn ein Betrüger sein Opfer etwa am Telefon dazu bringt, selbst eine Überweisung auszuführen oder eine konkrete Transaktion in der Banking-App zu bestätigen, dann kann rechtlich bereits die Frage streitig sein, ob überhaupt ein nicht autorisierter Zahlungsvorgang vorliegt. Das Urteil entscheidet also nicht endgültig, wer den Schaden am Ende trägt. Es verschiebt vielmehr das finanzielle Risiko zunächst auf die Bank.

Phishing und Kontobetrug: So fordern Bankkunden ihr Geld zurück

Die Bank trägt zunächst das Liquiditäts- und Prozessrisiko. Will sie das erstattete Geld wiederhaben, muss sie selbst aktiv werden und darlegen, warum der Kunde für den Schaden verantwortlich sein soll. Jetzt liegen Gerichtsgebühren, Beweisführung und Prozessrisiko also bei ihr. Eine Belastung, die ursprünglich beim Kunden lag, wird jetzt umgedreht.

Wer einen Kontobetrug bemerkt, sollte deshalb möglichst schnell handeln und seine Bank darüber informieren, Onlinebanking und Karten sperren, sämtliche Beweise der Abbuchung sowie Begleitmaterial wie SMS, E-Mails, Screenshots, Anruflisten oder Nachrichten des angeblichen Bankmitarbeiters sichern und die Erstattung des Betrages bei der Bank verlangen.



Bei einer nicht autorisierten Zahlung muss die Bank den abgebuchten Betrag grundsätzlich unverzüglich erstatten – spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags, nachdem sie von dem Vorgang erfahren hat.

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