Eine Initiative will eingefrorene Guthaben in EU-Verwahrung geben. Brüssel setzt bei der nächsten Finanzhilfe für Kiew auf einen anderen Weg.

Der belgische Wertpapierverwahrer Euroclear hält die bisherigen Vorschläge zur Nutzung eingefrorener russischer Staatsvermögen für unzureichend. Auch eine Übertragung der Guthaben an die EU könnte das Unternehmen nach eigener Einschätzung russischen Schadenersatzforderungen aussetzen.

„Bislang haben wir keinen Vorschlag gesehen, der hinreichend erläutert, wie das Risiko für Finanzmarktinstitute gemindert und von den EU-Mitgliedstaaten aufgefangen werden soll“, sagte Euroclear-Manager Edwin De Pauw am Donnerstag laut dem Brüsseler Portal Rapporteur bei einer Anhörung im Haushaltsausschuss des Europäischen Parlaments. In der EU sind rund 200 Milliarden Euro an russischem Staatsvermögen eingefroren. Ein Großteil liegt bei Euroclear.

Eine Initiative will die Guthaben in EU-Verwahrung geben

Die Initiative The Russian Transfer schlägt vor, die Guthaben an eine neue EU-Stelle zu übertragen. Diese soll auch die damit verbundenen Verbindlichkeiten gegenüber Russland übernehmen. Die russische Zentralbank bliebe Eigentümerin der Guthaben. Die Initiatoren um Hugo Dixon argumentieren, die EU könne sich gegen russischen Druck besser wehren als ein einzelnes Unternehmen oder ein einzelner Mitgliedstaat.



De Pauw bezweifelt jedoch, dass Euroclear damit aus der Haftung wäre. „Beides auf dem Papier zu übertragen, bedeutet nicht zwangsläufig, dass Euroclear in der Praxis von seiner Verantwortung befreit wird“, zitierte ihn die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Russland könnte versuchen, Urteile gegen Euroclear oder dessen Tochtergesellschaften in Drittstaaten vollstrecken zu lassen. De Pauw rechnet damit, dass eine Übertragung innerhalb und außerhalb der EU vor Gericht angefochten würde.

Euroclear steht in Russland bereits vor Gericht

Wie aus dem Quartalsbericht von Euroclear hervorgeht, kosteten die Sanktionen und russischen Gegenmaßnahmen das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres direkt 233 Millionen Euro. Darin enthalten sind 162 Millionen Euro an Rückstellungen für Klagen in Russland. Ein Moskauer Gericht hatte im Mai zugunsten der russischen Zentralbank entschieden, die wegen der eingefrorenen Staatsvermögen gegen Euroclear vorgeht. Das Unternehmen hält die Forderung für unbegründet.



Ein früherer Vorstoß für einen durch russische Vermögenswerte gestützten Kredit an die Ukraine hatte Ende 2025 unter den EU-Staaten keine ausreichende Unterstützung gefunden. Belgien warnte damals vor Rechts- und Finanzrisiken, wie der Kyiv Independent berichtet.

EU-Kommission schlägt neuen Kredit über bis zu 45 Milliarden Euro vor

Die EU-Kommission legte am Mittwoch einen eigenen Vorschlag für 2027 vor. Die EU soll bis zu 45 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen und den Kredit über ihren Haushalt absichern. Davon sind bis zu 25 Milliarden Euro für Militärhilfe und bis zu 20 Milliarden Euro für den ukrainischen Staatshaushalt vorgesehen. Das Geld käme zum bestehenden Kreditrahmen von 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027 hinzu.



Künftige Sondererträge aus den eingefrorenen russischen Staatsvermögen könnten zur Tilgung beitragen, sobald die früheren G7-Kredite vollständig zurückgezahlt sind. Die Ukraine selbst müsste den Kreditbetrag erst zurückzahlen, wenn sie Reparationen von Russland erhält. Über den Vorschlag beraten nun das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten.

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