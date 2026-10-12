Die Swing States Eurasiens: Diese acht Länder entscheiden das Duell zwischen den USA und China

Nach der Hormus-Sperre rücken Landrouten durch Eurasien in den Fokus. Acht Staaten von Ungarn bis zur Mongolei entscheiden, wer den Kontinent künftig prägt.

Donald Trump und Xi Jinping buhlen um dieselben Partner: Acht eurasische Mittelmächte schickten Vertreter sowohl zu Xis Militärparade als auch zu Trumps Board of Peace.

Die Schließung der Straße von Hormus – und damit die Blockade von rund einem Fünftel des weltweit auf dem Seeweg transportierten Öls – hat die Anfälligkeit maritimer Engpässe offengelegt und den strategischen Wert von Energieversorgungsrouten über Land durch Eurasien dramatisch erhöht.

Die USA sollten diesen Wandel erkennen und eine Politik entwickeln, die verhindert, dass eine einzelne Macht den eurasischen Kontinent dominiert. Der erste Schritt besteht darin, jene Länder zu identifizieren, die für dieses Ziel von besonderer Bedeutung sind.

So wie Präsidentschaftswahlen in den USA von einer Handvoll umkämpfter Bundesstaaten abhängen, zeichnet sich eine neue Gruppe eurasischer Mittelmächte ab, die im Großmächtewettbewerb zwischen den USA, China und Russland entscheidend werden könnte. Dazu gehören Armenien, Aserbaidschan, Ungarn, Kasachstan, die Mongolei, Pakistan, die Türkei und Usbekistan.

Eurasien wird zum strategischen Schauplatz im Großmächtewettbewerb

Diese acht Länder liegen an den wichtigsten Korridoren, die Asien und Europa miteinander verbinden. Viele von ihnen verfügen über große Vorkommen an Öl, Gas oder kritischen Mineralien – Ressourcen, die im Zeitalter der geoökonomischen Rivalität zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Diese Staaten haben sich gewissermaßen selbst als solche identifiziert. Nur zehn Länder entsandten Staats- oder Regierungschefs sowohl zur Militärparade des chinesischen Präsidenten Xi Jinping im September in Peking als auch zum Start von Präsident Donald Trumps Board of Peace im Januar in Davos. Indonesien und Bulgarien haben sich inzwischen von dem Gremium distanziert. Damit bleiben die acht auf dieser Liste als die Swing States Eurasiens übrig.

Bemerkenswert ist, wie viele von ihnen innerhalb oder in der Nähe dessen liegen, was der britische Geograf Halford Mackinder als das eurasische „Heartland“ bezeichnete – das gewaltige Binnenland zwischen Wolga und Jangtse. Mackinder argumentierte, dass diejenige Macht, die das Heartland kontrolliert, auch die „Weltinsel“ aus Afrika, Asien und Europa beherrscht und letztlich damit die globale Macht in Händen hält. Wenn sich der Wettbewerb zwischen den Großmächten verlagert, dann verlagert er sich hierhin.

Wie schon im Kalten Krieg besteht das zentrale Ziel der USA nicht darin, Eurasien zu dominieren, sondern zu verhindern, dass eine feindliche Macht dies tut. NSC-68, ein 1950 verfasstes Grundsatzpapier des Nationalen Sicherheitsrats, stellte fest, die amerikanische Strategie müsse darin bestehen, in Eurasien befreundete Regierungen zu etablieren, um „die Aufmerksamkeit des Kremls zu binden, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihn zu erhöhten Ausgaben sowjetischer Ressourcen für Gegenmaßnahmen zu zwingen“.

Gründung des Board of Peace im Januar in Davos: Donald Trump präsentierte das Gremium im Kreis zahlreicher Staats- und Regierungschefs. © SA-ZM-200226/imago

Viele der acht Swing States verfolgen bereits eine Strategie des strategischen Ausbalancierens. Die amerikanische Strategie sollte diesen Instinkt stärken, indem sie die Partnerschaftsmöglichkeiten erweitert, die diesen Ländern zur Verfügung stehen.

Wer dominiert das Heartland?

Das Heartland ist nicht ohne Grund in Bewegung. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat Moskaus Einfluss geschwächt und China Raum eröffnet, seinen Einfluss über die Neue Seidenstraße (Belt and Road Initiative) auszuweiten. Peking hat Zentralasien durch Pipelines und Eisenbahnverbindungen enger an sich gebunden.

Doch nur wenige Länder in der Region wollen ihre Abhängigkeit von Russland gegen eine Abhängigkeit von China eintauschen. Diese Zurückhaltung eröffnet den USA eine klare Chance – insbesondere unter Trump, der Energiesicherheit, kritische Mineralien und strategische Geografie höher gewichtet als demokratische Werte und Standards.

Bei einem vom Caspian Policy Center veranstalteten Seminar erklärte Kasachstans Botschafter in den USA, Magzhan Ilyassov, dass Zentralasien die Entwicklungen im Iran mit großem Interesse beobachte. Er verwies darauf, dass der Korridor, der das Kaspische Meer über Eisenbahnstrecken, Pipelines und Öltauschgeschäfte mit dem Persischen Golf verbindet, den kürzesten Weg für die Binnenländer Zentralasiens zu den globalen Märkten bietet.

Einige der Swing States sind natürliche Partner Washingtons, andere nicht. Pakistan etwa unterhält mit China eine „Allwetterstrategische Partnerschaft“ – die zweithöchste Stufe bilateraler Beziehungen, die Peking anbietet. Nur die „umfassende strategische koordinierte Partnerschaft“ mit Russland steht darüber. Premierminister Shehbaz Sharif hat sich jedoch zugleich als potenzieller Vermittler zwischen Washington und Teheran positioniert.

Ungarn war 2015 das erste europäische Land, das sich Chinas Neuer Seidenstraße anschloss, und ist zu einem Schwerpunkt chinesischer Investitionen geworden.

Die Eurasien-Politik der Trump-Regierung passt – ob beabsichtigt oder als Folge anderer Entscheidungen – gut zum Konzept der Swing States. Der Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) genannte Korridor baut darauf auf. Indem das TRIPP-Projekt die Vernetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan vermittelt, schafft es eine von den USA verwaltete Verbindung, die Zentralasien über die Türkei mit Europa verbindet und dabei Russland umgeht.

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