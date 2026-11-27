Zu Jahresbeginn gab es für einen Euro 8,20 Yuan, jetzt nur noch 7,31. Warum rutscht der Euro so stark ab, und was hat Frankreichs Schuldenkrise damit zu tun?

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Ein 100-Yuan-Schein vor einer 100-Euro-Note. Der Euro hat seit Jahresbeginn rund elf Prozent zum Yuan verloren.

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Der Euro gerät gegenüber Chinas Yuan weiter unter Druck. Am Donnerstag war ein Euro laut Bloomberg nur noch rund 7,31 Yuan wert, fast so wenig wie am Tiefpunkt von 2023. Ein schwächerer Euro kann Europas Exporteuren helfen, weil ihre Waren für Käufer in China günstiger werden. Doch in der Handelsbilanz wächst der Abstand.



Seit Jahresbeginn hat der Euro gegenüber dem Yuan laut Bloomberg rund elf Prozent verloren. Bleibt es bis Ende Dezember dabei, wäre es der größte Jahresverlust seit zwei Jahrzehnten. Unterdessen ist das EU-Warenhandelsdefizit mit China im September auf 41,7 Milliarden Euro gestiegen. Das sind nach den von Bloomberg zitierten Eurostat-Daten 18,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Frankreichs Schulden drücken den Euro

Als Gründe für die Euro-Schwäche nennt Bloomberg die politische Unruhe in Frankreich und die Erwartung vergleichsweise hoher US-Zinsen. Chinas Währung profitiert laut der Nachrichtenagentur zugleich von den hohen Handelsüberschüssen des Landes.

Die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen hatten den Euro schon im Oktober belastet. Damals fiel er im asiatischen Handel laut Reuters zeitweise auf 1,1161 Dollar, den niedrigsten Stand seit 17 Monaten. Auch am Anleihemarkt war die Nervosität sichtbar. Für zehnjährige französische Staatspapiere verlangten Anleger zeitweise mehr als 1,5 Prozentpunkte Renditeaufschlag gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen.

Frankreichs Haushaltsprobleme waren Anfang Oktober auch am deutschen Anleihemarkt zu spüren, wie die Berliner Zeitung berichtete. Wer zweijährige Bundesanleihen mit einem Zinsgeschäft kombinierte, fuhr in dieser Phase laut Commerzbank-Zinsstratege Hauke Siemssen besonders gut. Der Grund: Steigen die Marktzinsen, verlieren bereits ausgegebene Anleihen oft an Wert. Das Zinsgeschäft kann solche Kursverluste abfedern. Mit Blick auf die französische Präsidentschaftswahl 2027 hält Siemssen diese Absicherung für vergleichsweise günstig, wie er Bloomberg sagte.

EU kauft mehr in China – Wechselkurs hilft nur begrenzt

Die Quartalszahlen von Eurostat zeigen, woher das wachsende Defizit kommt. Von Juli bis September stiegen die EU-Warenimporte aus China gegenüber dem Vorjahresquartal um 14 Prozent auf 163 Milliarden Euro. Die Exporte nach China stagnierten bei 49,1 Milliarden Euro. China war in diesem Zeitraum der größte Warenlieferant der EU.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht im Yuan-Kurs einen Wettbewerbsvorteil für chinesische Exporteure. Auf seiner Sommerpressekonferenz am 15. Juli sagte er, die Währung sei aus seiner Sicht um 25 bis 30 Prozent zu niedrig bewertet. Er sprach sich dafür aus, dass Länder wie China ihre Kapitalmärkte schrittweise öffnen und ihre Währungen frei umtauschbar machen.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Chinas Staatschef Xi Jinping am 25. Februar 2026 in Peking. Im Juli kritisierte Merz den Yuan als unterbewertet. © Michael Kappeler/dpa

Was der Kursrutsch für Importeure bedeutet, zeigt eine Beispielrechnung auf Basis der Bloomberg-Kursdaten. Eine Ware, die unverändert 100 Yuan kostet, hätte zum rechnerischen Jahresanfangskurs rund 12,20 Euro gekostet. Zum Kurs vom Donnerstag waren es rund 13,68 Euro, gut zwölf Prozent mehr. Für ein deutsches Produkt mit unverändertem Europreis muss ein Käufer in China umgekehrt weniger Yuan aufbringen. Wie viel vom Wechselkurseffekt im tatsächlichen Preis ankommt, hängt unter anderem von der Rechnungswährung und möglichen Absicherungsgeschäften ab.

Chinas Zentralbank wirft Europa laut Bloomberg vor, die Verantwortung für das Handelsungleichgewicht auf den Wechselkurs abzuwälzen. Adam Wolfe, Ökonom beim Analysehaus Absolute Strategy Research, verweist gegenüber der Nachrichtenagentur auf die Erzeugerpreise. Sie seien in China deutlich langsamer gestiegen als in Europa. Das gleiche einen Teil der Yuan-Aufwertung aus und helfe chinesischen Herstellern, preislich konkurrenzfähig zu bleiben. Eine weitere Aufwertung dürfte die Handelsbilanz nach seiner Einschätzung kaum verändern.

Euro-Ausblick für 2027 hängt auch an Frankreichs Wahl

Weitere EU-Beschränkungen für chinesische Waren könnten den Handel mit China belasten, sagte Trang Le, Devisenexpertin bei LGT Private Banking, gegenüber Bloomberg. Zugleich könnten sie den Druck auf Peking erhöhen, eine weitere Aufwertung des Yuan zuzulassen.

Für 2027 hält Le eine Erholung des Euro auf 7,40 bis 7,50 Yuan für möglich. Vom Donnerstagskurs aus entspräche das einem Plus von gut einem bis knapp drei Prozent. Le knüpft ihre Prognose daran, dass die französische Präsidentschaftswahl keine neuen Turbulenzen an den Finanzmärkten auslöst.

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